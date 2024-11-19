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Неразбериха с ударами вглубь РФ и опасения, провалы ВСУ. Главное на Украине на утро 19 ноября

Неразбериха с ударами вглубь РФ и опасения, провалы ВСУ. Главное на Украине на утро 19 ноября - 19.11.2024 Украина.ру

Неразбериха с ударами вглубь РФ и опасения, провалы ВСУ. Главное на Украине на утро 19 ноября

Госдеп США не смог подтвердить разрешение Киеву наносить удары вглубь РФ, при этом Боррель его подтвердил, на этом фоне лидеры многих стран выражают беспокойство. На Украине гремят взрывы, ВС РФ уничтожают националистов и технику

2024-11-19T09:00

2024-11-19T09:00

2024-11-19T09:35

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Официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер накануне признал, что не может подтвердить разрешение Украине наносить удары дальнобойными ракетами по территории России."У меня нет обновлений в политике, чтобы говорить о них сегодня", - сказал он.При этом верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заверил, что Киев действительно получил от США разрешение на удары вглубь РФ.Во вторник министры обороны стран Евросоюза на заседании в Брюсселе обсудят перспективы продолжения европейской поддержки Украины при Дональде Трампе, а также разрешение Киеву на удары дальнобойным оружием по территории России.Как сообщил накануне встречи высокопоставленный европейский источник, тема Украины станет одной из центральных на фоне тяжелой для Киева ситуации на фронте и туманных перспектив в отношении продолжения американской помощи.Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России.По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.Как предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности.Президент Франции Эммануэль Макрон в кулуарах саммита G20 в Рио-де-Жанейро приветствовал решение США позволить Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь РФ, передает агентство Франс Пресс."Это полностью хорошее решение", - заверил Макрон.Также, по мнению французского лидера, совместное заявление на саммите могло бы быть "более четким" в том, что касается украинского конфликта.В свою очередь экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль считает, что в случае ударов Киева вглубь российской территории с помощью ракет ATACMS НАТО формально окажется в состоянии войны с Россией."Это не приоритет для будущего президента США Трампа. Возможно, будут встряски, отставки в американской иерархии", - написала она в своем телеграм-канале.По словам Кнайсль, Трамп уже заявлял, что планирует своего рода "чистку" в рядах американской армии в связи с неудачей войск США в Афганистане в 2021 году, поэтому некоторые чиновники могут потерять должности.Как пишет экс-глава австрийского МИД, и ЕС, и США придется искать выход из сложившейся ситуации. По ее мнению, будущий президент США может просто отказаться от участия в украинском конфликте, оставив эту проблему европейским странам. Кнайсль отмечает, что военная риторика во многих сферах стала серьезной проблемой в Евросоюзе, называя его "остатками того, что когда-то было Европой".Глава МВД Словакии, председатель партии Hlas-SD ("Голос - социальная демократия"), которая входит в правительственную коалицию, Матуш Шутай-Эшток предупредил, что возможное разрешение США Киеву применять дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории повлечет за собой гибель людей и эскалацию конфликта."Выпущенные ракеты по России принесут лишь гибель людей и эскалацию конфликта. Считаю очень опасным вчерашние новости о возможном использовании американских, британских и французских ракет дальнего радиуса для прямых ударов по российской территории. Резко отвергаю этот шаг наших союзников и считаю его опасным не только для Украины, но и для Словакии в виде возможного втягивания стран НАТО в конфликт с Россией и повторного отдаления переговоров о мире для украинского народа", - написал Шутай-Эшток в соцсетях.Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо выражал несогласие с возможным решением США разрешить Киеву применять дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории. По его словам, руководство США таким образом хочет "полностью сорвать или отдалить мирные переговоры".Обеспокоенность сообщениями об использовании дальнобойных ракет для ударов по российской территории выразил и МИД Колумбии."МИД Колумбии от имени правительства выражает обеспокоенность недавним развитием конфликта между Россией и Украиной, связанным с сообщениями об использовании дальнобойных ракет по территории России, а также об использовании наемников для наземных боев и иностранных войск", - говорится в сообщении ведомства.Колумбия полагает, что эти меры обостряют напряженность в регионе, "приводят к эскалации конфликта с непредсказуемыми последствиями и представляют серьезный риски для мира во всем мире".