https://ukraina.ru/20241119/1059018927.html

Конрад Рэнкас: Запад хочет создать ситуацию, в которой РФ выиграет войну, но проиграет прекращение огня

Конрад Рэнкас: Запад хочет создать ситуацию, в которой РФ выиграет войну, но проиграет прекращение огня - 19.11.2024 Украина.ру

Конрад Рэнкас: Запад хочет создать ситуацию, в которой РФ выиграет войну, но проиграет прекращение огня

Польский политический аналитик считает, что власть имущие Европы встречаются не для того, чтобы говорить о мире, а о том, как наиболее эффективно обмануть Россию в случае возможных переговоров.

2024-11-19T05:50

2024-11-19T05:50

2024-11-19T05:50

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Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру.– Господин Рэнкас, главным событием последних дней стала победа Дональда Трампа на выборах президента США. С вашей точки зрения, каких последствий этого стоит ожидать для треугольника Россия-Польша-Украина?– Прежде всего, я предостерегаю от автоматизма, типа "Трамп = мир". Заявления, сделанные в ходе избирательной кампании, – это одно, а реалии мирного процесса, в котором необходимо определить и обеспечить интересы обеих воюющих сторон, то есть Запада и России, – это другое. Я подчеркиваю: именно этих двух сторон, потому что Украина – это лишь поле боя, а не самостоятельный участник. Со своей стороны, Польша является лишь второстепенным инструментом в руках англосаксов, поэтому она тоже не в счёт в этой игре.При этом первые заявления будущей американской администрации, сделанные ещё перед выборами, не особо оптимистичны. Так называемый "мирный план Трампа", предположительно написанный Ричардом Гренеллом, кандидатом на пост главы ЦРУ, является скорее переговорным ходом, чем серьезным предложением. Грубо говоря, у россиян не должно быть инстинкта самосохранения, чтобы в ситуации своего решающего стратегического преимущества согласиться на 20-летнее замораживание конфликта, дать киевскому режиму время восстановить резервы и пополнить запасы, – и не получить взамен никаких реальных гарантий безопасности. Мир на таких условиях был бы для России отложенным самоубийством и признанием провала спецоперации на Украине.Возможно, речь идёт о том, чтобы Москва отвергла план Трампа, что позволило бы конфликту продолжиться, но дало бы американцам повод сместить свои интересы на Ближний Восток и Юго-Восточную Азию. В такой ситуации бремя дальнейшего финансирования Киева было бы в еще большей степени переложено на европейских вассалов США во главе с Великобританией, а позднее и на Польшу. Таким образом, с польской точки зрения, это не столько "Трамп = мир", сколько "Трамп равен издержкам".– После победы Трампа премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о своих планах создать своеобразную "антитрамповскую коалицию" из европейских стран, "которые имеют очень схожее видение геополитической и трансатлантической ситуации и ситуации в Украине". Насколько это реально?– Не исключено, что на самом деле такая коалиция полностью вписывается в геополитические концепции новой администрации США. Конечно, её приоритетами остаются защита американской гегемонии от китайской конкуренции и обеспечение победы сионистской оккупации Палестины в столкновении с Ираном. Однако в обоих этих вопросах Вашингтон не может упускать из виду Москву и её интересы на Ближнем Востоке и во всей Азии.Трудно сегодня предположить, что после десяти лет конкуренции с Западом на Украине и тридцати трех месяцев войны, ведущейся против всего потенциала НАТО, президент Владимир Путин решит разорвать существующие альянсы. Это означало бы присоединиться к американцам и отказаться от сотрудничества с теми странами, которые предоставили России реальную поддержку, ​​как Иран, и гарантировали экономическую диверсификацию, несмотря на западные санкции, как Китай. Антикитайский и антииранский "северный альянс", который США могут вновь предложить РФ, был бы не только предательством партнёров, но и просто геополитической глупостью. Американцы это тоже осознают, поэтому и продолжают оказывать давление на Россию, – если не напрямую, то через зависимые государства.Не будем питать иллюзий, если англичане отправят против России поляков, румын и прибалтов – это произойдет не без ведома и согласия президента США. Неслучайно даже в "план Трампа" входит ввод европейских миротворческих сил на Украину. Действительно ли это мирное предложение – или, скорее, распространение конфликта на другие страны и неприкрытая вооруженная оккупация Украины западными странами, включая, возможно, Польшу? Поляки уже были на Днепре с Пилсудским, так что они могут пойти туда с Туском, если такой приказ будет из Вашингтона и Лондона...– Министры иностранных дел Великобритании, Италии, Германии, Польши и Франции, а также Украины встретятся 19 ноября именно в Варшаве. Какой может быть реальная повестка этого заседания?– Как в известном в Польше по фильму "Ночная смена", показывающем закулисное свержение одного из правительств в 1990-е годы наспех созданной коалицией (с участием Дональда Туска, кстати) – на таких мероприятиях в какой-то момент должно прозвучать сакраментальное "Давайте посчитаем голоса!". Поджигатели войны хотят подсчитать голоса и посмотреть, на кого они могут рассчитывать в сохранении режима в Киеве и продолжении войны. Это также будет пересчёт европейских финансовых возможностей с учётом ожидаемого сокращения американского участия.