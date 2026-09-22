Герои СВО: сбил около 100 дронов "Баба-Яга" - 22.09.2026 Украина.ру
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Герои СВО: сбил около 100 дронов "Баба-Яга"
Герои СВО: сбил около 100 дронов "Баба-Яга" - 22.09.2026 Украина.ру
Герои СВО: сбил около 100 дронов "Баба-Яга"
Оператор беспилотных систем с позывным Художник подразделения спецопераций группировки войск РФ "Центр" сообщил, что за время СВО сбил около 100 тяжёлых украинских беспилотников "Баба-Яга". Об этом утром 22 сентября пишет РИА Новости
2026-09-22T09:00
2026-09-22T09:04
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спецоперация
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Основной задачей расчётов БПЛА является поражение техники и живой силы противника, отметил Художник. Однако при обнаружении тяжёлых беспилотников операторы стараются уничтожать их, чтобы нарушить снабжение украинских подразделений."Сто точно сбил. Не больше, потому что как бы нету задачи такой, зачастую охочусь за дронами "Баба-Яга", — рассказал боец агентству."Баба-Яга" — неофициальное собирательное название украинских тяжёлых гексакоптеров, переоборудованных из сельскохозяйственных дронов и способных нести от 15 до 50 килограммов боевой нагрузки. ВСУ применяют их преимущественно ночью в качестве бомбардировщика и военного транспорта.О младшем сержанте ВС РФ Ильнуре Хисматове - в публикации Герои СВО: и один в поле воин.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, вс рф, армия россии, сво, спецоперация, герои, боец, военнослужащий, бпла, бпла сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, "баба-яга", дроны, война на украине, всу, вооруженные силы украины
Украина.ру, Россия, ВС РФ, Армия России, СВО, Спецоперация, герои, боец, военнослужащий, БПЛА, БПЛА сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, "Баба-Яга", дроны, война на Украине, ВСУ, Вооруженные силы Украины

Герои СВО: сбил около 100 дронов "Баба-Яга"

09:00 22.09.2026 (обновлено: 09:04 22.09.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкЛаборатория БПЛА группировки войск "Запад" на Рубцовском направлении СВО
Лаборатория БПЛА группировки войск Запад на Рубцовском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Оператор беспилотных систем с позывным Художник подразделения спецопераций группировки войск РФ "Центр" сообщил, что за время СВО сбил около 100 тяжёлых украинских беспилотников "Баба-Яга". Об этом утром 22 сентября пишет РИА Новости
Основной задачей расчётов БПЛА является поражение техники и живой силы противника, отметил Художник. Однако при обнаружении тяжёлых беспилотников операторы стараются уничтожать их, чтобы нарушить снабжение украинских подразделений.
"Сто точно сбил. Не больше, потому что как бы нету задачи такой, зачастую охочусь за дронами "Баба-Яга", — рассказал боец агентству.
"Баба-Яга" — неофициальное собирательное название украинских тяжёлых гексакоптеров, переоборудованных из сельскохозяйственных дронов и способных нести от 15 до 50 килограммов боевой нагрузки. ВСУ применяют их преимущественно ночью в качестве бомбардировщика и военного транспорта.
О младшем сержанте ВС РФ Ильнуре Хисматове - в публикации Герои СВО: и один в поле воин.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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