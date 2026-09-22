Ни одного перехвата: ВСУ признали бессилие перед ночным ракетным ударом - 22.09.2026 Украина.ру
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Ни одного перехвата: ВСУ признали бессилие перед ночным ракетным ударом
Ни одного перехвата: ВСУ признали бессилие перед ночным ракетным ударом - 22.09.2026 Украина.ру
Ни одного перехвата: ВСУ признали бессилие перед ночным ракетным ударом
Командование Воздушных сил Украины в телеграм-канале признало, что минувшей ночью Киев не сумел перехватить ни одной баллистической или противокорабельной ракеты
2026-09-22T09:08
2026-09-22T09:31
украина
россия
киев
владимир зеленский
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украина.ру
сво
спецоперация
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В официальном отчете указано, что отражением масштабного налета занимались тактическая авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, а также средства радиоэлектронной борьбы. Тем не менее, в итоговой сводке командования полностью отсутствуют данные об успешных уничтожениях ракет баллистического типа и сверхзвуковых противокорабельных боеприпасов "Оникс". Точные сведения о количестве запущенных по украинским объектам ракет данного класса военное руководство страны раскрывать не стало.Ранее во вторник Министерство обороны РФ отчиталось о проведении массированной ночной операции. Российские военные применили высокоточное оружие наземного, морского и воздушного базирования в сочетании с ударными беспилотниками. В результате были поражены критически важные предприятия военно-промышленного, топливно-энергетического, химического и металлургического комплексов Украины, а также объекты в портах и морские суда, обеспечивавшие логистику украинской армии.Недавно Владимир Зеленский уже признавал, что войска не способны отражать атаки баллистических ракет из-за критического дефицита специализированных снарядов для ПВО. В свою очередь, глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев констатировал, что текущая ситуация с защитой украинского неба является наихудшей с момента начала вооруженного конфликта.Подробнее об успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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украина, россия, киев, владимир зеленский, верховная рада, украина.ру, сво, спецоперация
Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Верховная Рада, Украина.ру, СВО, Спецоперация

Ни одного перехвата: ВСУ признали бессилие перед ночным ракетным ударом

09:08 22.09.2026 (обновлено: 09:31 22.09.2026)
 
© REUTERS / Stringer
- РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© REUTERS / Stringer
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Командование Воздушных сил Украины в телеграм-канале признало, что минувшей ночью Киев не сумел перехватить ни одной баллистической или противокорабельной ракеты
В официальном отчете указано, что отражением масштабного налета занимались тактическая авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, а также средства радиоэлектронной борьбы.
Тем не менее, в итоговой сводке командования полностью отсутствуют данные об успешных уничтожениях ракет баллистического типа и сверхзвуковых противокорабельных боеприпасов "Оникс".
Точные сведения о количестве запущенных по украинским объектам ракет данного класса военное руководство страны раскрывать не стало.
Ранее во вторник Министерство обороны РФ отчиталось о проведении массированной ночной операции. Российские военные применили высокоточное оружие наземного, морского и воздушного базирования в сочетании с ударными беспилотниками. В результате были поражены критически важные предприятия военно-промышленного, топливно-энергетического, химического и металлургического комплексов Украины, а также объекты в портах и морские суда, обеспечивавшие логистику украинской армии.
Недавно Владимир Зеленский уже признавал, что войска не способны отражать атаки баллистических ракет из-за критического дефицита специализированных снарядов для ПВО. В свою очередь, глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев констатировал, что текущая ситуация с защитой украинского неба является наихудшей с момента начала вооруженного конфликта.
Подробнее об успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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