Неслучайно дальнейшее усиление поддержки Киева записано, в частности, в бюджете Великобритании на следующий год. На данный момент жители Великобритании потратили более 12,8 миллиардов фунтов на поддержку Зеленского, а в следующем году военная помощь может составить ещё 4 миллиарда фунтов. Итак, у нас есть плательщик – Великобритания, страна, лишающая своих граждан дотаций на отопление только для того, чтобы продолжить войну с Россией. Есть у нас и подрядчик – Польша, власти которой готовы участвовать в любом дорогостоящем и опасном безумии, лишь бы оно было направлено против Москвы.Так что европейские власть имущие встречаются не для того, чтобы говорить о мире, а о том, как наиболее эффективно обмануть Россию в случае возможных переговоров, и создать ситуацию, в которой русские выиграют войну, но проиграют прекращение огня.– Уходящий канцлер Германии Олаф Шольц впервые с начала СВО позвонил президенту России Владимиру Путину, при этом выдвинул привычные обвинения и претензии. Его ожидаемый преемник Фридрих Мерц использует ещё более русофобскую риторику. Можно ли надеяться, что после выборов в Германии возобладает прагматизм, и новое правительство начнёт восстанавливать отношения с Россией, в первую очередь экономические?– Изменение глобальных приоритетов США будет иметь не только для Германии, но и для всей Европы серьёзные экономические последствия. Вся концепция европейской энергетической трансформации строилась на предположении, что отказаться от российского сырья можно, но тогда необходимо ещё больше полагаться на китайские технологии возобновляемых источников энергии и китайскую добычу редкоземельных металлов. Между тем, Трамп не только хочет экономической войны США с Китаем, но и потребует, чтобы к ней присоединились зависимые страны. Для Европы одновременный конфликт и с Россией, и с Китаем – это катастрофа. Тем более, что американский гегемон принуждает к повиновению, но не предлагает ничего взамен, чтобы компенсировать издержки и потери, понесённые вассалами.Напротив, в американо-европейских отношениях ожидается восстановление запредельных тарифов на европейскую промышленную продукцию, а под предлогом увеличения расходов на оборону Европа будет вынуждена увеличить военные заказы у американской промышленности. Реиндустриализация Америки, главный лозунг Трампа, должна произойти, в частности, за счет европейцев, в том числе поляков. Альтернатива – нормализация отношений с Россией и хотя бы нейтралитет в американо-китайском конфликте – к сожалению, даже не рассматривается в Европе. На Старом континенте почти все мы мчимся прямо в стену на набирающем скорость автомобиле. Конечно же – электрическом…– В Европе в последнее время разворачиваются репрессии в отношении оппозиционных политиков. Марин Ле Пен хотят посадить в тюрьму и лишить права заниматься политикой, партию "Альтернатива для Германии" призывают запретить, а самого рейтингового кандидата в президенты Румынии Джордже Симиона – снять с выборов как "агента Москвы". Эта "демократия" на Западе уже навсегда, или есть шанс на выздоровление?– Видимость демократии на Западе рухнула ещё во время "пандемии COVID". Политическая и финансовая элиты больше даже не делают вид, что чем-то обязаны мандату избирателей. Были проверены механизмы наблюдения, контроля и цензуры, а также способность европейских обществ к самоорганизации и сопротивлению. Поэтому власть, как реальная, так и официальная, может спать совершенно спокойно – система закрылась, декорации парламентаризма и свободы слова стали не нужны.Конечно, некоторые группы всё ещё пытаются апеллировать к общественному недовольству, но мы имеем дело с контролируемыми маргиналами, которые фокусируются на случайных вопросах, особенно на проблеме миграции в Европу с глобального Юга. Многие люди на Западе протестуют против того, что они считают чрезмерной иммиграцией, но таким образом выражают своё неприятие всей политической и экономической системы, растущего отчуждения и вырождения западной олигархической политики. Однако преимущество, достигнутое правящими классами, настолько велико, что трудно даже думать об изменении установившегося порядка демократическими методами.Фактически, нынешняя "либеральная демократия" – это нечто, что канализирует и ограничивает возможности всё более слабого сопротивления. Те, кто находится у власти, не должны и не собираются полагаться на какие-либо бумажные юридические положения. Это игра в одни ворота, в котором одна команда не только играет с преимуществом, но и может свободно менять правила по ходу игры. Это игра в шахматы, в которой все фигуры, независимо от цвета, находятся на одной стороне, которая их передвигает. В такой игре невозможно выиграть. Нужно перевернуть шахматную доску.О том, что еще произойдет, а что нет при новом президенте США Дональде Трампе - в интервью "Их мало и они жирные, но политически очень опасны. Станислав Крапивник о том, чего нам ждать от США"

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россия, европа, сша, дональд трамп, конрад рэнкас, владимир путин, украина.ру, цру, нато, интервью