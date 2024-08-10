https://ukraina.ru/20240810/1056770091.html

Дураков с улиц возьмем? "Гоблин" объяснил, почему фильмов выпускают много, а посмотреть нечего

Дураков с улиц возьмем? "Гоблин" объяснил, почему фильмов выпускают много, а посмотреть нечего - 10.08.2024 Украина.ру

Дураков с улиц возьмем? "Гоблин" объяснил, почему фильмов выпускают много, а посмотреть нечего

Известный публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков, прославившийся неподражаемо смешной озвучкой западных фильмов, ответил на вопрос журналистов издания Украина.ру,... Украина.ру, 10.08.2024

2024-08-10T05:50

2024-08-10T05:50

2024-08-10T05:50

новости

дмитрий пучков

украина.ру

netflix

фильм

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Известный публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков, прославившийся неподражаемо смешной озвучкой западных фильмов, ответил на вопрос журналистов издания Украина.ру, какой фильм из новых стоит посмотреть, и почему у Netflix много денег, но нет нормальных сценаристов."Из нынешних западных фильмов не посоветую вообще ничего. По той причине, что я их смотреть перестал, потому что в них теперь торжество гомосексуализма и толерантной идиотии. Все это напихано уже просто везде. Мне неинтересно это смотреть", - сказал собеседник издания.Он отметил, что появление интернета крайне негативно сказалось на уровне западных сценаристов и режиссеров. И причина тому простая. Cеть дала американской платформе Netflix гигантскую аудиторию и как следствие непомерное количество денег, запросы на количество контента выросли, а число талантливых людей, способных его производить - нет.О чем еще "Гоблин" рассказал журналистам издания Украина.ру, можно прочитать в интервью О YouTube и RuTube, последних фильмах Гая Ричи, Макаревиче** и Пугачевой.**- Признан в РФ иностранным агентом.

https://ukraina.ru/20240301/1053627768.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дмитрий пучков, украина.ру, netflix, фильм