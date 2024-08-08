Эвакуация и ожидание ответного захода российских войск. Что происходит в Сумах - 08.08.2024 Украина.ру
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Эвакуация и ожидание ответного захода российских войск. Что происходит в Сумах
Эвакуация и ожидание ответного захода российских войск. Что происходит в Сумах - 08.08.2024 Украина.ру
Эвакуация и ожидание ответного захода российских войск. Что происходит в Сумах
В Сумской области, по сообщениям украинских и российских блогеров, сейчас происходит накопление резервов ВСУ для дальнейшего вторжения в Курскую область. Украинский паблик Military Analytics пишет, что ВСУ продолжают стягивать силы в Юнаковку, а также в поселок Кияница Сумской области для удержания плацдарма в Курской области.
2024-08-08T11:46
2024-08-08T11:46
эксклюзив
сумская область
сумы
всу
сво
украина
курская область
ирина верещук
эвакуация
вооруженные силы украины
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Украинский телеграм-канал "Рубикон" пишет, что в Сумской области ВСУ сейчас сосредоточили крупный ударный кулак, насчитывающий по меньшей мере до пяти бригад. При этом бригады элитные и способные вести наступательные действия. Но это значит, что собрать еще один подобный ударный кулак на совсем другом участке ТВД Украине будет сложно.По ним постоянно наносятся удары ВКС РФ, в результате чего в Сумской области с 6 августа практически не прекращается воздушная тревога. С 6 августа в Сумах приостановлена работа водозаборов. Генштаб ВСУ заявляет, что по Сумской области только за 7 августа прилетело более 30 КАБов.Сумчанин по имени Александр пишет в комментариях по поводу действий в Курской области: "Сумскую уже второй день кроют кабами. Идёт предварительная зачистка перед заходом, а с нашей стороны эвакуация. Мы то уйдем с их территории но они зайдут к нам в Сумскую вглубь и уже не покинут её".Вице-премьер-министр Ирина Верещук заявляет также о приостановке гуманитарного коридора Колотиловка-Покровка, как минимум, на десять суток. Коридор обычно использовался украинцами для возвращения на родину.Блогеры также фиксируют заезд западных журналистов в Сумы, которых специально пригласили туда, чтобы они смогли заснять успехи украинских военных, если таковые будут, и раздуть их. Медийная составляющая войны до сих пор является краеугольным камнем для киевского режима, так как без пиара Запад денег не дает.Украинский телеграм-канал "Зе Рада" прогнозирует усиление ударов по Сумам, как это было с Харьковом в период провокации под Белгородом. "Из Киева выглядит как полная авантюра. Прошлая с наступлением на Брянскую область вызвала лишь огонь на Харьков. Сумам, похоже, следует приготовиться", - пишет "ЗеРада".Экс-депутат Верховной рады, бывший член неонацистского батальона "Айдар"* Игорь Лапин тоже прогнозирует наступление ВС РФ на Сумы. "Сейчас накопить какие-то войска, якобы отбивая атаки условного батальона ВСУ, а потом этими войсками давить до Сум, тем более что по Сумам работает российская авиация, там дальность до границы очень близкая", - заявил Лапин.