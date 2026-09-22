https://ukraina.ru/20260922/ni-odnogo-perekhvata-vsu-priznali-bessilie-pered-nochnym-raketnym-udarom-1083346754.html

Ни одного перехвата: ВСУ признали бессилие перед ночным ракетным ударом

Ни одного перехвата: ВСУ признали бессилие перед ночным ракетным ударом - 22.09.2026 Украина.ру

Ни одного перехвата: ВСУ признали бессилие перед ночным ракетным ударом

Командование Воздушных сил Украины в телеграм-канале признало, что минувшей ночью Киев не сумел перехватить ни одной баллистической или противокорабельной ракеты

2026-09-22T09:08

2026-09-22T09:08

2026-09-22T09:31

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россия

киев

владимир зеленский

верховная рада

украина.ру

сво

спецоперация

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В официальном отчете указано, что отражением масштабного налета занимались тактическая авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, а также средства радиоэлектронной борьбы. Тем не менее, в итоговой сводке командования полностью отсутствуют данные об успешных уничтожениях ракет баллистического типа и сверхзвуковых противокорабельных боеприпасов "Оникс". Точные сведения о количестве запущенных по украинским объектам ракет данного класса военное руководство страны раскрывать не стало.Ранее во вторник Министерство обороны РФ отчиталось о проведении массированной ночной операции. Российские военные применили высокоточное оружие наземного, морского и воздушного базирования в сочетании с ударными беспилотниками. В результате были поражены критически важные предприятия военно-промышленного, топливно-энергетического, химического и металлургического комплексов Украины, а также объекты в портах и морские суда, обеспечивавшие логистику украинской армии.Недавно Владимир Зеленский уже признавал, что войска не способны отражать атаки баллистических ракет из-за критического дефицита специализированных снарядов для ПВО. В свою очередь, глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев констатировал, что текущая ситуация с защитой украинского неба является наихудшей с момента начала вооруженного конфликта.Подробнее об успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.

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украина, россия, киев, владимир зеленский, верховная рада, украина.ру, сво, спецоперация