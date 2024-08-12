"Чрезвычайно важен": Царев ответил, зачем Зеленскому "смертники" F-16 - 12.08.2024 Украина.ру
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"Чрезвычайно важен": Царев ответил, зачем Зеленскому "смертники" F-16
"Чрезвычайно важен": Царев ответил, зачем Зеленскому "смертники" F-16 - 12.08.2024 Украина.ру
"Чрезвычайно важен": Царев ответил, зачем Зеленскому "смертники" F-16
Для чего Украина и Запад так активно пиарят американские истребители F-16, если участь "Леопардов", "Абрамсов" и другой иностранной техники в зоне СВО очевидна? Украина.ру, 12.08.2024
2024-08-12T06:30
2024-08-12T06:30
новости
украина
владимир зеленский
украина.ру
олег царев
f-16
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Для чего Украина и Запад так активно пиарят американские истребители F-16, если участь "Леопардов", "Абрамсов" и другой иностранной техники в зоне СВО очевидна? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады Украины IV-VII созывов Олег Царев."Для Зеленского пиар в Одессе с самолетами чрезвычайно важен. На прошлой неделе они потеряли семь населенных пунктов и будут терять и дальше: Торецк под ударом, Красногоровка полностью зачищена", - сказал Царев в интервью Почему ВСУ не бьют ракетами ATACMS по Крымскому мосту и зачем Зеленскому пиар на F-16.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев отметил, что сообщения Владимира Зеленского и западных СМИ о о передаче Киеву американских истребителей F-16 - не что иное, как попытка запутать и запугать Россию."Это похоже на детектив, когда преступник специально подбрасывает ложные улики, чтобы пустить полицию по ложному следу. Попахивает какой-то ловушкой. "Смотрите, F-16 уже на Украине. Но они не совсем на Украине. Они в Европе. Но, может быть, они уже на Украине. Мы еще сами не разобрались"", - сказал Перенджиев.Он подчеркнул, что если бы армия России засекла эти самолеты, то официальные источники ВС РФ уже сообщили бы об этом.Так или иначе, подытожил Перенджиев, "Леопарды" и "Абрамсы" уже горят, а как только в зоне СВО появятся F-16, на них тут же откроют охоту российские военные, и тогда весь мир увидит первые обломки американских самолетов, лежащих на земле.Несколько дней назад Владимир Зеленский объявил о получении Киевом американских истребителей F-16."F-16 на Украине. Мы обеспечили это", - написал он, не уточнив, сколько именно машин оказались в распоряжении ВСУ.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.Одним из последних крупных успехов российских сил стал прорыв на Очеретино, где ВС РФ раскрыли "очеретинский цветок", из которого открывается возможность атаковать противника в любом направлении.Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.
https://ukraina.ru/20240807/1056676192.html
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новости, украина, владимир зеленский, украина.ру, олег царев, f-16
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Украина.ру, Олег Царев, F-16

"Чрезвычайно важен": Царев ответил, зачем Зеленскому "смертники" F-16

06:30 12.08.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский F-16
Зеленский F-16
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Для чего Украина и Запад так активно пиарят американские истребители F-16, если участь "Леопардов", "Абрамсов" и другой иностранной техники в зоне СВО очевидна? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады Украины IV-VII созывов Олег Царев.
"Для Зеленского пиар в Одессе с самолетами чрезвычайно важен. На прошлой неделе они потеряли семь населенных пунктов и будут терять и дальше: Торецк под ударом, Красногоровка полностью зачищена", - сказал Царев в интервью Почему ВСУ не бьют ракетами ATACMS по Крымскому мосту и зачем Зеленскому пиар на F-16.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев отметил, что сообщения Владимира Зеленского и западных СМИ о о передаче Киеву американских истребителей F-16 - не что иное, как попытка запутать и запугать Россию.
"Это похоже на детектив, когда преступник специально подбрасывает ложные улики, чтобы пустить полицию по ложному следу. Попахивает какой-то ловушкой. "Смотрите, F-16 уже на Украине. Но они не совсем на Украине. Они в Европе. Но, может быть, они уже на Украине. Мы еще сами не разобрались"", - сказал Перенджиев.
Он подчеркнул, что если бы армия России засекла эти самолеты, то официальные источники ВС РФ уже сообщили бы об этом.
Так или иначе, подытожил Перенджиев, "Леопарды" и "Абрамсы" уже горят, а как только в зоне СВО появятся F-16, на них тут же откроют охоту российские военные, и тогда весь мир увидит первые обломки американских самолетов, лежащих на земле.
7 августа, 04:30
Перенджиев объяснил, зачем Западу и Зеленскому нужны миражи F-16 на УкраинеСообщения Владимира Зеленского и западных СМИ о том, что Киев получил американские истребители F-16 - не что иное, как попытка запутать и запугать Россию, однако из этого ничего не выйдет
Несколько дней назад Владимир Зеленский объявил о получении Киевом американских истребителей F-16.
"F-16 на Украине. Мы обеспечили это", - написал он, не уточнив, сколько именно машин оказались в распоряжении ВСУ.
F-16
4 августа, 17:51
Зеленский подтвердил получение истребителей F-16Владимир Зеленский в телеграм-канале подтвердил получение истребителей F-16 от западных партнеров
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.
Одним из последних крупных успехов российских сил стал прорыв на Очеретино, где ВС РФ раскрыли "очеретинский цветок", из которого открывается возможность атаковать противника в любом направлении.
Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийУкраина.руОлег ЦаревF-16
 
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