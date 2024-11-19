https://ukraina.ru/20241119/1059026936.html

На фоне "дальнобойных" угроз в адрес РФ: Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания

На фоне "дальнобойных" угроз в адрес РФ: Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания - 19.11.2024 Украина.ру

На фоне "дальнобойных" угроз в адрес РФ: Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания

Президент Владимир Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания. Соответствующий указ 19 ноября размещен на сайте официального опубликования правовых актов

2024-11-19T11:52

2024-11-19T11:52

2024-11-19T12:43

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Указ вступает в силу со дня его подписания, то есть во вторник, 19 ноября.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что текст "Основ госполитики РФ в области ядерного сдерживания" должен стать предметом глубокого анализа как в стране, так и за рубежом."Россия может ответить ядерным оружием на удары Украины западными неядерными ракетами", - заявил Песков.В середине октября немецкая газета Bild со ссылкой на украинского чиновника, работающего в области закупок оружия, написала, что в случае отказа Запада принять страну в НАТО, Киев якобы за несколько недель готов сконструировать ядерное оружие для применения против ВС РФ.Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, реагируя на ядерные угрозы Киева, отметил, что Украина вполне способна на создание такого рода оружия, так как для этой работы подойдет любая советская лаборатория, а у Украины такие есть.Несколько дней назад глава военного комитета НАТО Роб Бауер заявил, что войска альянса уже давно сражались против вооруженных сил РФ на территории Украины, если бы у Москвы не было ядерного оружия.Президент РФ Владимир Путин отметил, что нет гарантий того, что Запад сам не применит ядерное оружие и провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания, заявив, что "именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире как объективные факторы глобальной стабильности".Еще по теме: Об ударах вглубь РФ: в Белом доме ответили, дал ли Байден Киеву команду "фас".

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новости, россия, киев, запад, владимир путин, дмитрий медведев, джо байден, нато, дальнобойные ракеты, ядерное оружие