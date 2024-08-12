Эксперт ответил, сможет ли Харрис перетянуть на себя голоса еврейской диаспоры - 12.08.2024 Украина.ру
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Эксперт ответил, сможет ли Харрис перетянуть на себя голоса еврейской диаспоры
Эксперт ответил, сможет ли Харрис перетянуть на себя голоса еврейской диаспоры - 12.08.2024 Украина.ру
Эксперт ответил, сможет ли Харрис перетянуть на себя голоса еврейской диаспоры
Экс-президент США Дональд Трамп сделал огромный подарок евреям всего мира, перенеся американское посольство в Иерусалим. Однако заслуги его преемника Джо Байдена могут перевесить в пользу Камалы Харрис
2024-08-12T05:10
2024-08-12T05:10
камала харрис
новости
дональд трамп
джо байден
украина.ру
грег вайнер
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил американист Грег Вайнер.Он добавил, что это абсолютно произраильское поведение Байдена - колоссальный плюс в пользу Камалы Харрис, резюмировал Вайнер в интервью Харрис выбрала себе "синий воротничок", чтобы превзойти "американского Ельцина".Во вторник, 6 августа, Камала Харрис официально была выдвинута кандидатом от Демократической партии на пост президента США. Действующий вице-президент получила 99% голосов 4567 делегатов в виртуальном поименном голосовании, сообщили 6 августа в Демпартии.Между тем, совсем недавно эксперты крайне скептически оценивали шансы на то, что Харрис сможет занять место действующего лидера страны Джо Байдена. В их число входил и сам Грег Вайнер. Он был уверен, что действующий лидер государства Джо Байден разочаровался в стороннице и предпочтет ей экс-первую леди Мишель Обаму.Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский примерно месяц назад говорил, что ввиду непопулярности и крайне низкого рейтинга вице-президента, Демпартия окажет на нее давление, чтобы она уступила право соревноваться за главное кресло государства другому кандидату, у которого больше шансов на победу.Об антирейтинге Харрис высказывался и член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин. Однако, по его мнению, этот факт, напротив, только разогревает мотивацию вице-президента, так как она прекрасно понимает, что "если к власти сейчас придут демократы, от ее политической карьеры останется только строчка в "Википедии""."Сегодня она, словно мышка, притаилась в углу, а за спиной - стена. А как известно, мышки, загнанные в угол, способны на непредсказуемую агрессию. Так и Харрис отступать некуда, за спиной - Нью-Йорк. Даже Мишель Обама ей не поможет. В новом Белом доме ей места не найдется. Самое время совершить агрессивный маневр. Второго такого шанса в жизни не будет", - заявил Бардин примерно месяц назад, уточнив, что она - представитель deep state, а там ей вполне могут помочь.Харрис известна как активная сторонница помощи Киеву. В частности, в феврале этого года на полях Мюнхенской конференции по безопасности она уверила международную общественность, что Белый дом готов поддерживать Украину в ее противостоянии с Россией "столько, сколько потребуется".Она добавила, что у США нет "плана Б" по военной помощи Украине, есть только "план А", который заключается в обеспечении оружием и другими ресурсами, необходимыми для достижения победы Украины над Россией. Цель Вашингтона заключается в том, чтобы Украина вышла из этого конфликта "свободной, демократической и независимой страной", призналась Харрис.При этом вице-президент США подчеркнула, что ее страна готова поддерживать Украину не только в войну, но и в мирное время, правда, не собственными, а российскими деньгами. По ее словам, Белый дом будет работать над тем, чтобы Россия возместила ущерб Украине.Харрис обещала Зеленскому вечную поддержку, а он ей пригрозил, что разлюбит. Об итогах встречи в МюнхенеИнтересно, что в своем прогнозе от начала июля Бардин также заявил, что если Харрис все же удастся сесть в главное кресло США, на нее обозлятся как демократы, так и республиканцы. И тогда дополнительные конфликты ей будут не только не по силам, но даже очень опасны."В этом случае ей будет очень не кстати обострять отношения с Россией и Китаем. Ей потребуется поддержка, чтобы спасать "американскую демократию". А эту поддержку она начнет искать именно в России, так как больше негде. Это сверхпарадоксально, но именно в случае прихода к власти Харрис Россия и США могут начать развивать отношения с чистого листа", - заявил тогда Бардин.Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.
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камала харрис, новости, дональд трамп, джо байден, украина.ру, грег вайнер
Камала Харрис, Новости, Дональд Трамп, Джо Байден, Украина.ру, Грег Вайнер

