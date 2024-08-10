https://ukraina.ru/20240810/1056770091.html
Дураков с улиц возьмем? "Гоблин" объяснил, почему фильмов выпускают много, а посмотреть нечего
Дураков с улиц возьмем? "Гоблин" объяснил, почему фильмов выпускают много, а посмотреть нечего - 10.08.2024 Украина.ру
Дураков с улиц возьмем? "Гоблин" объяснил, почему фильмов выпускают много, а посмотреть нечего
Известный публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков, прославившийся неподражаемо смешной озвучкой западных фильмов, ответил на вопрос журналистов издания Украина.ру,... Украина.ру, 10.08.2024
2024-08-10T05:50
2024-08-10T05:50
2024-08-10T05:50
новости
дмитрий пучков
украина.ру
netflix
фильм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/08/1056769615_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_df7da874319b5045121a22b3884fc7cd.jpg
Известный публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков, прославившийся неподражаемо смешной озвучкой западных фильмов, ответил на вопрос журналистов издания Украина.ру, какой фильм из новых стоит посмотреть, и почему у Netflix много денег, но нет нормальных сценаристов."Из нынешних западных фильмов не посоветую вообще ничего. По той причине, что я их смотреть перестал, потому что в них теперь торжество гомосексуализма и толерантной идиотии. Все это напихано уже просто везде. Мне неинтересно это смотреть", - сказал собеседник издания.Он отметил, что появление интернета крайне негативно сказалось на уровне западных сценаристов и режиссеров. И причина тому простая. Cеть дала американской платформе Netflix гигантскую аудиторию и как следствие непомерное количество денег, запросы на количество контента выросли, а число талантливых людей, способных его производить - нет.О чем еще "Гоблин" рассказал журналистам издания Украина.ру, можно прочитать в интервью О YouTube и RuTube, последних фильмах Гая Ричи, Макаревиче** и Пугачевой.**- Признан в РФ иностранным агентом.
https://ukraina.ru/20240301/1053627768.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/08/1056769615_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a1fe4c355063f0abf8e94a0a475fb157.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дмитрий пучков, украина.ру, netflix, фильм
Известный публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков, прославившийся неподражаемо смешной озвучкой западных фильмов, ответил на вопрос журналистов издания Украина.ру, какой фильм из новых стоит посмотреть, и почему у Netflix много денег, но нет нормальных сценаристов.
"Из нынешних западных фильмов не посоветую вообще ничего. По той причине, что я их смотреть перестал, потому что в них теперь торжество гомосексуализма и толерантной идиотии. Все это напихано уже просто везде. Мне неинтересно это смотреть", - сказал собеседник издания.
Он отметил, что появление интернета крайне негативно сказалось на уровне западных сценаристов и режиссеров. И причина тому простая. Cеть дала американской платформе Netflix гигантскую аудиторию и как следствие непомерное количество денег, запросы на количество контента выросли, а число талантливых людей, способных его производить - нет.
"Они: давайте кино снимать. Ну, давайте. А творцов-то ограниченное количество. Такого количества талантливых режиссеров, которых они могут нанять, нет. Тогда давай-те дураков по объявлениям с улиц возьмем? Давайте. И вот дураки пишут идиотские сценарии. Режиссеры ставят идиотские фильмы и сериалы. Но это просто невозможно смотреть", - резюмировал Пучков.
О чем еще "Гоблин" рассказал журналистам издания Украина.ру, можно прочитать в интервью О YouTube и RuTube, последних фильмах Гая Ричи, Макаревиче** и Пугачевой
.
**- Признан в РФ иностранным агентом.