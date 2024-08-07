https://ukraina.ru/20240807/1056719072.html

Грег Вайнер: Харрис выбрала себе "синий воротничок", чтобы превзойти "американского Ельцина"

Грег Вайнер: Харрис выбрала себе "синий воротничок", чтобы превзойти "американского Ельцина" - 07.08.2024 Украина.ру

Грег Вайнер: Харрис выбрала себе "синий воротничок", чтобы превзойти "американского Ельцина"

Американист Грег Вайнер считает, что идеальное начало президентства Камалы Харрис в случае ее победы на выборах в США — это мир между Россией и Украиной. Тем более, Владимир Путин сделал ей ценный подарок...

2024-08-07T07:00

2024-08-07T07:00

2024-08-07T07:00

интервью

сша

ближний восток

камала харрис

дональд трамп

джо байден

демократическая партия

украина

кандидат

выборы

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Об этом политолог рассказал в интервью изданию Украина.ру.Камала Харрис официально выдвинута кандидатом от Демократической партии на пост президента. Действующий вице-президент США получила 99% голосов 4567 делегатов в виртуальном поименном голосовании, сообщили 6 августа в Демпартии.— Грег, почему такой необычный формат голосования, не очный, выбрали в Демпартии?— Дело в том, что на праймериз, которые приходили в Демпартии, голоса делегатов в основном были отданы Байдену как кандидату на пост президента Соединенных Штатов в 2024 году. Чтобы Харрис встать на место Байдена, ей нужны были эти голоса.Поэтому, чтобы не ждать осеннего съезда и очного голосования, демократы нашли такую форму — провели голосование виртуально. В итоге Харрис стала официальным кандидатом от указанной партии.— Вы ожидали таких цифр за Харрис (99% голосов 4567 делегатов)?— Честно говоря, не ожидал. Я предполагал, что она получит 75–80% или даже меньше того.Полученные результаты и степень консолидации сил Демократической партии вокруг Харрис подтверждают то, что Байден — глубоко вчерашний день, его продолжение участия в избирательной гонке было бы катастрофой для демократов. Харрис же — верный выбор, завтрашний день, светлый луч надежды. Демпартия всеми своими рядами идёт за Камалой Харрис.— Камала Харрис приняла решение о кандидатуре вице-президента. Это губернатор Миннесоты Тим Уолц, респектабельный седой белый мужчина. Почему именно он выбран в напарники Харрис?— Это поклон Харрис реднекам. Это рабочий класс Америке, консервативные "синие воротнички", которые составляют опору Трампа.[Реднеки (англ. rednecks, буквально — "красношеие") — жаргонное название белых фермеров, жителей сельской глубинки США. Примерно соответствует русскому "деревенщина". Также может использоваться как ругательное слово наподобие русского "жлоб", и как гордое самоназвание.]Таким образом Харрис хочет из-под Трампа выбить его неядерный электорат. Тем более, согласно последним опросам, национальный рейтинг Камалы Харрис по сравнению с соперником вырос на 4%.— Трамп со своим клоном Вэнсом против Харрис с затравкой для реднеков Уолцем. Как вы оцениваете шансы этих пар в избирательной гонке?— Я думаю, что преимущество у Харрис, и оно будет расти. Она — главная ударная сила. Потому что с Трампом есть одна колоссальная проблема: он повторяется.У Трампа нет свежего подхода и новых интонаций в решении старых проблем. Все, что он заявлял в 2016 и в 2019 году, он говорит в 2024-м. Конечно, это не вдохновляет граждан США, особенно молодых, учитывая возраст Трампа.Однако Трамп абсолютно уверен в себе и совершенно не собирается меняться. Я вижу в этом большой минус. Будь Трамп посвежее и поярче в облике и речи, конечно, это бы ему помогло.В отношении Вэнса я скажу следующее: его можно элементарно "похоронить". Собрать все антитрамповские высказывания и издать отдельным манифестом. И тогда электорат задумается: зачем Трампу в паре человек, который восемь лет назад его ненавидел.А Харрис — абсолютно свежий человек, который 3,5 года просидел в администрации главы США в должности вице-президента. Харрис в курсе, как работает президентский офис, и так далее. При этом практически ни в какие драматические моменты не влезала.