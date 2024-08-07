https://ukraina.ru/20240807/1056745288.html

Дмитрий "Гоблин" Пучков о YouTube и RuTube, последних фильмах Гая Ричи, Макаревиче** и Пугачевой

Дмитрий "Гоблин" Пучков о YouTube и RuTube, последних фильмах Гая Ричи, Макаревиче** и Пугачевой - 07.08.2024 Украина.ру

Дмитрий "Гоблин" Пучков о YouTube и RuTube, последних фильмах Гая Ричи, Макаревиче** и Пугачевой

Известный публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков в интервью изданию Украина.ру рассказал о том, что не смотрит западные фильмы и сериалы из-за обилия в них гомосексуализма и толерантной идиотии, и о том, куда ездит отдыхать.

2024-08-07T19:41

2024-08-07T19:41

2024-08-07T19:41

интервью

дмитрий пучков

сво

алла пугачева

макаревич

россия

запад

сша

украина.ру

rutube

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- Дмитрий, работа YouTube в России замедлена, и вообще ходят разговоры, что скоро он будет у нас забанен. Наш видеоканал в 2022 году закрыл у себя твой аккаунт, где было более 3 млн. подписчиков. Когда ты узнал о замедлении работы и о возможном закрытии, какие чувства испытал? Злорадство?- YouTube был создан для организации идеологического воздействия вовне из США. Мы прекрасно видели, что российским телеканалам - например, Russia Today - работать на территории США было запрещено. Нам нельзя вещать на территории нашего предполагаемого противника. Помню, как национал-предатели при Борисе Ельцине зазывали к нам "Голос Америки"*, Радио "Свобода"* и другие вражеские СМИ и ничего не запрещали. А это было неправильно.Да, "держать и не пущать" - это наше национальное. Но речь-то не про "держать и не пущать". Речь про то, чтобы гражданам внутри России предоставить точно такие же сервисы, а было бы неплохо, чтобы они были лучше. Чтобы я не был вынужден ходить куда-то там на YouTube к американцам. Все должно быть российское, случись чего, если американцы, например, дернут за рубильник, такое тоже может быть.Должно быть организовано все свое. Туда должны быть вовлечены все деятели российского интернета. Там должны платить хорошие деньги. То есть всю рекламу надо загнать туда. И давайте там цвести и процветать. Есть YouTube, нет YouTube, нам вообще никакого дела не должно быть.А если есть, то разумное решение, вообще все интересное оттуда слить к нам. А вы, американцы, идите лесом. Вот так правильно.-Многие критикуют, например, RuTube и другие отечественные видеосервисы за то, что по сравнению с YouTube у них хуже движок. Если это так, то почему мы не можем это исправить? Что, нет технической возможности, денег, мозгов, чего?-Технически, наверное, можем. Накупить серверов и проложить кабели толщиной с ногу слона, наверное, можем. Плохо работает программная часть. Мы с тобой все время видим, как наши юные программисты всех порвали на очередной Олимпиаде. Равных нашим программистам просто нет. Но вот у меня все время вопрос: это что, какая-то сложность, взять и украсть все на Западе и сделать здесь то же самое? В чем сложность-то? Вообще понять невозможно. Вот в этом, да, проблема есть.Но если взять RuTube, то RuTube, который был в 2022 году, когда СВО началось, и RuTube 2024 года - это абсолютно разные видеосервисы. Там давно все уже нормально работает. Единственная печаль наших дорогих блогеров в том, что он не может обеспечить такое же количество просмотров, как YouTube.Грубо говоря, у меня, на YouTube, лежало пять с лишним тысяч роликов, я плодовитый. И за сутки их смотрели миллион раз. То есть, миллион просмотров за сутки набегало. На наших сервисах такого просто физически не может быть.Если я ролик на YouTube клал, то там за сутки было где-то 150 тысяч просмотров. А у нас будет втрое меньше. А значит, и денег будет намного меньше. Поэтому, повторюсь, нам там коммерцию надо организовывать, и рекламодателей надо туда подтягивать.Вот когда туда потекут рекламные деньги, всем будет вообще плевать, что там нравится нашим врагам, а что нет.Повторюсь, что наши видеосервисы уже радикально отличаются от того, что было еще два года назад. Они все время становятся лучше и лучше. Наши талантливые программисты прикладывают для этого усилия, но пока от совершенства еще далеко. Работать над этим и дальше надо.- А что скажешь о ВК-Видео? Как ты оцениваешь его работу?