Кадыров рассказал о работе батальон "Запад-АХМАТ" в Волчанске
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ 2С3 "Акация" группы "Пресса" спецназа "Ахмат"
В зоне СВО на Харьковском направлении воюют бойцы из разных ведомств Чеченской республики. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Батальон "Запад-АХМАТ" ЮВО МО РФ работает на Харьковском направлении совместно с ОМВД РФ по Курчалоевскому району Чеченской Республики, 128-й бригадой "Барс", а также 6-й общевойсковой армией, пояснил в комментарии к опубликованной видеозаписи своем канале Кадыров.
"Наша пехота в сопровождении снайперского расчета успешно давит противника в окрестностях города Волчанска. Противник закрепился в городской застройке и окопался на прилегающих территориях. Несмотря на отчаянное сопротивление врага, ребята его постепенно выдавливают", - сообщил Кадыров.
Тем временем Минобороны России сообщило, что подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 13-й бригады нацгвардии и 5 пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое и Избицкое Харьковской области. Были отражены две контратаки штурмовых групп противника.
"Потери ВСУ составили до 135 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, 122-мм гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы", - констатировали в Минобороны РФ.
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