https://ukraina.ru/20260922/predpriyatiya-suda-i-porty-vs-rf-atakovali-voennuyu-infrastrukturu-ukrainy-1083346126.html
Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины
Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины - 22.09.2026 Украина.ру
Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины
Российские военные минувшей ночью ударили высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотниками по критическим объектам на территории Украины, сообщает 22 сентября Министерство обороны
2026-09-22T08:29
2026-09-22T08:29
2026-09-22T08:34
сво
спецоперация
украина.ру
украина
одесская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064358168_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_fd7f241f0505b8adae0944440e892abf.jpg
Ведомство уточнило, что целями масштабной атаки стали промышленные предприятия и инфраструктура, задействованные в интересах Вооруженных сил Украины. Под удар попали крупные объекты металлургической и химической промышленности, а также предприятия топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов страны. Кроме того, российские военные поразили морские суда, использовавшиеся для нужд украинской армии, а расчеты беспилотников-камикадзе "Герань-4 Сикер" точечно ликвидировали три радиолокационные станции и радиорелейную станцию связи ВСУ.Отдельное внимание в ходе ночной операции было уделено логистическим узлам и системам наблюдения. Высокоточными ракетами и дронами были поражены ключевые объекты портовой инфраструктуры Украины, а также радиотехнические позиции противника. В военном ведомстве уточнили, что взрывы и поражения целей зафиксированы в Киевской, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях.Подробнее об успехах российских военных - в материале Поражены военные заводы в Киеве, базы снабжения и портовая энергосеть: МО о последствиях ударов ВС РФ на сайте Украина.ру.
украина
одесская область
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064358168_107:0:1007:675_1920x0_80_0_0_db3c31b83e6cc1a2a13e89f9ad01248f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, украина.ру, украина, одесская область, россия
СВО, Спецоперация, Украина.ру, Украина, Одесская область, Россия
Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины
08:29 22.09.2026 (обновлено: 08:34 22.09.2026)
Российские военные минувшей ночью ударили высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотниками по критическим объектам на территории Украины, сообщает 22 сентября Министерство обороны
Ведомство уточнило, что целями масштабной атаки стали промышленные предприятия и инфраструктура, задействованные в интересах Вооруженных сил Украины.
Под удар попали крупные объекты металлургической и химической промышленности, а также предприятия топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов страны.
Кроме того, российские военные поразили морские суда, использовавшиеся для нужд украинской армии, а расчеты беспилотников-камикадзе "Герань-4 Сикер" точечно ликвидировали три радиолокационные станции и радиорелейную станцию связи ВСУ.
Отдельное внимание в ходе ночной операции было уделено логистическим узлам и системам наблюдения. Высокоточными ракетами и дронами были поражены ключевые объекты портовой инфраструктуры Украины, а также радиотехнические позиции противника.
В военном ведомстве уточнили, что взрывы и поражения целей зафиксированы в Киевской, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях.