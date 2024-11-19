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Песков рассказал о действиях ВС РФ после сообщений о намерении Киева применить ATACMS

Песков рассказал о действиях ВС РФ после сообщений о намерении Киева применить ATACMS - 19.11.2024 Украина.ру

Песков рассказал о действиях ВС РФ после сообщений о намерении Киева применить ATACMS

Российские военные максимально внимательно отслеживают ситуацию после сообщений о намерении Киева применить ракеты ATACMS. Об этом заявил 19 ноября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2024-11-19T12:32

2024-11-19T12:32

2024-11-19T12:32

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"Наши военные и соответствующие службы действительно отслеживают ситуацию максимально внимательно в связи с этой появившейся информацией, в связи с прозвучавшими заявлениями. Конечно же, скажем так, дальше руководствоваться сообщениями отдельно взятого телеканала вряд ли возможно, хотя мы тщательно фиксируем все", - сказал официальный представитель Кремля.Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.Американский журналист Томас Фази в сети Х возмутился, что Байден и НАТО почти довели мир до ядерного конфликта с Москвой из-за своих амбиций на Украине.Подробнее о возможных ударах - в материале Сергея Зуева Неразбериха с ударами вглубь РФ и опасения, провалы ВСУ. Главное на Украине на утро 19 ноября на сайте Украина.ру.

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новости, россия, джо байден, дмитрий песков, украина, кремль, нато