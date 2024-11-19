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У подорвавшего автомобиль офицера в Севастополе агента СБУ нашли украинский паспорт - видео

У подорвавшего автомобиль офицера в Севастополе агента СБУ нашли украинский паспорт - видео - 19.11.2024 Украина.ру

У подорвавшего автомобиль офицера в Севастополе агента СБУ нашли украинский паспорт - видео

ФСБ России опубликовала видеозаписи допроса и обысков у крымчан, по заданию СБУ подорвавших автомобиль высокопоставленного офицера Черноморского флота в Севастополе

2024-11-19T12:32

2024-11-19T12:32

2024-11-19T12:32

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Всего силовики задержали двух подозреваемых. Одна из них - жительница Севастополя 1986 года рождения по заданию украинской спецслужбы осуществляла наблюдение за российским офицером в целях установления места его проживания, используемого транспортного средства и маршрутов передвижения.Житель Ялты, 1977 года рождения, собрал взрывное устройство из компонентов, переданных ему кураторами через тайники, установил под днище автомобиля и дистанционно осуществил его подрыв во время следования офицера к месту службы.На видеозаписи он признался, что в ночь на 13 ноября заложил бомбу под днище автомобиля.В ходе обыска в его гараже нашли еще одно готовое к использованию самодельное взрывное устройство с массой взрывчатого вещества 1,2 килограмма в тротиловом эквиваленте.Там же обнаружили пустой огнетушитель (заготовка под взрывчатку). На кадрах показали стол, на котором — найденные телефоны, документы карты, а также паспорт Украины.По данным спецслужбы, за организацию теракта отвечал зампредседателя СБУ генерал-майор Александр Поклад.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поблагодарил ФСБ и СК за поимку агентов СБУ."Уверен, что те, кто отдавал в Киеве приказ на этот теракт, тоже ответят за это. Нет никаких сомнений, что нашим спецслужбам это под силу", - отметил губернатор.Подробнее о теракте - в материале В Севастополе взорвался автомобиль с военным, обстоятельства выясняют на сайте Украина.ру.

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