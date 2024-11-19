Новые раненые и уже 80 тысяч человек без света, тепла и воды: ВСУ атаковали Горловку - 19.11.2024 Украина.ру
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Новые раненые и уже 80 тысяч человек без света, тепла и воды: ВСУ атаковали Горловку
Новые раненые и уже 80 тысяч человек без света, тепла и воды: ВСУ атаковали Горловку - 19.11.2024 Украина.ру
Новые раненые и уже 80 тысяч человек без света, тепла и воды: ВСУ атаковали Горловку
В ночь на 19 ноября ВСУ сбросили с БПЛА взрывоопасный предмет на Никитовский район Горловки. Двое мирных жителей получили ранения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин
2024-11-19T12:23
2024-11-19T12:23
новости
горловка
украина
донбасс
приходько
денис пушилин
вооруженные силы украины
украина.ру
атака
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ВСУ обстреливают Горловку почти ежедневно. Например, 13 ноября глава региона сообщал, что в результате атаки с Украины 60 тысяч человек оказались лишены света, тепла и воды."Ситуация не радужная. На данный момент мы исчерпали возможность по генерации электроэнергии – переключение напряжения с одного трансформатора на другой – то, что мы делали успешно до последнего момента", - прокомментировал мэр Горловки Иван Приходько в своем телеграм-канале.Спустя день ВСУ снова атаковали город: число обстрелов за сутки перевалило за десяток. Исход - повреждение инфраструктуры ряда предприятий и гражданского автотранспорта. Движение троллейбусов и трамваев в городе приостановлено.Телеграм-лента мэра Горловки Ивана Приходько пестрит сообщениями об обстрелах города. Есть среди его публикаций и такое сообщение:"Вы в соцсетях нас упрекаете, да, я согласен, я принимаю все ваши упреки на себя, что мы не ставим генераторы, не включаем. Но вы должны понимать, что генератор является таким же объектом атаки для FPV с тепловизором, как и подстанция, которая излучает тепло. Поэтому есть нюансы установки данных объектов", - написал Приходько.Мэр Горловки рассказал об особой тактике "тихой атаки" при ударах ВСУГорловка - один из многострадальных городов Донбасса, жители которого уже десять лет переживают атаки со стороны тех, с кем раньше жили в одной стране. С 2014 года от украинских снарядов в этом населенном пункте погибло несколько сотен мирных жителей, в том числе - дети.О том, что происходило в городе и почему СВО было неизбежно, в интервью изданию Украина.ру рассказала горловчанка Анна Тув, потерявшая в результате прицельного удара ВСУ в ее дом мужа, дочь и руку "Европа всё понимает, но боится говорить, а Украина для меня умерла!" Взгляд из Донбасса.
https://ukraina.ru/20241113/1058883100.html
https://ukraina.ru/20241114/1058905366.html
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новости, горловка, украина, донбасс, приходько, денис пушилин, вооруженные силы украины, украина.ру, атака, обстрелы
Новости, Горловка, Украина, Донбасс, Приходько, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, атака, обстрелы

Новые раненые и уже 80 тысяч человек без света, тепла и воды: ВСУ атаковали Горловку

12:23 19.11.2024
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСитуация в Донецкой области
Ситуация в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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В ночь на 19 ноября ВСУ сбросили с БПЛА взрывоопасный предмет на Никитовский район Горловки. Двое мирных жителей получили ранения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин

"ВФУ продолжает атаки на энергетическую инфраструктуру Горловки. В результате ситуация осложнилась: на утро 19 ноября в городе без света более 80 тысяч жителей. Обесточена 291 трансформаторная подстанция, 558 жилых домов без тепла. Аварийные бригады в круглосуточном режиме устраняют последствия варварских ударов по объектам энергетического комплекса Горловки", - уточнил Пушилин.

ВСУ обстреливают Горловку почти ежедневно. Например, 13 ноября глава региона сообщал, что в результате атаки с Украины 60 тысяч человек оказались лишены света, тепла и воды.
"Ситуация не радужная. На данный момент мы исчерпали возможность по генерации электроэнергии – переключение напряжения с одного трансформатора на другой – то, что мы делали успешно до последнего момента", - прокомментировал мэр Горловки Иван Приходько в своем телеграм-канале.
Обмен военнопленными между ДНР и Украиной в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
13 ноября, 18:17
Обстрел Горловки: без света, воды и тепла остались 60 тысяч человекЧрезвычайная ситуация объявлена в Горловке из-за обстрела украинскими вооружёнными формированиями. Об этом сообщил 13 ноября глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Спустя день ВСУ снова атаковали город: число обстрелов за сутки перевалило за десяток. Исход - повреждение инфраструктуры ряда предприятий и гражданского автотранспорта. Движение троллейбусов и трамваев в городе приостановлено.
Суббоеприпасы типа колокольчик после обстрела ВФУ центра Горловки 14.11.2024 / ТГ-канал Приходько РИК
14 ноября, 13:38
Горловка за сутки подверглась 11 обстрелам: ранены жители, разрушена инфраструктураБолее десятка обстрелов за сутки выдержала Горловка в ДНР. Повреждена инфраструктура ряда предприятий и гражданский автотранспорт, сообщает мэр города Иван Приходько
Телеграм-лента мэра Горловки Ивана Приходько пестрит сообщениями об обстрелах города. Есть среди его публикаций и такое сообщение:
"Вы в соцсетях нас упрекаете, да, я согласен, я принимаю все ваши упреки на себя, что мы не ставим генераторы, не включаем. Но вы должны понимать, что генератор является таким же объектом атаки для FPV с тепловизором, как и подстанция, которая излучает тепло. Поэтому есть нюансы установки данных объектов", - написал Приходько.
Мэр Горловки рассказал об особой тактике "тихой атаки" при ударах ВСУ
Горловка - один из многострадальных городов Донбасса, жители которого уже десять лет переживают атаки со стороны тех, с кем раньше жили в одной стране. С 2014 года от украинских снарядов в этом населенном пункте погибло несколько сотен мирных жителей, в том числе - дети.
О том, что происходило в городе и почему СВО было неизбежно, в интервью изданию Украина.ру рассказала горловчанка Анна Тув, потерявшая в результате прицельного удара ВСУ в ее дом мужа, дочь и руку "Европа всё понимает, но боится говорить, а Украина для меня умерла!" Взгляд из Донбасса.
 
НовостиГорловкаУкраинаДонбассПриходькоДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныУкраина.руатакаобстрелы
 
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