Кроме того, за нее играет молодой возраст (59 лет), ее принадлежность к национальному меньшинству.Трамп зря начал принижать и пытаться перефразировать Харрис. Дескать, то она индианка, то черная, то хрен ее разберет. Этим он сильно обижает меньшинство, в частности — индийскую диаспору. Это большая ошибка, ведь индийцы влиятельны и богаты, за ними стоит Индия, прямой конкурент Китая. Она важна США в их борьбе с Китаем.— Грег, вы говорите Трамп неяркий, банальный, а он буквально вчера станцевал со стримером Эдином Россом свой фирменный танец…— Я говорю про его менталитет. А что касается танца, то я вспоминаю знаменитые кадры 1996 года, когда Борис Ельцин тоже на сцене танцевал с молодежным коллективом. Так вот сегодняшний Трамп — это Ельцин 28 лет назад.— Удастся ли Харрис устранить проблему с нелегальной миграцией через границу с Мексикой?— На 100% она будет решать вопрос с иммиграцией.Обратите внимание, Сан-Франциско (родной город Камалы Харрис) сейчас начинают очищать от бездомных и бродяг, снижают уровень преступности, и так далее. Я думаю, это несомненно делается для Харрис.Последний раз я был в этом городе несколько лет назад. Так вот, там в магазинах невозможно было пройти, не наступив на бомжа или наркомана. Теперь им категорически запретили лежать в магазинах и разбивать палатки на улицах.— Что нового Харрис может сделать для Ближнего Востока, где вот-вот разразится большая война?— Сейчас, конечно, Харрис ничего сделать не может, потому что она не президент Соединенных Штатов. Ее позиция будет ясна, когда она начнет набирать в свой кабинет людей. По ним станет ясно, в каком направлении она будет двигаться и какими будут основные акценты США во внешней политике.Несомненно, Харрис открыта к нестандартным решениям, и у нее абсолютно не связаны руки [на Ближнем Востоке и в иных регионах] — в отличие от Байдена и Трампа, которые скованы прежними политическими обязательствами и союзами.— Еврейская диаспора в США готова поддержать Харрис?— Тут пока что не совсем ясная для меня ситуация. Еврейские голоса всю жизнь шли в пользу демократов, но последние 30 лет они стали уходить за республиканцев. Как я уже упоминал неоднократно в наших интервью, Трамп перенес американское посольство в Иерусалим, сделав огромный подарок евреям всего мира, в том числе американским.Но обратите внимание, как сейчас себя ведет Байден по отношению к Израилю и насколько он последователен в защите этой страны. Он послал второй авианосец, эсминцы, новые эскадрильи бомбардировщиков, подводные лодки и так далее.Такое абсолютно произраильское поведение Байдена — колоссальный плюс в пользу Камалы Харрис. Это плюс к тому, чтобы голоса еврейской диаспоры были отданы за нее.— Если Харрис станет лидером Америки, каких шагов можно ожидать в сторону России и по Украине?— Я думаю, несомненно, Харрис будет идти на урегулирование и переговоры по Украине с Россией. Потому что начать свое президентство с большой мирной инициативы и с успеха на международном уровне для Харрис задача номер один.Идеальное начало президентства Камалы Харрис — это мир между Россией и Украиной. Я бы так сказал. Тем более Владимир Путин ей сделал такой подарок — я имею ввиду обмен заключенными.Судя по всему, по моим данным, полученным из общения с людьми на Украине, в Вашингтоне и Москве, переговоры явно идут. А Харрис как раз тот человек, который воспользуется всем этим.О том, как демократы США хотят выбить козырь у Трампа и установить на Украине мир раньше него, в интервью Евгений Ющук: Евросоюз готовит операционное поле для манипуляций на "теле" Украины.

https://ukraina.ru/20230124/1042919705.html

https://ukraina.ru/20240806/1056716160.html

https://ukraina.ru/20240804/1056663582.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, сша, ближний восток, камала харрис, дональд трамп, джо байден, демократическая партия, украина, кандидат, выборы, россия