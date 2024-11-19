У подорвавшего автомобиль офицера в Севастополе агента СБУ нашли украинский паспорт - видео - 19.11.2024 Украина.ру
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У подорвавшего автомобиль офицера в Севастополе агента СБУ нашли украинский паспорт - видео
У подорвавшего автомобиль офицера в Севастополе агента СБУ нашли украинский паспорт - видео - 19.11.2024 Украина.ру
У подорвавшего автомобиль офицера в Севастополе агента СБУ нашли украинский паспорт - видео
ФСБ России опубликовала видеозаписи допроса и обысков у крымчан, по заданию СБУ подорвавших автомобиль высокопоставленного офицера Черноморского флота в Севастополе
2024-11-19T12:32
2024-11-19T12:32
новости
севастополь
михаил развожаев
россия
ялта
фсб
сбу
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Всего силовики задержали двух подозреваемых. Одна из них - жительница Севастополя 1986 года рождения по заданию украинской спецслужбы осуществляла наблюдение за российским офицером в целях установления места его проживания, используемого транспортного средства и маршрутов передвижения.Житель Ялты, 1977 года рождения, собрал взрывное устройство из компонентов, переданных ему кураторами через тайники, установил под днище автомобиля и дистанционно осуществил его подрыв во время следования офицера к месту службы.На видеозаписи он признался, что в ночь на 13 ноября заложил бомбу под днище автомобиля.В ходе обыска в его гараже нашли еще одно готовое к использованию самодельное взрывное устройство с массой взрывчатого вещества 1,2 килограмма в тротиловом эквиваленте.Там же обнаружили пустой огнетушитель (заготовка под взрывчатку). На кадрах показали стол, на котором — найденные телефоны, документы карты, а также паспорт Украины.По данным спецслужбы, за организацию теракта отвечал зампредседателя СБУ генерал-майор Александр Поклад.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поблагодарил ФСБ и СК за поимку агентов СБУ."Уверен, что те, кто отдавал в Киеве приказ на этот теракт, тоже ответят за это. Нет никаких сомнений, что нашим спецслужбам это под силу", - отметил губернатор.Подробнее о теракте - в материале В Севастополе взорвался автомобиль с военным, обстоятельства выясняют на сайте Украина.ру.
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новости, севастополь, михаил развожаев, россия, ялта, фсб, сбу
Новости, Севастополь, Михаил Развожаев, Россия, Ялта, ФСБ, СБУ

У подорвавшего автомобиль офицера в Севастополе агента СБУ нашли украинский паспорт - видео

12:32 19.11.2024
 
биометрический паспорт украина
биометрический паспорт украина
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ФСБ России опубликовала видеозаписи допроса и обысков у крымчан, по заданию СБУ подорвавших автомобиль высокопоставленного офицера Черноморского флота в Севастополе
Всего силовики задержали двух подозреваемых. Одна из них - жительница Севастополя 1986 года рождения по заданию украинской спецслужбы осуществляла наблюдение за российским офицером в целях установления места его проживания, используемого транспортного средства и маршрутов передвижения.
Житель Ялты, 1977 года рождения, собрал взрывное устройство из компонентов, переданных ему кураторами через тайники, установил под днище автомобиля и дистанционно осуществил его подрыв во время следования офицера к месту службы.
На видеозаписи он признался, что в ночь на 13 ноября заложил бомбу под днище автомобиля.
"В 2023 году летом я был завербован сотрудниками СБУ. Моей задачей было ликвидация высокопоставленного военнослужащего в г. Севастополь. В ночь с 12 на 13 ноября 2024 года я заложил взрывное устройство под днище автомобиля и привел его в исполнение", - сказал задержанный.
В ходе обыска в его гараже нашли еще одно готовое к использованию самодельное взрывное устройство с массой взрывчатого вещества 1,2 килограмма в тротиловом эквиваленте.
Там же обнаружили пустой огнетушитель (заготовка под взрывчатку). На кадрах показали стол, на котором — найденные телефоны, документы карты, а также паспорт Украины.
По данным спецслужбы, за организацию теракта отвечал зампредседателя СБУ генерал-майор Александр Поклад.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поблагодарил ФСБ и СК за поимку агентов СБУ.
"Уверен, что те, кто отдавал в Киеве приказ на этот теракт, тоже ответят за это. Нет никаких сомнений, что нашим спецслужбам это под силу", - отметил губернатор.
Подробнее о теракте - в материале В Севастополе взорвался автомобиль с военным, обстоятельства выясняют на сайте Украина.ру.
 
НовостиСевастопольМихаил РазвожаевРоссияЯлтаФСБСБУ
 
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