https://ukraina.ru/20241119/1059023972.html

"Яндекс" меняет в Мелитополе названия улиц, прославлявших неонацистов

"Яндекс" меняет в Мелитополе названия улиц, прославлявших неонацистов - 19.11.2024 Украина.ру

"Яндекс" меняет в Мелитополе названия улиц, прославлявших неонацистов

Картографический сервис "Яндекс.карты" реагирует на обращения российских властей и приводит топонимику в соответствие с нормами законодательства РФ. Обращения в сервис направляет российский сенатор Дмитрий Рогозин

2024-11-19T12:30

2024-11-19T12:30

2024-11-19T12:30

новости

мелитополь

краснодар

луганская народная республика

дмитрий рогозин

яндекс

вооруженные силы украины

роскомнадзор

топонимы

улица

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0f/1058091940_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_67925b97f5c522b3f9e0bee2a75437e7.jpg

После обращения Рогозина "Яндекс" переименовал в своем сервисе "Улицу Героев Украины" в улицу Кирова. Решение о переименовании улицы администрацией Мелитополя было оформлено в апреле 2023 года. Однако "Яндекс.карты" по-прежнему отображали старое название.На это обратил внимание российского сенатора житель Краснодара. Рогозин направил запрос в Роскомнадзор, где обращение сочли не относящимся к компетенциям ведомства. После этого сенатор обратился в Генпрокуратуру РФ, где сразу же занялись этим вопросом.В итоге через месяц Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций (Минцифры) официально информировало Рогозина о выпуске администрацией сервиса "Яндекс.карты" обновления названия улицы.Минцифры также сообщило сенатору, что по жалобе того же гражданина Краснодара сервис "Яндекс.карты" летом 2024 года переименовал отображение улиц в Лисичанске (Луганской Народной Республики). Так были возвращены исторические названия улиц вместо "24-й бригады ВСУ" и "генерала Радиевского" (командовал карательной операцией ВСУ в Донбассе)."Как сенатор от Запорожской области поручил своим помощникам подготовить запрос от моего имени о приведении в соответствие действующему законодательству наименований географических объектов на территории всей Запорожской области в ее административных границах, в которых она вошла в состав Российской Федерации и прописана в Конституции Российской Федерации", - заявил Рогозин.По словам сенатора, сейчас улицы имени "Героев Украины" отображаются "Яндекс.картами" в городе Токмак и Гуляйполе. Рогозин считает необходимым исправить такое положение дел."Это не герои, а неонацистские преступники, которые в открытую уничтожали свой народ, - сказал сенатор. - У наших бойцов на фронте и у меня лично вызывает большой вопрос несоответствие деятельности компании "Яндекс" российскому законодательству. Игнорирование компанией "Яндекс" нормативной базы России несет прямую угрозу нашей национальной безопасности".Как сообщалось ранее, волна переименований улиц и городов прокатилась по Украине после государственного переворота 2014 года. Масштабная кампания сопровождалась уничтожением историко-культурного наследия, включая памятники и мемориальные доски героям Великой Отечественной войны, деятелям культуры. При освобождении городов ДНР и ЛНР местные власти возвращают традиционную топонимику.Ранее в новостях: "Лермонтов и Пушкин — все!": украинские СМИ обрадовались демонтажу памятников в Кривом Роге

мелитополь

краснодар

луганская народная республика

украина

донбасс

днр

лнр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мелитополь, краснодар, луганская народная республика, дмитрий рогозин, яндекс, вооруженные силы украины, роскомнадзор, топонимы, улица, переименование, украина, донбасс, новые регионы, днр, лнр