Грег Вайнер: Харрис выбрала себе "синий воротничок", чтобы превзойти "американского Ельцина" - 07.08.2024 Украина.ру
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Грег Вайнер: Харрис выбрала себе "синий воротничок", чтобы превзойти "американского Ельцина"
Грег Вайнер: Харрис выбрала себе "синий воротничок", чтобы превзойти "американского Ельцина" - 07.08.2024 Украина.ру
Грег Вайнер: Харрис выбрала себе "синий воротничок", чтобы превзойти "американского Ельцина"
Американист Грег Вайнер считает, что идеальное начало президентства Камалы Харрис в случае ее победы на выборах в США — это мир между Россией и Украиной. Тем более, Владимир Путин сделал ей ценный подарок...
2024-08-07T07:00
2024-08-07T07:00
интервью
сша
ближний восток
камала харрис
дональд трамп
джо байден
демократическая партия
украина
кандидат
выборы
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Об этом политолог рассказал в интервью изданию Украина.ру.Камала Харрис официально выдвинута кандидатом от Демократической партии на пост президента. Действующий вице-президент США получила 99% голосов 4567 делегатов в виртуальном поименном голосовании, сообщили 6 августа в Демпартии.— Грег, почему такой необычный формат голосования, не очный, выбрали в Демпартии?— Дело в том, что на праймериз, которые приходили в Демпартии, голоса делегатов в основном были отданы Байдену как кандидату на пост президента Соединенных Штатов в 2024 году. Чтобы Харрис встать на место Байдена, ей нужны были эти голоса.Поэтому, чтобы не ждать осеннего съезда и очного голосования, демократы нашли такую форму — провели голосование виртуально. В итоге Харрис стала официальным кандидатом от указанной партии.— Вы ожидали таких цифр за Харрис (99% голосов 4567 делегатов)?— Честно говоря, не ожидал. Я предполагал, что она получит 75–80% или даже меньше того.Полученные результаты и степень консолидации сил Демократической партии вокруг Харрис подтверждают то, что Байден — глубоко вчерашний день, его продолжение участия в избирательной гонке было бы катастрофой для демократов. Харрис же — верный выбор, завтрашний день, светлый луч надежды. Демпартия всеми своими рядами идёт за Камалой Харрис.— Камала Харрис приняла решение о кандидатуре вице-президента. Это губернатор Миннесоты Тим Уолц, респектабельный седой белый мужчина. Почему именно он выбран в напарники Харрис?— Это поклон Харрис реднекам. Это рабочий класс Америке, консервативные "синие воротнички", которые составляют опору Трампа.[Реднеки (англ. rednecks, буквально — "красношеие") — жаргонное название белых фермеров, жителей сельской глубинки США. Примерно соответствует русскому "деревенщина". Также может использоваться как ругательное слово наподобие русского "жлоб", и как гордое самоназвание.]Таким образом Харрис хочет из-под Трампа выбить его неядерный электорат. Тем более, согласно последним опросам, национальный рейтинг Камалы Харрис по сравнению с соперником вырос на 4%.— Трамп со своим клоном Вэнсом против Харрис с затравкой для реднеков Уолцем. Как вы оцениваете шансы этих пар в избирательной гонке?— Я думаю, что преимущество у Харрис, и оно будет расти. Она — главная ударная сила. Потому что с Трампом есть одна колоссальная проблема: он повторяется.У Трампа нет свежего подхода и новых интонаций в решении старых проблем. Все, что он заявлял в 2016 и в 2019 году, он говорит в 2024-м. Конечно, это не вдохновляет граждан США, особенно молодых, учитывая возраст Трампа.Однако Трамп абсолютно уверен в себе и совершенно не собирается меняться. Я вижу в этом большой минус. Будь Трамп посвежее и поярче в облике и речи, конечно, это бы ему помогло.В отношении Вэнса я скажу следующее: его можно элементарно "похоронить". Собрать все антитрамповские высказывания и издать отдельным манифестом. И тогда электорат задумается: зачем Трампу в паре человек, который восемь лет назад его ненавидел.А Харрис — абсолютно свежий человек, который 3,5 года просидел в администрации главы США в должности вице-президента. Харрис в курсе, как работает президентский офис, и так далее. При этом практически ни в какие драматические моменты не влезала.Кроме того, за нее играет молодой возраст (59 лет), ее принадлежность к национальному меньшинству.