- Там меня в первую очередь впечатляют непонятные действия модераторов этого видеосервиса. Я плохо их понимаю. Например, у меня воруют контент. На этом видеосервисе есть мой платный ресурс, где люди платят деньги для того, чтобы посмотреть мое творчество.А есть на этом видеосервисе группа украинских нацистов, которые размещают от моего лица в ВКонтакте мой контент. Они воруют у меня ролики, выкладывают их на своих ресурсах, собирая при этом деньги на нужды ВСУ. И все это процветает. Я обращаюсь с вопросами к VK: а что это такое? Они: "А мы не считаем, что у вас что-то воруют. Ролики же у вас в интернете лежат. Значит, они везде могут лежать".Но ведь там деньги от моего лица собирают, называясь Дмитрием Пучковым. Они: "Мы не считаем, что это мошенничество". На этом, собственно, все разговоры с ними заканчиваются. Как с такими людьми общаться, я не сильно представляю.- Твои неповторимо-смешные озвучки западных фильмов принесли тебе всероссийскую славу, а им культовый статус. Что ты сейчас собираешься озвучивать? И вообще какие западные фильмы ты сейчас смотришь и нам рекомендуешь посмотреть?- Из нынешних западных фильмов не посоветую вообще ничего. По той причине, что я их смотреть перестал, потому что в них теперь торжество гомосексуализма и толерантной идиотии. Все это напихано уже просто везде. Мне неинтересно это смотреть.С появлением интернета уровень вообще всех западных сценаристов и режиссеров упал ниже ватерлинии. На Netflix образовалось гигантское количество денег, потому что интернет появился, а благодаря этому гигантская аудитория. Они: давайте кино снимать. Ну, давайте. А творцов-то ограниченное количество. Такого количества талантливых режиссеров, которых они могут нанять, нет. Тогда давай-те дураков по объявлениям с улиц возьмем? Давайте.И вот дураки пишут идиотские сценарии. Режиссеры ставят идиотские фильмы и сериалы. Но это просто невозможно смотреть. Ну, кому-то, может, интересно, я не знаю.Вот тут вышел сериал "Обреченные на славу"". Что-то про Древний Рим. Первая же серия просто идиотия. Я просто и плевался. Усилием воли заставил себя посмотреть вторую. Там накал идиотии еще в десять раз выше. Ну невозможно его смотреть, несмотря на то, что там в роли императора Веспасиана снялся Энтони Хопкинс, это не спасает дела абсолютно. Просто дрянь. Ну, и так везде.- Ты озвучивал фильмы Гая Ричи. Как тебе последние? Нравятся?- Ты знаешь, даже мой любимец Гай Ричи снимает сейчас дрянь. Последний хороший фильм у него был, по-моему, "Джентльмены", и то он уже такой… скромный был. Да, на фоне предыдущих шедевров уже достаточно скромный.А дальше какой-нибудь "Переводчик". Там режиссер, сценарий – англичане, а за весь фильм только одна шутка. Такого в англоязычных фильмах быть не может вообще. Они всегда все смешные, а тут ничего такого нет. Почему? А потому, что это политическая заказуха, поэтому нормальные шутки туда просто не лезут. В итоге получается какая-то дрянь. Это и по сборам видно сразу. "Министерство неджентльменских дел" вообще не смешно. Точно такой же шлак.- Ты еще помимо своей гуманитарной, назовем это так, деятельности, известен тем, что являешься большим любителем путешествий. Сейчас в Европу и Америку тебе и нам ездить уже невозможно. Наверное, ты сейчас ездишь где-то по просторам России и незападным странам. Можешь рассказать, куда ездишь, и какие страны и регионы России можешь нам порекомендовать для путешествий?- К счастью, у меня работы теперь такое количество, что я просто физически не успеваю никуда ездить. Только два раза в год в отпуск по паре недель весной и осенью. Но это исключительно по санаториям в городе Кисловодске, чтобы там подышать хорошим воздухом, получить целебные процедуры и вернуться домой живым и здоровым.Иногда позволяем себе заехать в город Сортавала в Карелии. Там сесть на катер и отправиться на ближайший остров, в шхерах Ладожского озера, в сторону Валаама. Там мы дня три сидим, раскрыв рот, смотрим на воду. На большее меня просто не хватает.- Ну а всем остальным что поможешь посоветовать?- Россия просто бескрайняя, я бы сказал, бездонная. У нас есть куда поехать, и что посмотреть? Сервис не очень, будем откровенны. Но если не жили богато, то нефиг и начинать. Для огромного количества граждан, кстати, в той же самой Сортавале квартиру не снять, все расписано на все лето. Катера, в которые надо погрузиться, чтобы попасть на Валаам, не погрузишься, все уже распродано. Народу орды, просто дикие орды. Считаю, что для родной страны все это очень хорошо. И люди на местах деньги зарабатывают, и те, у кого они есть, есть, и где их потратить.