https://ukraina.ru/20241119/1059026541.html

Новые раненые и уже 80 тысяч человек без света, тепла и воды: ВСУ атаковали Горловку

Новые раненые и уже 80 тысяч человек без света, тепла и воды: ВСУ атаковали Горловку - 19.11.2024 Украина.ру

Новые раненые и уже 80 тысяч человек без света, тепла и воды: ВСУ атаковали Горловку

В ночь на 19 ноября ВСУ сбросили с БПЛА взрывоопасный предмет на Никитовский район Горловки. Двое мирных жителей получили ранения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин

2024-11-19T12:23

2024-11-19T12:23

2024-11-19T12:23

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ВСУ обстреливают Горловку почти ежедневно. Например, 13 ноября глава региона сообщал, что в результате атаки с Украины 60 тысяч человек оказались лишены света, тепла и воды."Ситуация не радужная. На данный момент мы исчерпали возможность по генерации электроэнергии – переключение напряжения с одного трансформатора на другой – то, что мы делали успешно до последнего момента", - прокомментировал мэр Горловки Иван Приходько в своем телеграм-канале.Спустя день ВСУ снова атаковали город: число обстрелов за сутки перевалило за десяток. Исход - повреждение инфраструктуры ряда предприятий и гражданского автотранспорта. Движение троллейбусов и трамваев в городе приостановлено.Телеграм-лента мэра Горловки Ивана Приходько пестрит сообщениями об обстрелах города. Есть среди его публикаций и такое сообщение:"Вы в соцсетях нас упрекаете, да, я согласен, я принимаю все ваши упреки на себя, что мы не ставим генераторы, не включаем. Но вы должны понимать, что генератор является таким же объектом атаки для FPV с тепловизором, как и подстанция, которая излучает тепло. Поэтому есть нюансы установки данных объектов", - написал Приходько.Мэр Горловки рассказал об особой тактике "тихой атаки" при ударах ВСУГорловка - один из многострадальных городов Донбасса, жители которого уже десять лет переживают атаки со стороны тех, с кем раньше жили в одной стране. С 2014 года от украинских снарядов в этом населенном пункте погибло несколько сотен мирных жителей, в том числе - дети.О том, что происходило в городе и почему СВО было неизбежно, в интервью изданию Украина.ру рассказала горловчанка Анна Тув, потерявшая в результате прицельного удара ВСУ в ее дом мужа, дочь и руку "Европа всё понимает, но боится говорить, а Украина для меня умерла!" Взгляд из Донбасса.

https://ukraina.ru/20241113/1058883100.html

https://ukraina.ru/20241114/1058905366.html

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новости, горловка, украина, донбасс, приходько, денис пушилин, вооруженные силы украины, украина.ру, атака, обстрелы