Трамп зря начал принижать и пытаться перефразировать Харрис. Дескать, то она индианка, то черная, то хрен ее разберет. Этим он сильно обижает меньшинство, в частности — индийскую диаспору. Это большая ошибка, ведь индийцы влиятельны и богаты, за ними стоит Индия, прямой конкурент Китая. Она важна США в их борьбе с Китаем.— Грег, вы говорите Трамп неяркий, банальный, а он буквально вчера станцевал со стримером Эдином Россом свой фирменный танец…— Я говорю про его менталитет. А что касается танца, то я вспоминаю знаменитые кадры 1996 года, когда Борис Ельцин тоже на сцене танцевал с молодежным коллективом. Так вот сегодняшний Трамп — это Ельцин 28 лет назад.— Удастся ли Харрис устранить проблему с нелегальной миграцией через границу с Мексикой?— На 100% она будет решать вопрос с иммиграцией.Обратите внимание, Сан-Франциско (родной город Камалы Харрис) сейчас начинают очищать от бездомных и бродяг, снижают уровень преступности, и так далее. Я думаю, это несомненно делается для Харрис.Последний раз я был в этом городе несколько лет назад. Так вот, там в магазинах невозможно было пройти, не наступив на бомжа или наркомана. Теперь им категорически запретили лежать в магазинах и разбивать палатки на улицах.— Что нового Харрис может сделать для Ближнего Востока, где вот-вот разразится большая война?— Сейчас, конечно, Харрис ничего сделать не может, потому что она не президент Соединенных Штатов. Ее позиция будет ясна, когда она начнет набирать в свой кабинет людей. По ним станет ясно, в каком направлении она будет двигаться и какими будут основные акценты США во внешней политике.Несомненно, Харрис открыта к нестандартным решениям, и у нее абсолютно не связаны руки [на Ближнем Востоке и в иных регионах] — в отличие от Байдена и Трампа, которые скованы прежними политическими обязательствами и союзами.— Еврейская диаспора в США готова поддержать Харрис?— Тут пока что не совсем ясная для меня ситуация. Еврейские голоса всю жизнь шли в пользу демократов, но последние 30 лет они стали уходить за республиканцев. Как я уже упоминал неоднократно в наших интервью, Трамп перенес американское посольство в Иерусалим, сделав огромный подарок евреям всего мира, в том числе американским.Но обратите внимание, как сейчас себя ведет Байден по отношению к Израилю и насколько он последователен в защите этой страны. Он послал второй авианосец, эсминцы, новые эскадрильи бомбардировщиков, подводные лодки и так далее.Такое абсолютно произраильское поведение Байдена — колоссальный плюс в пользу Камалы Харрис. Это плюс к тому, чтобы голоса еврейской диаспоры были отданы за нее.— Если Харрис станет лидером Америки, каких шагов можно ожидать в сторону России и по Украине?— Я думаю, несомненно, Харрис будет идти на урегулирование и переговоры по Украине с Россией. Потому что начать свое президентство с большой мирной инициативы и с успеха на международном уровне для Харрис задача номер один.Идеальное начало президентства Камалы Харрис — это мир между Россией и Украиной. Я бы так сказал. Тем более Владимир Путин ей сделал такой подарок — я имею ввиду обмен заключенными.Судя по всему, по моим данным, полученным из общения с людьми на Украине, в Вашингтоне и Москве, переговоры явно идут. А Харрис как раз тот человек, который воспользуется всем этим.О том, как демократы США хотят выбить козырь у Трампа и установить на Украине мир раньше него, в интервью Евгений Ющук: Евросоюз готовит операционное поле для манипуляций на "теле" Украины.
https://ukraina.ru/20230124/1042919705.html
https://ukraina.ru/20240806/1056716160.html
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Анна Черкасова
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, сша, ближний восток, камала харрис, дональд трамп, джо байден, демократическая партия, украина, кандидат, выборы, россия
Интервью, США, Ближний Восток, Камала Харрис, Дональд Трамп, Джо Байден, Демократическая партия, Украина, кандидат, выборы, Россия

Грег Вайнер: Харрис выбрала себе "синий воротничок", чтобы превзойти "американского Ельцина"

07:00 07.08.2024
 
© mega-stars.ruГрег Вайнер интервью
Грег Вайнер интервью
© mega-stars.ru
Читать в
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Американист Грег Вайнер считает, что идеальное начало президентства Камалы Харрис в случае ее победы на выборах в США — это мир между Россией и Украиной. Тем более, Владимир Путин сделал ей ценный подарок...
