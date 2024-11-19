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Кадыров рассказал о работе батальон "Запад-АХМАТ" в Волчанске

Кадыров рассказал о работе батальон "Запад-АХМАТ" в Волчанске - 19.11.2024 Украина.ру

Кадыров рассказал о работе батальон "Запад-АХМАТ" в Волчанске

В зоне СВО на Харьковском направлении воюют бойцы из разных ведомств Чеченской республики. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

2024-11-19T13:31

2024-11-19T13:31

2024-11-19T13:31

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Батальон "Запад-АХМАТ" ЮВО МО РФ работает на Харьковском направлении совместно с ОМВД РФ по Курчалоевскому району Чеченской Республики, 128-й бригадой "Барс", а также 6-й общевойсковой армией, пояснил в комментарии к опубликованной видеозаписи своем канале Кадыров. Тем временем Минобороны России сообщило, что подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 13-й бригады нацгвардии и 5 пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое и Избицкое Харьковской области. Были отражены две контратаки штурмовых групп противника."Потери ВСУ составили до 135 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, 122-мм гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы", - констатировали в Минобороны РФ.Также известно, что на Западе глубоко обеспокоены перспективами СВО в свете вероятности сокращения участия США в поддержке нынешнего руководства Украины. Подробности в публикации США примеряют саван Украины на ЕС

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новости, россия, украина, чечня, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, волчанск, харьковская область, сво, днр, донбасс