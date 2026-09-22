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"Без условий": новый или старый трюк Зеленого? Хроника событий на утро 22 сентября

"Без условий": новый или старый трюк Зеленого? Хроника событий на утро 22 сентября - 22.09.2026 Украина.ру

"Без условий": новый или старый трюк Зеленого? Хроника событий на утро 22 сентября

Владимтр Зеленский перед встречей с Дональдом Трампом в Нью-Йорке публично выдвинул Москве условие по отказу от ударов по энергетике. Одновременно глава киевского режима заговорил о "перемирии без условий", что на фоне его же ультиматума выглядит как отчаянная попытка выторговать паузу

2026-09-22T09:35

2026-09-22T09:35

2026-09-22T09:35

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Владимир Зеленский неожиданно выдвинул президенту США Дональду Трампу условие: Украина готова прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре, если Москва, в свою очередь, откажется от атак на украинские энергообъекты, критическую инфраструктуру и маршруты экспорта продовольствия. Соответствующее заявление глава киевского режима опубликовал в соцсети X.Заявление прозвучало буквально накануне ожидаемой встречи Зеленского с президентом США в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН. И вот здесь начинается самое интересное. Как сообщает Axios, во время недавнего телефонного разговора Трамп неоднократно призывал Зеленского прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Причина банальна и цинична: американский лидер напрямую связывает эти удары с ростом мировых цен на дизельное топливо. Слово "дизель" в их беседе звучало так часто, что, по словам источника, стало почти навязчивым.Получается интересная картина: Трамп требует от Зеленского прекратить бить по российским НПЗ, потому что это бьёт по карманам американцев. Зеленский, понимая, что без поддержки Вашингтона ему не выжить, делает вид, что сам пришёл к этой идее, и выдвигает условие Москве. А заодно получает повод для личной встречи с Трампом в Нью-Йорке — чтобы обсудить "деэскалацию" и, разумеется, попросить очередную порцию денег и оружия.В то же время Зеленский снова заговорил о "перемирии без условий". Как пишет украинское издание "Страна.ua", глава киевского режима заявил: "Украина готова к прекращению огня без условий и переходу к дипломатии. Если россияне готовы к прекращению огня — да, без условий, просто прекращению огня и переговоры". Иными словами, "перемирие без условий" — это не шаг к миру, а очередной дипломатический трюк. Зеленский не впервые говорит о прекращении огня, чтобы выторговать паузу, залатать дыры в энергетике и пополнить арсеналы."Нескрываемое наслаждение"Между тем российское дипломатическое ведомство с иронией отреагировало на встречу Зеленского и президента Франции Эмманюэля Макрона в преддверии мероприятий Генеральной Ассамблеи ООН. Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник прокомментировал фотографии встречи в своём Телеграм-канале.Общеполитическая дискуссия 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН стартует в Нью-Йорке во вторник. В течение ближайшей недели около 130 мировых лидеров соберутся в штаб-квартире организации. Участники изложат позиции своих стран по ключевым международным проблемам на фоне конфликтов на Ближнем Востоке и на Украине, а также дискуссий об искусственном интеллекте. Общие прения продлятся до 26 сентября и завершатся 28 сентября.Как писала газета ВЗГЛЯД, Эмманюэль Макрон запланировал откровенную беседу с Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Владимир Зеленский также анонсировал встречу с американским лидером на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Ранее французский политик при личной встрече пожаловался главе киевского режима на трудности в диалоге с главой Соединённых Штатов.Что происходит на фронтеРоссийские Вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Украины. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.Как говорится в заявлении оборонного ведомства, в результате удара поражены предприятия металлургической и химической промышленности, объекты топливно-энергетического комплекса и военно-промышленного комплекса, задействованные в интересах ВСУ. Кроме того, под удар попала портовая инфраструктура Украины, а также морские суда, используемые киевским режимом для военных нужд."Поражены предприятия металлургической и химической промышленности, топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса, объекты портовой инфраструктуры Украины, а также морские суда, задействованные в интересах ВСУ", — говорится в сообщении.

https://ukraina.ru/20260922/my-ustoyali-zapad-provalilsya-chto-zhdet-rossiyu-posle-pobedy-v-svo-1083342290.html

https://ukraina.ru/20260922/ukraina-raspadetsya-na-neskolko-voyuyuschikh-drug-s-drugom-territoriy-eksperty-o-buduschem-strany-1083328587.html

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эксклюзив, хроники, украина, москва, сша, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, оон, нпз, нью-йорк, россия