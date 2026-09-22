https://ukraina.ru/20260922/predpriyatiya-suda-i-porty-vs-rf-atakovali-voennuyu-infrastrukturu-ukrainy-1083346126.html

Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины

Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины - 22.09.2026 Украина.ру

Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины

Российские военные минувшей ночью ударили высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотниками по критическим объектам на территории Украины, сообщает 22 сентября Министерство обороны

2026-09-22T08:29

2026-09-22T08:29

2026-09-22T08:34

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Ведомство уточнило, что целями масштабной атаки стали промышленные предприятия и инфраструктура, задействованные в интересах Вооруженных сил Украины. Под удар попали крупные объекты металлургической и химической промышленности, а также предприятия топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов страны. Кроме того, российские военные поразили морские суда, использовавшиеся для нужд украинской армии, а расчеты беспилотников-камикадзе "Герань-4 Сикер" точечно ликвидировали три радиолокационные станции и радиорелейную станцию связи ВСУ.Отдельное внимание в ходе ночной операции было уделено логистическим узлам и системам наблюдения. Высокоточными ракетами и дронами были поражены ключевые объекты портовой инфраструктуры Украины, а также радиотехнические позиции противника. В военном ведомстве уточнили, что взрывы и поражения целей зафиксированы в Киевской, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях.Подробнее об успехах российских военных - в материале Поражены военные заводы в Киеве, базы снабжения и портовая энергосеть: МО о последствиях ударов ВС РФ на сайте Украина.ру.

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сво, спецоперация, украина.ру, украина, одесская область, россия