https://ukraina.ru/20241119/1059027364.html
У подорвавшего автомобиль офицера в Севастополе агента СБУ нашли украинский паспорт - видео
У подорвавшего автомобиль офицера в Севастополе агента СБУ нашли украинский паспорт - видео - 19.11.2024 Украина.ру
У подорвавшего автомобиль офицера в Севастополе агента СБУ нашли украинский паспорт - видео
ФСБ России опубликовала видеозаписи допроса и обысков у крымчан, по заданию СБУ подорвавших автомобиль высокопоставленного офицера Черноморского флота в Севастополе
2024-11-19T12:32
2024-11-19T12:32
2024-11-19T12:32
новости
севастополь
михаил развожаев
россия
ялта
фсб
сбу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101893/03/1018930396_0:387:4128:2709_1920x0_80_0_0_c9be6dfed79fa3d626afeef21c754e6c.jpg
Всего силовики задержали двух подозреваемых. Одна из них - жительница Севастополя 1986 года рождения по заданию украинской спецслужбы осуществляла наблюдение за российским офицером в целях установления места его проживания, используемого транспортного средства и маршрутов передвижения.Житель Ялты, 1977 года рождения, собрал взрывное устройство из компонентов, переданных ему кураторами через тайники, установил под днище автомобиля и дистанционно осуществил его подрыв во время следования офицера к месту службы.На видеозаписи он признался, что в ночь на 13 ноября заложил бомбу под днище автомобиля.В ходе обыска в его гараже нашли еще одно готовое к использованию самодельное взрывное устройство с массой взрывчатого вещества 1,2 килограмма в тротиловом эквиваленте.Там же обнаружили пустой огнетушитель (заготовка под взрывчатку). На кадрах показали стол, на котором — найденные телефоны, документы карты, а также паспорт Украины.По данным спецслужбы, за организацию теракта отвечал зампредседателя СБУ генерал-майор Александр Поклад.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поблагодарил ФСБ и СК за поимку агентов СБУ."Уверен, что те, кто отдавал в Киеве приказ на этот теракт, тоже ответят за это. Нет никаких сомнений, что нашим спецслужбам это под силу", - отметил губернатор.Подробнее о теракте - в материале В Севастополе взорвался автомобиль с военным, обстоятельства выясняют на сайте Украина.ру.
севастополь
россия
ялта
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101893/03/1018930396_0:0:4128:3096_1920x0_80_0_0_bf01bca49413d756865f5ce8f1c5f900.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, севастополь, михаил развожаев, россия, ялта, фсб, сбу
Новости, Севастополь, Михаил Развожаев, Россия, Ялта, ФСБ, СБУ
У подорвавшего автомобиль офицера в Севастополе агента СБУ нашли украинский паспорт - видео
ФСБ России опубликовала видеозаписи допроса и обысков у крымчан, по заданию СБУ подорвавших автомобиль высокопоставленного офицера Черноморского флота в Севастополе
Всего силовики задержали двух подозреваемых. Одна из них - жительница Севастополя 1986 года рождения по заданию украинской спецслужбы осуществляла наблюдение за российским офицером в целях установления места его проживания, используемого транспортного средства и маршрутов передвижения.
Житель Ялты
, 1977 года рождения, собрал взрывное устройство из компонентов, переданных ему кураторами через тайники, установил под днище автомобиля и дистанционно осуществил его подрыв во время следования офицера к месту службы.
На видеозаписи он признался, что в ночь на 13 ноября заложил бомбу под днище автомобиля.
"В 2023 году летом я был завербован сотрудниками СБУ. Моей задачей было ликвидация высокопоставленного военнослужащего в г. Севастополь. В ночь с 12 на 13 ноября 2024 года я заложил взрывное устройство под днище автомобиля и привел его в исполнение", - сказал задержанный.
В ходе обыска в его гараже нашли еще одно готовое к использованию самодельное взрывное устройство с массой взрывчатого вещества 1,2 килограмма в тротиловом эквиваленте.
Там же обнаружили пустой огнетушитель (заготовка под взрывчатку). На кадрах показали стол, на котором — найденные телефоны, документы карты, а также паспорт Украины
.
По данным спецслужбы, за организацию теракта отвечал зампредседателя СБУ генерал-майор Александр Поклад.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев
поблагодарил ФСБ и СК
за поимку агентов СБУ.
"Уверен, что те, кто отдавал в Киеве
приказ на этот теракт, тоже ответят за это. Нет никаких сомнений, что нашим спецслужбам это под силу", - отметил губернатор.