Эксперт ответил, сможет ли Харрис перетянуть на себя голоса еврейской диаспоры

05:10 12.08.2024
 
© Фото: Official White House / Carlos FyfeХаррис
Харрис
© Фото: Official White House / Carlos Fyfe
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Экс-президент США Дональд Трамп сделал огромный подарок евреям всего мира, перенеся американское посольство в Иерусалим. Однако заслуги его преемника Джо Байдена могут перевесить в пользу Камалы Харрис
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил американист Грег Вайнер.
"Еврейские голоса всю жизнь шли в пользу демократов, но последние 30 лет они стали уходить за республиканцев. Обратите внимание, как сейчас себя ведет Байден по отношению к Израилю и насколько он последователен в защите этой страны. Он послал второй авианосец, эсминцы, новые эскадрильи бомбардировщиков, подводные лодки и так далее", - сказал Вайнер.
Он добавил, что это абсолютно произраильское поведение Байдена - колоссальный плюс в пользу Камалы Харрис, резюмировал Вайнер в интервью Харрис выбрала себе "синий воротничок", чтобы превзойти "американского Ельцина".
Во вторник, 6 августа, Камала Харрис официально была выдвинута кандидатом от Демократической партии на пост президента США. Действующий вице-президент получила 99% голосов 4567 делегатов в виртуальном поименном голосовании, сообщили 6 августа в Демпартии.
Между тем, совсем недавно эксперты крайне скептически оценивали шансы на то, что Харрис сможет занять место действующего лидера страны Джо Байдена. В их число входил и сам Грег Вайнер. Он был уверен, что действующий лидер государства Джо Байден разочаровался в стороннице и предпочтет ей экс-первую леди Мишель Обаму.
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Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский примерно месяц назад говорил, что ввиду непопулярности и крайне низкого рейтинга вице-президента, Демпартия окажет на нее давление, чтобы она уступила право соревноваться за главное кресло государства другому кандидату, у которого больше шансов на победу.
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Эксперт ответил, что будет, если Харрис захочет перегнать БайденаЕсли действующий президент США Джо Байден по собственному желанию покинет свой пост, по конституции его место должна будет занять вице-президент Камала Харрис. Но что произойдет, если она откажется и предпочтет занять место Байдена в новой президентской гонке?
Об антирейтинге Харрис высказывался и член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин. Однако, по его мнению, этот факт, напротив, только разогревает мотивацию вице-президента, так как она прекрасно понимает, что "если к власти сейчас придут демократы, от ее политической карьеры останется только строчка в "Википедии"".
"Сегодня она, словно мышка, притаилась в углу, а за спиной - стена. А как известно, мышки, загнанные в угол, способны на непредсказуемую агрессию. Так и Харрис отступать некуда, за спиной - Нью-Йорк. Даже Мишель Обама ей не поможет. В новом Белом доме ей места не найдется. Самое время совершить агрессивный маневр. Второго такого шанса в жизни не будет", - заявил Бардин примерно месяц назад, уточнив, что она - представитель deep state, а там ей вполне могут помочь.
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Задача выполнена, но все злые: политолог ответил, что будет, если президентом США станет Камала ХаррисНынешнему вице-президенту США Камале Харрис нет смысла садиться в главное кресло страны на пару месяцев, ее задача - 4,5 года. Однако даже, если ей удастся стать президентом, проблемы для нее только начнутся
Харрис известна как активная сторонница помощи Киеву. В частности, в феврале этого года на полях Мюнхенской конференции по безопасности она уверила международную общественность, что Белый дом готов поддерживать Украину в ее противостоянии с Россией "столько, сколько потребуется".
Она добавила, что у США нет "плана Б" по военной помощи Украине, есть только "план А", который заключается в обеспечении оружием и другими ресурсами, необходимыми для достижения победы Украины над Россией. Цель Вашингтона заключается в том, чтобы Украина вышла из этого конфликта "свободной, демократической и независимой страной", призналась Харрис.
При этом вице-президент США подчеркнула, что ее страна готова поддерживать Украину не только в войну, но и в мирное время, правда, не собственными, а российскими деньгами. По ее словам, Белый дом будет работать над тем, чтобы Россия возместила ущерб Украине.
Харрис обещала Зеленскому вечную поддержку, а он ей пригрозил, что разлюбит. Об итогах встречи в Мюнхене
Интересно, что в своем прогнозе от начала июля Бардин также заявил, что если Харрис все же удастся сесть в главное кресло США, на нее обозлятся как демократы, так и республиканцы. И тогда дополнительные конфликты ей будут не только не по силам, но даже очень опасны.
"В этом случае ей будет очень не кстати обострять отношения с Россией и Китаем. Ей потребуется поддержка, чтобы спасать "американскую демократию". А эту поддержку она начнет искать именно в России, так как больше негде. Это сверхпарадоксально, но именно в случае прихода к власти Харрис Россия и США могут начать развивать отношения с чистого листа", - заявил тогда Бардин.
- РИА Новости, 1920, 05.08.2024
5 августа, 19:35
Близкие и далёкие друзья Украины. Трамп для Киева лучше, чем Харрис?Относительно украинской повестки в американской политике сформировалось устойчивое представление, что демократы помогают Киеву, а республиканцы всячески пытается ограничить масштабы поддержки. Но в реальности не всё так категорично
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.
 
Камала ХаррисНовостиДональд ТрампДжо БайденУкраина.руГрег Вайнер
 
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