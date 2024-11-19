"Яндекс" меняет в Мелитополе названия улиц, прославлявших неонацистов
© Александр ЧаленкоДмитрий Рогозин
© Александр Чаленко
Картографический сервис "Яндекс.карты" реагирует на обращения российских властей и приводит топонимику в соответствие с нормами законодательства РФ. Обращения в сервис направляет российский сенатор Дмитрий Рогозин
После обращения Рогозина "Яндекс" переименовал в своем сервисе "Улицу Героев Украины" в улицу Кирова. Решение о переименовании улицы администрацией Мелитополя было оформлено в апреле 2023 года. Однако "Яндекс.карты" по-прежнему отображали старое название.
На это обратил внимание российского сенатора житель Краснодара. Рогозин направил запрос в Роскомнадзор, где обращение сочли не относящимся к компетенциям ведомства. После этого сенатор обратился в Генпрокуратуру РФ, где сразу же занялись этим вопросом.
В итоге через месяц Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций (Минцифры) официально информировало Рогозина о выпуске администрацией сервиса "Яндекс.карты" обновления названия улицы.
Минцифры также сообщило сенатору, что по жалобе того же гражданина Краснодара сервис "Яндекс.карты" летом 2024 года переименовал отображение улиц в Лисичанске (Луганской Народной Республики). Так были возвращены исторические названия улиц вместо "24-й бригады ВСУ" и "генерала Радиевского" (командовал карательной операцией ВСУ в Донбассе).
"Как сенатор от Запорожской области поручил своим помощникам подготовить запрос от моего имени о приведении в соответствие действующему законодательству наименований географических объектов на территории всей Запорожской области в ее административных границах, в которых она вошла в состав Российской Федерации и прописана в Конституции Российской Федерации", - заявил Рогозин.
По словам сенатора, сейчас улицы имени "Героев Украины" отображаются "Яндекс.картами" в городе Токмак и Гуляйполе. Рогозин считает необходимым исправить такое положение дел.
"Это не герои, а неонацистские преступники, которые в открытую уничтожали свой народ, - сказал сенатор. - У наших бойцов на фронте и у меня лично вызывает большой вопрос несоответствие деятельности компании "Яндекс" российскому законодательству. Игнорирование компанией "Яндекс" нормативной базы России несет прямую угрозу нашей национальной безопасности".
Как сообщалось ранее, волна переименований улиц и городов прокатилась по Украине после государственного переворота 2014 года. Масштабная кампания сопровождалась уничтожением историко-культурного наследия, включая памятники и мемориальные доски героям Великой Отечественной войны, деятелям культуры. При освобождении городов ДНР и ЛНР местные власти возвращают традиционную топонимику.