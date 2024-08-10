Дураков с улиц возьмем? "Гоблин" объяснил, почему фильмов выпускают много, а посмотреть нечего - 10.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240810/1056770091.html
Дураков с улиц возьмем? "Гоблин" объяснил, почему фильмов выпускают много, а посмотреть нечего
Дураков с улиц возьмем? "Гоблин" объяснил, почему фильмов выпускают много, а посмотреть нечего - 10.08.2024 Украина.ру
Дураков с улиц возьмем? "Гоблин" объяснил, почему фильмов выпускают много, а посмотреть нечего
Известный публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков, прославившийся неподражаемо смешной озвучкой западных фильмов, ответил на вопрос журналистов издания Украина.ру,... Украина.ру, 10.08.2024
2024-08-10T05:50
2024-08-10T05:50
новости
дмитрий пучков
украина.ру
netflix
фильм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/08/1056769615_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_df7da874319b5045121a22b3884fc7cd.jpg
Известный публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков, прославившийся неподражаемо смешной озвучкой западных фильмов, ответил на вопрос журналистов издания Украина.ру, какой фильм из новых стоит посмотреть, и почему у Netflix много денег, но нет нормальных сценаристов."Из нынешних западных фильмов не посоветую вообще ничего. По той причине, что я их смотреть перестал, потому что в них теперь торжество гомосексуализма и толерантной идиотии. Все это напихано уже просто везде. Мне неинтересно это смотреть", - сказал собеседник издания.Он отметил, что появление интернета крайне негативно сказалось на уровне западных сценаристов и режиссеров. И причина тому простая. Cеть дала американской платформе Netflix гигантскую аудиторию и как следствие непомерное количество денег, запросы на количество контента выросли, а число талантливых людей, способных его производить - нет.О чем еще "Гоблин" рассказал журналистам издания Украина.ру, можно прочитать в интервью О YouTube и RuTube, последних фильмах Гая Ричи, Макаревиче** и Пугачевой.**- Признан в РФ иностранным агентом.
https://ukraina.ru/20240301/1053627768.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/08/1056769615_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a1fe4c355063f0abf8e94a0a475fb157.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, дмитрий пучков, украина.ру, netflix, фильм
Новости, Дмитрий Пучков, Украина.ру, Netflix, фильм

Дураков с улиц возьмем? "Гоблин" объяснил, почему фильмов выпускают много, а посмотреть нечего

05:50 10.08.2024
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМедиафорум стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире"
Медиафорум стран СНГ Развитие медиа в меняющемся мире - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
Известный публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков, прославившийся неподражаемо смешной озвучкой западных фильмов, ответил на вопрос журналистов издания Украина.ру, какой фильм из новых стоит посмотреть, и почему у Netflix много денег, но нет нормальных сценаристов.
"Из нынешних западных фильмов не посоветую вообще ничего. По той причине, что я их смотреть перестал, потому что в них теперь торжество гомосексуализма и толерантной идиотии. Все это напихано уже просто везде. Мне неинтересно это смотреть", - сказал собеседник издания.
Он отметил, что появление интернета крайне негативно сказалось на уровне западных сценаристов и режиссеров. И причина тому простая. Cеть дала американской платформе Netflix гигантскую аудиторию и как следствие непомерное количество денег, запросы на количество контента выросли, а число талантливых людей, способных его производить - нет.
"Они: давайте кино снимать. Ну, давайте. А творцов-то ограниченное количество. Такого количества талантливых режиссеров, которых они могут нанять, нет. Тогда давай-те дураков по объявлениям с улиц возьмем? Давайте. И вот дураки пишут идиотские сценарии. Режиссеры ставят идиотские фильмы и сериалы. Но это просто невозможно смотреть", - резюмировал Пучков.
О чем еще "Гоблин" рассказал журналистам издания Украина.ру, можно прочитать в интервью О YouTube и RuTube, последних фильмах Гая Ричи, Макаревиче** и Пугачевой.
1 марта, 05:27
Новый сериал от Netflix. Бронзовый Зеленский и продолжение холодной войныАмериканский стриминговый сервис Netflix объявил о выходе сериала с участием украинского президента Владимира Зеленского
**- Признан в РФ иностранным агентом.
 
НовостиДмитрий ПучковУкраина.руNetflixфильм
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:30Негатив сменился всеобщим обожанием: Вайнер ответил, что заставило демократов резко полюбить Харрис
06:20Военный политолог о том, смогут ли 14 бригад ВСУ прорваться к Крыму или будут наступать под Сумами
06:10Царев объяснил, почему киевский режим "охладел" к Крымскому мосту
06:00Попахивает какой-то ловушкой: эксперт раскрыл, как в ситуации с F-16 Запад подбрасывает "ложные улики"
05:50Дураков с улиц возьмем? "Гоблин" объяснил, почему фильмов выпускают много, а посмотреть нечего
05:40Битва за Арктику уже идет: эксперт о том, как наступление ВС РФ и разгром ВСУ определят позиции России
05:30Решили по-быстрому: американист ответил, почему демократы поторопились со сменой Байдена на Харрис
05:20"Леопарды" и "Абрамсы" уже горят: эксперт объяснил, чем займется армия РФ после взятия Красноармейска
05:10Перенджиев рассказал, какой пазл США собирают в Арктике, и что из этого получается
05:00Битва транспортных коридоров: Политолог объяснил, зачем Британия пытается "влезть" на Южный Кавказ
19:31Майдан, санкции и оружие. Неочевидная подоплека экологических протестов в Сербии
18:30Воевать до последнего и цена Курской авантюры. Итоги 9 августа на Украине
18:19Украинская авантюра в Курской области: военно-политические цели
18:03Опубликовано видео: раненый военкор Евгений Поддубный после атаки дрона ловит попутку
18:03Глава МЧС России направил в Курскую область дополнительные силы и средства из Тулы
17:39Царёв объяснил, что является виной ситуации под Курском
17:36Воронежская область примет дополнительно более 200 человек из Курской области
17:33Жителей Курской области попросили не снимать работу ПВО и не разговаривать с незнакомцами
17:32В Минобороны РФ сообщили о потерях ВСУ за неделю
17:06Несколько дней или месяцев? Подполковник об атаке ВСУ на Курскую область
Лента новостейМолния