- Как относишься к последнему обмену между Западом и Россией?- Отношусь строго положительно. Если можно выменять наших сотрудников, их надо выменивать. Это, кстати, не так просто, как может показаться. Когда Александр Григорьевич помиловал негодяя, приговоренного к смертной казни, ну, не просто ж так его приговорили и не просто так его помиловали. Это как чугунная гиря на весы упала по ходу переговоров. Переговоры-то ведутся постоянно. Давайте как-то поменяемся.Не хотели натовцы отдавать наших серьезных людей типа гражданина Красикова? Не хотели. А тут гиря на весы упала, и захотели, и поменяли. Если верить тому, что пишут СМИ, это все наши сотрудники, у которых нехорошо там сложилось, и они попали в места лишения свободы. Надо ли их менять? Конечно, надо. Изо всех сил своих надо наших вытаскивать всеми правдами и неправдами. Это люди, которые служат России.В нынешних условиях просто найти таких, которые, как Красиков, шлет всех нафиг и говорит натовцам: вообще ничего не скажу, кто я и что я? Готов сесть, поэтому ничего вы от меня не добьетесь. Вот это орел. Мы таких только по Советскому Союзу помним. Этот орел действительно служит своей стране. Надо ли его поменять? Конечно, надо.- А что думаешь о тех, кого мы отдали Западу?- Все те из так называемой оппозиции - это же человеческий шлак. Люди абсолютно никчемные для родной страны. Американцы хотят наших людей на вас поменять. Получается тогда, что вы - это их люди. Американцы публично признают, что это их люди, которые по заданию Вашингтонского обкома разваливают Россию изнутри.Это не наши люди. Мы от них избавились, да и Бог с ними.В отрыве от родной страны они что-то могут там делать? Нет. Какие-то убогие все эти маргиналы и диссиденты. Ну, будут вонять на каких-нибудь голосах, но воздействия на ситуацию внутри России оказывать не смогут. Поэтому правильно сделали, что их обменяли. Все, кого вернули, все молодцы, всем желаю здоровья и счастья на родной земле.Вообще среди деятелей, которые покинули Россию по политическим причинам, я не вижу кого-то, по кому бы я испытывал сожаление. Кого там жалеть? Макаревича**? Да он же умалишенный любитель повыступать перед Саакашвили и попеть украинским нацистам. Да он контуженный вообще.Или какой-нибудь Гребенщиков**, выдающийся буддист, точно такая же пробандеровская мразь. Я и в детстве их никогда не слушал и сейчас не буду.Пугачева? Ну, бабушка совсем выжила из ума. Гомосексуалист Галкин**? Ну, тут вообще комментировать нечего. Да и все остальные там какие-то убогие.-Они уехали, и теперь не могут зарабатывать здесь, в России. Видимо, жалеют теперь.- У таких только жратва на уме. Они только набивать желудок умеют, только получать какие-то удовольствия. А что там страна, что там народ, это вообще в голову не приходит.Вот начались боевые действия. Ты же знаешь, я человек сугубо левых взглядов. Начался их вой: это империалистическая война. Там капиталистические хищники сцепились. Блин, там мои родственники воюют. И что теперь? Я не должен им помогать? Идите вы нафиг. Все дружно. Я буду помогать, потому что это наши солдаты.Буду им помогать деньгами, едой, всем, чем угодно вообще. Помогал с 14-го года и помогать буду.А вы что должны были сделать, если вы граждане России? Должны были перво-наперво поехать в госпиталя, если вы умеете кривляться, плясать и песни петь. Езжайте, пойте и танцуйте. Делайте что угодно, но помогите пацанам, и загоняйте им гуманитарную помощь.И если вопрос встает о том: а можно ли им вернуться? Конечно, можно. Только для начала давай деятельное раскаяние. Публично говори, что ты был дурак. Ты заблуждался. Ты в трудную минуту бросил родную страну, Родину-мать. А сейчас ты вернулся и будешь ей помогать. И после этого начинай загонять гуманитарку. Начинай давать концерты для бойцов, для жителей новых территорий и покажи нам, что ты с нами.Мы люди добрые. Христос заповедовал всех прощать. Мы вас простим, хотя будем присматривать за вами, не оступитесь ли вы опять.* - СМИ - иностранный агент** - признан в РФ иностранным агентомЧитайте также интервью Александра Чаленко, которое он сделал со специалистом по информационным войнам: Карина Кофман: "Русский мир" вытесняет из Новороссии "Горынычей" и украинскую пропаганду

https://ukraina.ru/20231212/1051922917.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

интервью, дмитрий пучков, сво, алла пугачева, макаревич, россия, запад, сша, украина.ру, rutube, youtube, борис ельцин