Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины - 22.09.2026 Украина.ру
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Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины
Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины - 22.09.2026 Украина.ру
Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины
Российские военные минувшей ночью ударили высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотниками по критическим объектам на территории Украины, сообщает 22 сентября Министерство обороны
2026-09-22T08:29
2026-09-22T08:34
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Ведомство уточнило, что целями масштабной атаки стали промышленные предприятия и инфраструктура, задействованные в интересах Вооруженных сил Украины. Под удар попали крупные объекты металлургической и химической промышленности, а также предприятия топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов страны. Кроме того, российские военные поразили морские суда, использовавшиеся для нужд украинской армии, а расчеты беспилотников-камикадзе "Герань-4 Сикер" точечно ликвидировали три радиолокационные станции и радиорелейную станцию связи ВСУ.Отдельное внимание в ходе ночной операции было уделено логистическим узлам и системам наблюдения. Высокоточными ракетами и дронами были поражены ключевые объекты портовой инфраструктуры Украины, а также радиотехнические позиции противника. В военном ведомстве уточнили, что взрывы и поражения целей зафиксированы в Киевской, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях.Подробнее об успехах российских военных - в материале Поражены военные заводы в Киеве, базы снабжения и портовая энергосеть: МО о последствиях ударов ВС РФ на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, украина.ру, украина, одесская область, россия
СВО, Спецоперация, Украина.ру, Украина, Одесская область, Россия

Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины

08:29 22.09.2026 (обновлено: 08:34 22.09.2026)
 
© ФотоГерань
Герань - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© Фото
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Российские военные минувшей ночью ударили высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотниками по критическим объектам на территории Украины, сообщает 22 сентября Министерство обороны
Ведомство уточнило, что целями масштабной атаки стали промышленные предприятия и инфраструктура, задействованные в интересах Вооруженных сил Украины.
Под удар попали крупные объекты металлургической и химической промышленности, а также предприятия топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов страны.
Кроме того, российские военные поразили морские суда, использовавшиеся для нужд украинской армии, а расчеты беспилотников-камикадзе "Герань-4 Сикер" точечно ликвидировали три радиолокационные станции и радиорелейную станцию связи ВСУ.
Отдельное внимание в ходе ночной операции было уделено логистическим узлам и системам наблюдения. Высокоточными ракетами и дронами были поражены ключевые объекты портовой инфраструктуры Украины, а также радиотехнические позиции противника.
В военном ведомстве уточнили, что взрывы и поражения целей зафиксированы в Киевской, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях.
Подробнее об успехах российских военных - в материале Поражены военные заводы в Киеве, базы снабжения и портовая энергосеть: МО о последствиях ударов ВС РФ на сайте Украина.ру.
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