В тот же день, когда началась вооруженная провокация в Курской области, в самом городе Сумы на площади перед областной администрацией состоялась акция жен и матерей мобилизованных украинских военнослужащих. Женщины, встав на колени, со слезами просили вернуть их родных из части Нацгвардии 3051, которые находятся на Покровском направлении. "Верните ребят из ада", "Покровск, Донецк. Выведите", - гласили плакаты женщин.Уже 7 августа Сумской областной центр службы крови объявил срочный запрос с требованием сдавать кровь всех групп из-за непрекращающегося потока раненых, пытавшихся прорываться в Курскую область или сосредоточенных в приграничье Сумской области.В среду 7 августа в Сумском районе объявили обязательную эвакуацию жителей пяти общин, сообщил глава ОВА Владимир Артюх в эфире телемарафона. Вывезти планируют около 6000 человек, в том числе 420 детей.Власти приграничных районов Сумской области при этом рассказывают, что последнее время резко увеличилось число людей, которые эвакуируются из этого региона. Однако, как говорит мэр Белополья Юрий Зарко, большинство из них возвращаются через считанные часы. Он обвиняет жителей в том, что они пользуются бесплатной эвакуацией, чтобы выехать по своим делам, получить какую-то гуманитарную помощь, а затем вернуться домой.Таким "туристам" он грозит санкциями и отказом в выдаче гуманитарной помощи по месту жительства, которую сюда доставляет Красный крест. По его словам, сложилась парадоксальная ситуация – по документам в общине людей почти нет, но фактически они на месте. В свою очередь местные жители пишут, что разовая помощь при эвакуации и гуманитарка от Красного креста – единственное, на что они могут рассчитывать, так как при эвакуации в другие регионы им не предоставляют ни жилья, ни пособий.Во вторник 6 августа власти Сумской области также объявили об аттракционе невиданной щедрости, разрешив жителям приграничных сел самостоятельно собирать хворост в лесу для бытовых нужд, предупредив при этом, что там может быть заминировано. Разрешение на сбор хвороста действует только в приграничных районах и только на срок действия военного положения.Однако жители приграничных районов пишут, что сейчас там редко кто рискует появляться на улицах. Остались там преимущественно старики, а брошенные дома без стеснений занимают украинские военные.* - запрещённая в РФ террористическая организацияЕщё о происходящем: "Террористы обязательно получат возмездие". Что происходит в Курской области
https://ukraina.ru/20240807/1056746047.html
https://ukraina.ru/20240808/1056749650.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, сумская область, сумы, всу, сво, украина, курская область, ирина верещук, эвакуация, вооруженные силы украины, красный крест, вкс
Эксклюзив, Сумская область, Сумы, ВСУ, СВО, Украина, Курская область, Ирина Верещук, эвакуация, Вооруженные силы Украины, Красный Крест, ВКС

Эвакуация и ожидание ответного захода российских войск. Что происходит в Сумах

11:46 08.08.2024
 
© commons.wikimedia.org / Коваль Сергій ІвановичСумы
Сумы - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© commons.wikimedia.org / Коваль Сергій Іванович
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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В Сумской области, по сообщениям украинских и российских блогеров, сейчас происходит накопление резервов ВСУ для дальнейшего вторжения в Курскую область. Украинский паблик Military Analytics пишет, что ВСУ продолжают стягивать силы в Юнаковку, а также в поселок Кияница Сумской области для удержания плацдарма в Курской области.
Украинский телеграм-канал "Рубикон" пишет, что в Сумской области ВСУ сейчас сосредоточили крупный ударный кулак, насчитывающий по меньшей мере до пяти бригад. При этом бригады элитные и способные вести наступательные действия. Но это значит, что собрать еще один подобный ударный кулак на совсем другом участке ТВД Украине будет сложно.
По ним постоянно наносятся удары ВКС РФ, в результате чего в Сумской области с 6 августа практически не прекращается воздушная тревога. С 6 августа в Сумах приостановлена работа водозаборов. Генштаб ВСУ заявляет, что по Сумской области только за 7 августа прилетело более 30 КАБов.
Сумчанин по имени Александр пишет в комментариях по поводу действий в Курской области: "Сумскую уже второй день кроют кабами. Идёт предварительная зачистка перед заходом, а с нашей стороны эвакуация. Мы то уйдем с их территории но они зайдут к нам в Сумскую вглубь и уже не покинут её".
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Вчера, 18:30
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Вице-премьер-министр Ирина Верещук заявляет также о приостановке гуманитарного коридора Колотиловка-Покровка, как минимум, на десять суток. Коридор обычно использовался украинцами для возвращения на родину.
Блогеры также фиксируют заезд западных журналистов в Сумы, которых специально пригласили туда, чтобы они смогли заснять успехи украинских военных, если таковые будут, и раздуть их. Медийная составляющая войны до сих пор является краеугольным камнем для киевского режима, так как без пиара Запад денег не дает.
Украинский телеграм-канал "Зе Рада" прогнозирует усиление ударов по Сумам, как это было с Харьковом в период провокации под Белгородом. "Из Киева выглядит как полная авантюра. Прошлая с наступлением на Брянскую область вызвала лишь огонь на Харьков. Сумам, похоже, следует приготовиться", - пишет "ЗеРада".
Экс-депутат Верховной рады, бывший член неонацистского батальона "Айдар"* Игорь Лапин тоже прогнозирует наступление ВС РФ на Сумы. "Сейчас накопить какие-то войска, якобы отбивая атаки условного батальона ВСУ, а потом этими войсками давить до Сум, тем более что по Сумам работает российская авиация, там дальность до границы очень близкая", - заявил Лапин.
В тот же день, когда началась вооруженная провокация в Курской области, в самом городе Сумы на площади перед областной администрацией состоялась акция жен и матерей мобилизованных украинских военнослужащих. Женщины, встав на колени, со слезами просили вернуть их родных из части Нацгвардии 3051, которые находятся на Покровском направлении. "Верните ребят из ада", "Покровск, Донецк. Выведите", - гласили плакаты женщин.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
08:06
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Уже 7 августа Сумской областной центр службы крови объявил срочный запрос с требованием сдавать кровь всех групп из-за непрекращающегося потока раненых, пытавшихся прорываться в Курскую область или сосредоточенных в приграничье Сумской области.
В среду 7 августа в Сумском районе объявили обязательную эвакуацию жителей пяти общин, сообщил глава ОВА Владимир Артюх в эфире телемарафона. Вывезти планируют около 6000 человек, в том числе 420 детей.
Власти приграничных районов Сумской области при этом рассказывают, что последнее время резко увеличилось число людей, которые эвакуируются из этого региона. Однако, как говорит мэр Белополья Юрий Зарко, большинство из них возвращаются через считанные часы. Он обвиняет жителей в том, что они пользуются бесплатной эвакуацией, чтобы выехать по своим делам, получить какую-то гуманитарную помощь, а затем вернуться домой.
Таким "туристам" он грозит санкциями и отказом в выдаче гуманитарной помощи по месту жительства, которую сюда доставляет Красный крест. По его словам, сложилась парадоксальная ситуация – по документам в общине людей почти нет, но фактически они на месте. В свою очередь местные жители пишут, что разовая помощь при эвакуации и гуманитарка от Красного креста – единственное, на что они могут рассчитывать, так как при эвакуации в другие регионы им не предоставляют ни жилья, ни пособий.
Поврежденная техника с места ликвидации украинской ДРГ
03:30
Цель с конкретным адресом: эксперт о попытке ВСУ прорваться в Курскую область Увеличение числа потерь личного состава, техники ВСУ, а также территорий, которые пядь за пядью освобождают ВС РФ, руководство Украины решилось на очередную попытку прорыва на территорию РФ, а именно - Курской области, чтобы показать хоть какие-то успехи
Во вторник 6 августа власти Сумской области также объявили об аттракционе невиданной щедрости, разрешив жителям приграничных сел самостоятельно собирать хворост в лесу для бытовых нужд, предупредив при этом, что там может быть заминировано. Разрешение на сбор хвороста действует только в приграничных районах и только на срок действия военного положения.
Однако жители приграничных районов пишут, что сейчас там редко кто рискует появляться на улицах. Остались там преимущественно старики, а брошенные дома без стеснений занимают украинские военные.
* - запрещённая в РФ террористическая организация
Ещё о происходящем: "Террористы обязательно получат возмездие". Что происходит в Курской области
 
ЭксклюзивСумская областьСумыВСУСВОУкраинаКурская областьИрина ВерещукэвакуацияВооруженные силы УкраиныКрасный КрестВКС
 
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11:46Эвакуация и ожидание ответного захода российских войск. Что происходит в Сумах
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