Об этом политолог рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Камала Харрис официально выдвинута кандидатом от Демократической партии на пост президента. Действующий вице-президент США получила 99% голосов 4567 делегатов в виртуальном поименном голосовании, сообщили 6 августа в Демпартии.
— Грег, почему такой необычный формат голосования, не очный, выбрали в Демпартии?
— Дело в том, что на праймериз, которые приходили в Демпартии, голоса делегатов в основном были отданы Байдену как кандидату на пост президента Соединенных Штатов в 2024 году. Чтобы Харрис встать на место Байдена, ей нужны были эти голоса.
Поэтому, чтобы не ждать осеннего съезда и очного голосования, демократы нашли такую форму — провели голосование виртуально. В итоге Харрис стала официальным кандидатом от указанной партии.
— Вы ожидали таких цифр за Харрис (99% голосов 4567 делегатов)?
— Честно говоря, не ожидал. Я предполагал, что она получит 75–80% или даже меньше того.
Полученные результаты и степень консолидации сил Демократической партии вокруг Харрис подтверждают то, что Байден — глубоко вчерашний день, его продолжение участия в избирательной гонке было бы катастрофой для демократов.
Харрис же — верный выбор, завтрашний день, светлый луч надежды. Демпартия всеми своими рядами идёт за Камалой Харрис.
Грег Вайнер интервью
24 января 2023, 14:23
Грег Вайнер: кто онРоссийский и американский бизнесмен, журналист, политолог, американист, постоянный участник политических шоу
— Камала Харрис приняла решение о кандидатуре вице-президента. Это губернатор Миннесоты Тим Уолц, респектабельный седой белый мужчина. Почему именно он выбран в напарники Харрис?
— Это поклон Харрис реднекам. Это рабочий класс Америке, консервативные "синие воротнички", которые составляют опору Трампа.
[Реднеки (англ. rednecks, буквально — "красношеие") — жаргонное название белых фермеров, жителей сельской глубинки США. Примерно соответствует русскому "деревенщина". Также может использоваться как ругательное слово наподобие русского "жлоб", и как гордое самоназвание.]
Таким образом Харрис хочет из-под Трампа выбить его неядерный электорат. Тем более, согласно последним опросам, национальный рейтинг Камалы Харрис по сравнению с соперником вырос на 4%.
— Трамп со своим клоном Вэнсом против Харрис с затравкой для реднеков Уолцем. Как вы оцениваете шансы этих пар в избирательной гонке?
— Я думаю, что преимущество у Харрис, и оно будет расти. Она — главная ударная сила. Потому что с Трампом есть одна колоссальная проблема: он повторяется.
У Трампа нет свежего подхода и новых интонаций в решении старых проблем. Все, что он заявлял в 2016 и в 2019 году, он говорит в 2024-м. Конечно, это не вдохновляет граждан США, особенно молодых, учитывая возраст Трампа.
Однако Трамп абсолютно уверен в себе и совершенно не собирается меняться. Я вижу в этом большой минус. Будь Трамп посвежее и поярче в облике и речи, конечно, это бы ему помогло.
В отношении Вэнса я скажу следующее: его можно элементарно "похоронить". Собрать все антитрамповские высказывания и издать отдельным манифестом. И тогда электорат задумается: зачем Трампу в паре человек, который восемь лет назад его ненавидел.
А Харрис — абсолютно свежий человек, который 3,5 года просидел в администрации главы США в должности вице-президента. Харрис в курсе, как работает президентский офис, и так далее. При этом практически ни в какие драматические моменты не влезала.
Кроме того, за нее играет молодой возраст (59 лет), ее принадлежность к национальному меньшинству.
Трамп зря начал принижать и пытаться перефразировать Харрис. Дескать, то она индианка, то черная, то хрен ее разберет. Этим он сильно обижает меньшинство, в частности — индийскую диаспору. Это большая ошибка, ведь индийцы влиятельны и богаты, за ними стоит Индия, прямой конкурент Китая. Она важна США в их борьбе с Китаем.
- РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Вчера, 18:16
Выбор не самый очевидный: вице-президентом Харрис стал отмеченный Зеленским проукраинский политик6 августа Демократическая партия официально выдвинула вице-президента Камалу Харрис кандидатом в президенты США. И сразу же стало известно, кого она выбрала своим напарником, который в случае победы 5 ноября в 2025 году займёт её нынешний пост
— Грег, вы говорите Трамп неяркий, банальный, а он буквально вчера станцевал со стримером Эдином Россом свой фирменный танец…
— Я говорю про его менталитет. А что касается танца, то я вспоминаю знаменитые кадры 1996 года, когда Борис Ельцин тоже на сцене танцевал с молодежным коллективом. Так вот сегодняшний Трамп — это Ельцин 28 лет назад.
— Удастся ли Харрис устранить проблему с нелегальной миграцией через границу с Мексикой?
— На 100% она будет решать вопрос с иммиграцией.
Обратите внимание, Сан-Франциско (родной город Камалы Харрис) сейчас начинают очищать от бездомных и бродяг, снижают уровень преступности, и так далее. Я думаю, это несомненно делается для Харрис.
Последний раз я был в этом городе несколько лет назад. Так вот, там в магазинах невозможно было пройти, не наступив на бомжа или наркомана. Теперь им категорически запретили лежать в магазинах и разбивать палатки на улицах.
— Что нового Харрис может сделать для Ближнего Востока, где вот-вот разразится большая война?
— Сейчас, конечно, Харрис ничего сделать не может, потому что она не президент Соединенных Штатов. Ее позиция будет ясна, когда она начнет набирать в свой кабинет людей. По ним станет ясно, в каком направлении она будет двигаться и какими будут основные акценты США во внешней политике.
Несомненно, Харрис открыта к нестандартным решениям, и у нее абсолютно не связаны руки [на Ближнем Востоке и в иных регионах] — в отличие от Байдена и Трампа, которые скованы прежними политическими обязательствами и союзами.
— Еврейская диаспора в США готова поддержать Харрис?
— Тут пока что не совсем ясная для меня ситуация. Еврейские голоса всю жизнь шли в пользу демократов, но последние 30 лет они стали уходить за республиканцев. Как я уже упоминал неоднократно в наших интервью, Трамп перенес американское посольство в Иерусалим, сделав огромный подарок евреям всего мира, в том числе американским.
Но обратите внимание, как сейчас себя ведет Байден по отношению к Израилю и насколько он последователен в защите этой страны. Он послал второй авианосец, эсминцы, новые эскадрильи бомбардировщиков, подводные лодки и так далее.
Такое абсолютно произраильское поведение Байдена — колоссальный плюс в пользу Камалы Харрис. Это плюс к тому, чтобы голоса еврейской диаспоры были отданы за нее.
Майкл Бом интервью
4 августа, 07:30
Три американца и восемь русских. Майкл Бом о том, почему в США негодуют из-за обмена заключенными с РФАмериканский журналист Майкл Бом считает, что обмен заключенными США и России за три месяца до выборов вовсе не подарок от Джо Байдена Камале Харрис, как думают многие
— Если Харрис станет лидером Америки, каких шагов можно ожидать в сторону России и по Украине?
— Я думаю, несомненно, Харрис будет идти на урегулирование и переговоры по Украине с Россией. Потому что начать свое президентство с большой мирной инициативы и с успеха на международном уровне для Харрис задача номер один.
Идеальное начало президентства Камалы Харрис — это мир между Россией и Украиной. Я бы так сказал. Тем более Владимир Путин ей сделал такой подарок — я имею ввиду обмен заключенными.
Судя по всему, по моим данным, полученным из общения с людьми на Украине, в Вашингтоне и Москве, переговоры явно идут. А Харрис как раз тот человек, который воспользуется всем этим.
О том, как демократы США хотят выбить козырь у Трампа и установить на Украине мир раньше него, в интервью Евгений Ющук: Евросоюз готовит операционное поле для манипуляций на "теле" Украины.
 
ИнтервьюСШАБлижний ВостокКамала ХаррисДональд ТрампДжо БайденДемократическая партияУкраинакандидатвыборыРоссия
 
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