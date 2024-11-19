Новые раненые и уже 80 тысяч человек без света, тепла и воды: ВСУ атаковали Горловку
В ночь на 19 ноября ВСУ сбросили с БПЛА взрывоопасный предмет на Никитовский район Горловки. Двое мирных жителей получили ранения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин
"ВФУ продолжает атаки на энергетическую инфраструктуру Горловки. В результате ситуация осложнилась: на утро 19 ноября в городе без света более 80 тысяч жителей. Обесточена 291 трансформаторная подстанция, 558 жилых домов без тепла. Аварийные бригады в круглосуточном режиме устраняют последствия варварских ударов по объектам энергетического комплекса Горловки", - уточнил Пушилин.
ВСУ обстреливают Горловку почти ежедневно. Например, 13 ноября глава региона сообщал, что в результате атаки с Украины 60 тысяч человек оказались лишены света, тепла и воды.
"Ситуация не радужная. На данный момент мы исчерпали возможность по генерации электроэнергии – переключение напряжения с одного трансформатора на другой – то, что мы делали успешно до последнего момента", - прокомментировал мэр Горловки Иван Приходько в своем телеграм-канале.
Спустя день ВСУ снова атаковали город: число обстрелов за сутки перевалило за десяток. Исход - повреждение инфраструктуры ряда предприятий и гражданского автотранспорта. Движение троллейбусов и трамваев в городе приостановлено.
Телеграм-лента мэра Горловки Ивана Приходько пестрит сообщениями об обстрелах города. Есть среди его публикаций и такое сообщение:
"Вы в соцсетях нас упрекаете, да, я согласен, я принимаю все ваши упреки на себя, что мы не ставим генераторы, не включаем. Но вы должны понимать, что генератор является таким же объектом атаки для FPV с тепловизором, как и подстанция, которая излучает тепло. Поэтому есть нюансы установки данных объектов", - написал Приходько.
Горловка - один из многострадальных городов Донбасса, жители которого уже десять лет переживают атаки со стороны тех, с кем раньше жили в одной стране. С 2014 года от украинских снарядов в этом населенном пункте погибло несколько сотен мирных жителей, в том числе - дети.
О том, что происходило в городе и почему СВО было неизбежно, в интервью изданию Украина.ру рассказала горловчанка Анна Тув, потерявшая в результате прицельного удара ВСУ в ее дом мужа, дочь и руку "Европа всё понимает, но боится говорить, а Украина для меня умерла!" Взгляд из Донбасса.