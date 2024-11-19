Торецк, Курахово и Часов Яр: DeepState уточнил информацию по продвижению ВС РФ - 19.11.2024 Украина.ру
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Торецк, Курахово и Часов Яр: DeepState уточнил информацию по продвижению ВС РФ
Торецк, Курахово и Часов Яр: DeepState уточнил информацию по продвижению ВС РФ - 19.11.2024 Украина.ру
Торецк, Курахово и Часов Яр: DeepState уточнил информацию по продвижению ВС РФ
Российские войска продвинулись в населенных пунктах Калиновка, Торецк (Дзержинск), Курахово, Берестка и вблизи Часова Яра. Об этом сообщает аналитический ресурс DeepState, работающий на Главное управление разведки (ГУР)
2024-11-19T10:56
2024-11-19T13:14
новости
курахово
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
ян гагин
вооруженные силы украины
часов яр
вс рф
продвижение
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На карте, размещенной каналом, можно увидеть продвижение российских войск в районах сел Погребки, Юрьевка и Раздольное.На той неделе советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин сообщил, что российские военные якобы находятся уже в центре Курахово, и до полного окружения города остаются считанные километры.Накануне глава региона Денис Пушилин уточнил, что ВСУ буквально вцепились зубами в этот населенный пункт, так как украинское командование не дает приказа на отвод сил из города."Освобождение такого укрепрайона ВСУ, как Курахово, безусловно, одна из важнейших задач российской армии. Понимая это, противник уже долгое время пытается перебрасывать туда резервы, даже когда ситуация для него безнадежна", — отметил Пушилин.ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20-ти населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское и Степановка.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Также известно, что власти Украины приняли решение принудительно эвакуировать почти два десятка населенных пунктов в районе Волновахи и в Харьковской области. Причина - линия боевого соприкосновения смещается в эту сторону.Другие темы: Вперед Трампа в пекло: Дуда раскритиковал Шольца за звонок Путину.
https://ukraina.ru/20241118/1059008187.html
https://ukraina.ru/20241118/1058993457.html
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курахово
россия
донецкая народная республика
часов яр
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новости, курахово, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, ян гагин, вооруженные силы украины, часов яр, вс рф, продвижение, deep state, дзержинск (торецк)
Новости, Курахово, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины, Часов Яр, ВС РФ, продвижение, deep state, Дзержинск (Торецк)

Торецк, Курахово и Часов Яр: DeepState уточнил информацию по продвижению ВС РФ

10:56 19.11.2024 (обновлено: 13:14 19.11.2024)
 
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Разминирование Селидово в ДНР 91-м инженерно-саперным полком группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российские войска продвинулись в населенных пунктах Калиновка, Торецк (Дзержинск), Курахово, Берестка и вблизи Часова Яра. Об этом сообщает аналитический ресурс DeepState, работающий на Главное управление разведки (ГУР)
На карте, размещенной каналом, можно увидеть продвижение российских войск в районах сел Погребки, Юрьевка и Раздольное.
Вчера, 15:38
Русские уже в центре города: DeepState сообщил о шатком положении ВСУ В Часовом ЯреАрмия РФ резко продвинулась в Часовом Яре и почти достигла его центра. Такое сообщение опубликовал военный обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Репке. Его слова подтвердил аналитический ресурс DeepState, работающий на Главное управление разведки (ГУР)
На той неделе советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин сообщил, что российские военные якобы находятся уже в центре Курахово, и до полного окружения города остаются считанные километры.
Накануне глава региона Денис Пушилин уточнил, что ВСУ буквально вцепились зубами в этот населенный пункт, так как украинское командование не дает приказа на отвод сил из города.
"Освобождение такого укрепрайона ВСУ, как Курахово, безусловно, одна из важнейших задач российской армии. Понимая это, противник уже долгое время пытается перебрасывать туда резервы, даже когда ситуация для него безнадежна", — отметил Пушилин.
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Вчера, 11:12
ВСУ "вцепились" в Курахово мертвой хваткой: Пушилин рассказал об обстановке в городеВСУ пытаются всеми силами удержать Курахово, так как украинское командование не дает приказа на отвод сил из города в Донецкой Народной Республике (ДНР). Противник пытается перебрасывать резервы для удержания города. Об этом 18 ноября сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"
ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20-ти населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское и Степановка.
Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.
Боевая работа расчета орудия Гиацинт-Б на Краснолиманском участке фронта - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
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Другие темы: Вперед Трампа в пекло: Дуда раскритиковал Шольца за звонок Путину.
 
НовостиКураховоРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинЯн ГагинВооруженные силы УкраиныЧасов ЯрВС РФпродвижениеdeep stateДзержинск (Торецк)
 
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