Богота призвала стороны к диалогу для поиска мирного выхода из ситуации.Боливия также выступила за мирное разрешение ситуации на Украине. Президент страны Луис Арсе сказал, что худшее, что можно сделать, - это подливать бензин в огонь.Он добавил, что лучшее решение - "это не отправка ракет, а отправка переговорщиков", чтобы проблемы решались мирным путем без применения оружия.В свою очередь главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко предупредил, что если Украине удастся совершить атаки дальнобойными ракетами по российской территории, в ответ может быть принято решение об уничтожении центров принятия решений в Киеве.По словам эксперта, также в ответ на возможную атаку России дальнобойными ракетами может быть нанесен массированный удар с использованием крылатых ракет по объектам энергетической инфраструктуры Украины."Это означает, что в преддверии зимы будут уничтожены все - то есть полностью и тотально - ключевые и иные объекты энергоинфраструктуры Украины с разрывом энерголиний с Западом, что сделает невозможным устойчивое существование системы военного и государственного управления страны аппаратом Зеленского", - пояснил Коротченко.Провалы ВСУВ ночь на вторник в Киеве и восьми областях Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Речь идет о Сумской, Полтавской, Черниговской, Днепропетровской областях, а также Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Киевской областях.Также сигнал звучит в подконтрольных Киеву частях Запорожской области.Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве, вероятно, за пределами города. А, кроме того, о нескольких сериях взрывов возле Черкасс.Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров пожаловался, что в ночь на вторник в подконтрольной ВСУ части региона прозвучало не менее 458 взрывов. Несколько объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения. При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники, рассказал, что на Сватовско-кременском участке формируется новый огневой мешок для Вооруженных сил Украины."Продвижение наших войск в Тернах, а также северо-восточнее Торского создает серьезную угрозу окружения украинской группировки, находящейся восточнее Ямполовки", - заверил Марочко.По его словам, украинскому командованию на данный момент уже трудно снабжать и обеспечивать ВСУ в данном районе из-за плотного огневого воздействия ВС РФ.Также он указал, что российские силы закрепились на окраине Купянска в Харьковской области и расширили зону контроля на данном участке.Он уточнил, что на данный момент в населенном пункте идут полноценные городские бои с планомерным выдавливанием украинских военнослужащих с оборонительных рубежей."Интенсивность огня с обеих сторон очень высокая, а межпозиционное пространство на некоторых участках составляет до 10 метров", - сказал он.На Ореховском направлении в Запорожской области расчет орудия "Гиацинт-Б" группировки войск "Днепр" в рамках контрбатарейной борьбы с Вооруженными силами Украины поразил гаубицу М777 производства США, замаскированную в лесополосе."От средств воздушной разведки получили координаты цели, вскрывшей себя ударом по нашим позициям. Мгновенно произвели нацеливание орудия и беглым огнем нанесли удар по выявленной гаубице противника. Орудие ВСУ повреждено, расчет ликвидирован. Задача нашего расчета по контрбатарейной борьбе выполнена", - сказал командир орудия с позывным "Хан".По его словам, ключевую роль в контрбатарейной борьбе играет разведка и корректировка огня БПЛА. Расчеты буксируемых 152-мм орудий "Гиацинт-Б" в круглосуточном режиме наносят точные удары по позициям противника, выполняя задачи по поражению самоходной бронетехники, укрепленных позиций артиллерийских батарей ВСУ, оборонительных сооружений, пунктов управления и огневых средств противника.Несмотря на провалы, ВСУ не оставляют попыток бить по территории РФ. Так, за сутки они девять раз обстреляли ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Всего было выпущено 33 боеприпаса. В результате обстрелов пострадали десять мирных жителей.Также украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Никитовский район Горловки.Кроме того, ночью киевский режим пытался совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Однако российские средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над Ростовской областью и один - над Белгородской, сообщили в Минобороны России.Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал также об уничтожении одного дрона над регионом и поблагодарил подразделения ПВО.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале ВСУ отступают: Рожин раскрыл, как ВС РФ штурмуют Курахово с востока и берут под контроль дорогу на западе на сайте Украина.ру.

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