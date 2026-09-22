ФСБ задержала в Севастополе агента украинской разведки - 22.09.2026 Украина.ру
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ФСБ задержала в Севастополе агента украинской разведки
ФСБ задержала в Севастополе агента украинской разведки - 22.09.2026 Украина.ру
ФСБ задержала в Севастополе агента украинской разведки
В Севастополе задержан россиянин, работавший на украинскую военную разведку. Об этом 22 сентября сообщили в ФСБ
2026-09-22T09:34
2026-09-22T09:34
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"Пресечена противоправная деятельность агента спецслужб Украины, гражданина России, 1994 года рождения, подозреваемого в совершении государственной измены и участии в деятельности террористической организации", — говорится в релизе.По данным ведомства, мужчина через группу запрещённой террористической организации в Telegram сам вышел на связь с сотрудником ГУР Минобороны Украины и обещал помощь в действиях против безопасности России. По заданию куратора он выяснял, где находятся объекты Черноморского флота в Севастополе, фотографировал их и отправлял снимки противнику.Дома у задержанного нашли телефон с перепиской с куратором. Возбуждено уголовное дело по статьям об участии в террористической организации и госизмене. Мужчине грозит вплоть до пожизненного срока.Суд отправил фигуранта под стражу. Он сотрудничает со следствием и даёт показания.Подробнее о вербовке россиян - в материале Украинские мошенники начали использовать новую схему вербовки россиян на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, севастополь, украина, россия, фсб, telegram, черноморский флот
Новости, Севастополь, Украина, Россия, ФСБ, Telegram, Черноморский флот

ФСБ задержала в Севастополе агента украинской разведки

09:34 22.09.2026
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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В Севастополе задержан россиянин, работавший на украинскую военную разведку. Об этом 22 сентября сообщили в ФСБ
"Пресечена противоправная деятельность агента спецслужб Украины, гражданина России, 1994 года рождения, подозреваемого в совершении государственной измены и участии в деятельности террористической организации", — говорится в релизе.
По данным ведомства, мужчина через группу запрещённой террористической организации в Telegram сам вышел на связь с сотрудником ГУР Минобороны Украины и обещал помощь в действиях против безопасности России. По заданию куратора он выяснял, где находятся объекты Черноморского флота в Севастополе, фотографировал их и отправлял снимки противнику.
Дома у задержанного нашли телефон с перепиской с куратором. Возбуждено уголовное дело по статьям об участии в террористической организации и госизмене. Мужчине грозит вплоть до пожизненного срока.
Суд отправил фигуранта под стражу. Он сотрудничает со следствием и даёт показания.
Подробнее о вербовке россиян - в материале Украинские мошенники начали использовать новую схему вербовки россиян на сайте Украина.ру.
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