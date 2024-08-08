https://ukraina.ru/20240808/1056746549.html

Олег Царев о том, почему ВСУ не бьют ракетами ATACMS по Крымскому мосту и зачем Зеленскому пиар на F-16

Олег Царев о том, почему ВСУ не бьют ракетами ATACMS по Крымскому мосту и зачем Зеленскому пиар на F-16 - 08.08.2024 Украина.ру

Олег Царев о том, почему ВСУ не бьют ракетами ATACMS по Крымскому мосту и зачем Зеленскому пиар на F-16

У изменения риторики несколько причин. Во-первых, меняется ситуация внутри Украины, а Зеленский понимает, что его лозунги должны соответствовать настроению большинства на Украине. Примерно 60% украинцев за то, чтобы начинать переговоры. Но лишь 30% готовы отдавать территории.

2024-08-08T07:00

2024-08-08T07:00

2024-08-08T07:25

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f-16

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады Украины IV-VII созывов Олег Царев.- Олег Анатольевич, поговорим об F-16. С учетом всей номенклатуры оружия выходит, что передавать Украине уже больше нечего. Почему так распиарили то, что будет уничтожено, как это было с другой западной техникой?- Для Зеленского пиар в Одессе с самолетами, чрезвычайно важен. На прошлой неделе они потеряли семь населенных пунктов и будут терять и дальше: Торецк под ударом, Красногоровка полностью зачищена.Для нас самая большая угроза в том, что F-16 будут снабжаться ракетами воздух-воздух. Они могут работать по нашим самолетам, которые активно помогают продвижению на фронте. Трехтонный ФАБ сопоставим по мощности с тактическим ядерным оружием.Они готовились к поставкам F-16 и долго работали по нашим системам ПВО. Особенно в Крыму. Тем не менее, даже на Украине понимают, что переломить ситуацию на фронте практически невозможно.Это предпоследнее, что Запад может сделать для Киева. Им еще остается разрешить бить американским оружием по всей территории России, сейчас бьют только до Белгорода. И самое последнее - это ввод войск НАТО на территорию Украины. Но если мы справимся с их самолетами, возможностей будет меньше.- Мы наблюдаем за событиями в Мали, Великобритании, Палестине, Израиле, США. Насколько меньше ресурсов и внимания достается Украине из-за происходящего в мире, и видна ли развязка украинского конфликта?- Риторика Зеленского поменялась. Он перестал говорить о границах 1991 года. Хотя этот вариант самый оптимистичный для нас. Единственное, мы должны настаивать на границах начала 1991 года, когда это была территория Советского Союза. Зеленский имеет в виду границы уже после раздела СССР. Когда он занимал позицию постановки ультиматума России, то требовал выплаты репараций и передачи ядерного оружия России под контроль стран НАТО.У изменения риторики несколько причин. Во-первых, меняется ситуация внутри Украины, а Зеленский понимает, что его лозунги должны соответствовать настроению большинства на Украине. Примерно 60% украинцев за то, чтобы начинать переговоры. Но лишь 30% готовы отдавать территории и частично свой суверенитет, выполняя требования России, чтобы прекратить войну.Другая причина в том, что его заявления выглядели настолько дико, что не только у стран Глобального юга вызывали непонимание, но и у стран Запада, судя по саммиту в Швейцарии.Возможно, он тянет время в расчете на итоги выборов в США, то есть на то, что позиция Трампа будет не такой жесткой, как он сейчас ее озвучивает.- Чего Украине не хватает сейчас больше всего? Денег, ресурсов, людей, вооружений?- Зеленский транслирует на Запад месседжи о том, что у него есть 14 бригад, которые он мог бы бросить в наступление, но Запад не дает достаточно оружия. Это шантаж, потому что не так давно я проанализировал изменения в бюджет, и выяснилось, что расходы на Минобороны не растут.Это значит, что выплаты солдатам на линии фронта не растут. Это значит, что численность не растет. Но даже если Украина пойдет в контрнаступление, то цель его будет не захват территорий, освобожденных российской армией, а остановка наступления наших войск.Хотя ходят слухи, что хромых и слепых отправляют сразу на фронт, а молодых и здоровых направляют в части, которые пока не вступают в бой. Вполне возможно, что они готовят некие "засадные полки", которые могут нам создать проблемы.- Поговорим о хорошем. Украинские СМИ сообщают, что запущена железнодорожная ветка из Ростова в Мариуполь. Как Россия обновляет логистику и инфраструктуры в новых регионах России? Опасно ли строительство новых магистралей вблизи зоны боевых действий?- Информация о том, что запущена железная дорога, появилась в украинских СМИ. В наших СМИ сообщений о том, что ветка запущена через Бердянск, так ка старая ветка шла через Мариуполь и близко подходила к линии фронта, не было. Возможно, чтобы не акцентировать на этом внимание.Запуск такой линии кардинально бы улучшил ситуацию со снабжением на фронте и в случае каких-либо неприятностей с Крымским мостом перенаправить поток грузов через бывшую украинскую территорию. Вывести железную дорогу из строя очень сложно, когда она не проходит по мостам. А там очень ограниченные участки проходят по мостовым конструкциям в районе Чонгара.Если ракета попадет в железнодорожное полотно, то путейцам хватит 3-4 часов, чтобы устранить повреждения. Мы видим это и по Украине. Вывести из строя ударами ракет железную дорогу невозможно.Даже удары ракет ATACMS по расчетам могут только повредить асфальт на мосту. Основная угроза — это диверсионная деятельность. Или удары безэкипажных катеров (БЭК). Но для защиты моста используют боновые заграждения и баржи.Думаю, что во время разговора нашего министра обороны Белоусова и главы Пентагона Остина была достигнута договорённость, что Крымский мост — это конституционная часть материковой России. Раньше только мертвый западный журналист не говорил, что Крымский мост будет выведен из строя. Тем не менее по мосту даже не наносились удары. А потом все, включая украинских политиков, стали заявлять, что Крымскому мосту не идут военные грузы.Время от времени Буданов* заявляет, что будет подрывать Крымский мост, но Буданов это на ATACMS, Буданов это БЭКи. Это, то, против чего работают боны и баржи. Судя по всему, американцы запретили бить по Крымскому мосту своим оружием. Так что российская дипломатия вполне успешно работает.* - Признан в РФ террористом и экстремистомО новом спецпредставителе США по Украине Самый влиятельный индийский американец: США назначили нового смотрящего по Украине

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Роман Гнатюк

интервью, украина, россия, крымский мост, владимир зеленский, кирилл буданов, олег царев, нато, вооруженные силы украины, f-16