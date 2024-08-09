https://ukraina.ru/20240809/1056773336.html

Геннадий Алехин: ВСУ учли уроки своего контрнаступа, чтобы ударить по Курской области, теперь ход за нами

Геннадий Алехин: ВСУ учли уроки своего контрнаступа, чтобы ударить по Курской области, теперь ход за нами - 09.08.2024 Украина.ру

Геннадий Алехин: ВСУ учли уроки своего контрнаступа, чтобы ударить по Курской области, теперь ход за нами

Противник тщательно проанализировал наши наступательные действия в районе Волчанска и Липцев. На земле они собрали все, что можно, и применили своеобразную тактику с помощью дронов, уплотнения ПВО, инженерно-саперных подразделений, ДРГ, которые минируют местность вдоль дорог.

2024-08-09T07:30

2024-08-09T07:30

2024-08-09T07:30

интервью

курская область

волчанск

харьковская область

геннадий алехин

владимир зеленский

александр сырский

всу

вооруженные силы украины

украина.ру

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.По данным Минобороны России, за сутки боев в Курской области потери ВСУ составили 400 военных и 32 единицы бронетехники (один танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины "Козак").- Геннадий Тимофеевич, почему ВСУ бросили резервы в наступление в Курской области, когда фронт горит под Покровском (Красноармейск)?- ВСУ никогда не отказывались от контрнаступательных действий. Несмотря на то, что российская армия нащупала уже уязвимые места и продолжает наступательные действия. Пусть и не широкомасштабного характера. Но ВСУ надо чем-то ответить, причем с учетом дипломатических событий. Они и не скрывали своих намерений, об этом говорили Зеленский и Сырский.Их удар по приграничью Курской области был тщательнейшим образом спланирован. Они готовились несколько месяцев. Мы ведем боевые действия на севере Харьковской области. А ВСУ, используя серую зону между Волчанском и Липцами, круглосуточно обстреливают приграничные районы Белгородского региона, Грайворон и Шебекино. Не только БПЛА, но и ОТРК "Точка-У", РСЗО "Ольха", "Хаймарс". Надо отметить, что наша ПВО сбивает все цели. Но решились на прорыв они именно в Курской области.Это входит в их замысел – связать Харьковскую и Курскую области. Перед самым прорывом в Курскую область они использовали даже противокорабельные ракеты "Нептун-Д". По Курчатову сегодня ночью было выпущено семь реактивных снарядов.Что бы я выделил с военной точки зрения? Надо сказать прямо, что они захватили тактическую инициативу. Если им удалось прорваться, значит, где-то они нащупали эти уязвимые места. Глубина прорыва составляет 10-12 километров. Они заходили под прикрытием FPV-дронов и ПВО, то есть ПЗРК и ЗРК "Бук-М". Мы потеряли три винтокрылых машины – вертолет Ка-52 и вертолет огневой поддержки. В начале они провели разведку боем, нащупали места прорыва и ввели в бой второй эшелон.И наступление вели не ДРГ, как некоторые поспешили сообщить. При первой атаке действовали подразделения ротного тактического звена. А затем сразу же на плечах зашел резерв батальона тактического уровня. И численность противника только по официальным сообщениям было порядка 900-1000 человек при приданной технике, БМП, БТР, танки, инженерных машин. А перед атакой их системам РЭБ удалось погасить нашу связь на некоторых участках границы.Таким образом противник действовал по классической тактической схеме военной науки. У противника есть основания для маневра, он может пойти в обход Суджи на Курчатов. Кроме того, противник порывается к Коренево между Суджей и Рыльском, чтобы захватить этот важный узел железных дорог. Оттуда можно ударить на Рыльск. Причем с двух сторон. ВСУ сосредоточили в районе Глухова сумской области примерно две-три бригады.Мы их замысел до конца не знаем, то есть противник в какой-то мере сам диктует условия. Чтобы держать под контролем транспортные пути, противник запускает ДРГ. Есть такой тактический прием предбоевого порядка, как ООД, отряды обеспечения движения. И вот ДРГ выполняли вот эту функцию. Комплексное участие всех родов войск: дроны, инженерные, ДРГ и тактические группы. Это говорит о том, что они учли уроки своего неудавшегося контрнаступа прошлого года. Учли особенности того, как мы входили на Волчанский и Липцевский участки Харьковской области. Противник не дурак, он все отслеживает.На других участках фронт трещит по швам. И противник решил нанести дерзкий, но эффективный подготовленный удар.- Складывается впечатление, что командование ВСУ попыталось в этом наступлении отзеркалить наш удар на Волчанск и Липцы.- Я понимаю, к чему вы клоните. Они тщательно проанализировали наши наступательные действия в районе Волчанска и Липцев. Они это все учли и усилили маневренность и взаимодействие всех родов войск. Единственное, что в воздухе они не имеют преимущества. А на земле они собрали все, что можно, и применили своеобразную тактику с помощью дронов, уплотнения ПВО, инженерно-саперных подразделений, ДРГ, которые минируют местность вдоль дорог.- Судя по видео, нашим войскам удается наносить потери в бронетехнике наступающей группировке.- Противник несет потери, мы наносим удары как с земли, так и с воздуха. Но он делает все, чтобы помешать нам организовать логистику и подтянуть резервы. Поэтому он и минирует дороги и закрепляется на узловых участках. Он же не стал брать штурмом в лоб Суджу, а полуокружил ее, нанеся перед этим ложный удар на Теткино.И, конечно, ситуация непростая. Нам придется приложить немало усилий, чтобы, во-первых, заставить противника отойти. Во-вторых, уничтожить его и перебить его все логистические попытки дальнейшего прорыва.А все это так или иначе зависит от наличия сил и средств и умения командиров принимать решения в таких нестандартных ситуациях. Я вспоминаю слова известного немецкого теоретика XIX века Мольтке. Он говорил, что все замыслы, все планы заканчиваются после первого выстрела, потом идет корректировка. Это шахматная игра, противник был подготовлен, теперь ход за нами.Немедленно нужно создавать мобильный пресс-центр на этом важном участке. Вся информация от силовых ведомств должна передаваться в первую очередь Министерству обороны и согласовываться. Надо элементарно установить дисциплину в информационном пространстве. Особенно некоторым военкорам.- На других направлениях мы можем облегчить себе задачу уничтожения противника, который прорвался в Курскую область?- Конечно. Если мы ударим с Белгородского направления на Сумы, то отрежем всю прорвавшуюся группировку противника. Но это только один из вариантов. Есть еще Торецк, Покровск, Часов Яр.И самое важное. Противник нам показал, что дроны очень важны, но все решается маневренными решительными ударными действиям на земле. Важнее, как создать ударный кулак, как сосредоточить силы прорыва. Противник, пусть не на стратегическом и оперативном уровнях, но на тактическом, это продемонстрировал. Это надо признать, и военные это понимают.Подробнее о ситуации в Сумах Эвакуация и ожидание ответного захода российских войск. Что происходит в Сумах

https://ukraina.ru/20240808/1056772728.html

https://ukraina.ru/20240808/1056759223.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, курская область, волчанск, харьковская область, геннадий алехин, владимир зеленский, александр сырский, всу, вооруженные силы украины, украина.ру