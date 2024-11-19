На фоне "дальнобойных" угроз в адрес РФ: Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания
11:52 19.11.2024 (обновлено: 12:43 19.11.2024)
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент Владимир Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания. Соответствующий указ 19 ноября размещен на сайте официального опубликования правовых актов
"В целях совершенствования государственной политики РФ в области ядерного сдерживания постановляю: 1. Утвердить прилагаемые Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", - говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания, то есть во вторник, 19 ноября.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что текст "Основ госполитики РФ в области ядерного сдерживания" должен стать предметом глубокого анализа как в стране, так и за рубежом.
"Россия может ответить ядерным оружием на удары Украины западными неядерными ракетами", - заявил Песков.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, реагируя на ядерные угрозы Киева, отметил, что Украина вполне способна на создание такого рода оружия, так как для этой работы подойдет любая советская лаборатория, а у Украины такие есть.
18 октября, 13:36"Часики тикают": Медведев заявил, что киевский режим не шутит о создании ядерного оружияСообщения о том, что Киев может за несколько недель разработать ядерное оружие - не просто страшилки. Для этой работы подойдет любая советская лаборатория, и у Киева такие есть, заявил 18 октября в своем телеграм-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Несколько дней назад глава военного комитета НАТО Роб Бауер заявил, что войска альянса уже давно сражались против вооруженных сил РФ на территории Украины, если бы у Москвы не было ядерного оружия.
14 ноября, 10:32Бауер: если бы не ядерное оружие России, войска НАТО ввели бы на УкраинуГлава военного комитета НАТО Роб Бауер заявил, что войска альянса уже давно сражались против вооруженных сил РФ на территории Украины, если бы у Москвы не было ядерного оружия. Его слова процитировал американский журнал Newsweek
Президент РФ Владимир Путин отметил, что нет гарантий того, что Запад сам не применит ядерное оружие и провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания, заявив, что "именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире как объективные факторы глобальной стабильности".
29 октября, 17:32"Ярс", "Синева" и "Булава": Россия провела учебные пуски баллистических и крылатых ракетВ России прошла тренировка стратегических сил ядерного сдерживания. Участие в ней приняли министр обороны РФ Андрей Белоусов и начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, уточняется в комментарии Минобороны РФ