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Вероятный помощник Трампа раскритиковал решение США по ударам вглубь России - Fox News

Вероятный помощник Трампа раскритиковал решение США по ударам вглубь России - Fox News - 19.11.2024 Украина.ру

Вероятный помощник Трампа раскритиковал решение США по ударам вглубь России - Fox News

Решение США позволить Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь РФ представляет собой шаг к эскалации. Об этом заявил Майк Уолц, которого победивший на выборах президента США Дональд Трамп выбрал на должность своего советника по нацбезопасности в будущей администрации, передает Fox News

2024-11-19T12:14

2024-11-19T12:14

2024-11-19T12:14

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"Это еще один шаг по пути эскалации. И никто не знает, к чему это приведет", - заявил Уолц.Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории РФ, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.Как предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, такое разрешение, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности.Американский журналист Томас Фази в сети Х возмутился, что Байден и НАТО почти довели мир до ядерного конфликта с Москвой из-за своих амбиций на Украине.Подробнее о возможных ударах - в материале Сергея Зуева Неразбериха с ударами вглубь РФ и опасения, провалы ВСУ. Главное на Украине на утро 19 ноября на сайте Украина.ру.

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новости, россия, тим уолц, джо байден, украина, сша, дональд трамп, нато