В США не поняли вторжения в Курскую область, преступления ВСУ под Суджей. Итоги 8 августа на Украине

Американская пресса сдержанно отнеслась к вторжению ВСУ в Курскую область. Владимир Зеленский отчитался перед делегацией США. Украинские военные расстреливают гражданские автомобили в Суджанском районе

2024-08-08

2024-08-08T18:53

2024-08-08T19:04

Владимир Зеленский после атаки ВСУ в Курской области отчитался перед представителями Конгресса США."Встретился с двухпартийной делегацией палаты представителей США. Говорили о защите нашего государства и других ценностей <...>Ключевые акценты - это ПВО, спасение жизней украинцев и остановка любых попыток России продлить эту войну. Делаем всё, чтобы как можно быстрее достичь справедливого мира. Благодарен за поддержку всем в Америке", - написал Зеленский в своем телеграм-канале.В Офисе президента Украины уточнили, что в составе делегации конгрессменов были Дональд Норкросс, Селеста Малой, Джеймс Панетти. Во время встречи с ними Зеленский подробно обсудил усиление обороноспособности Украины и первоочередные потребности ВСУ и других формирований.Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук во время встречи с американской "инспекцией" призвал старших союзников снять все ограничения на использование оружия партнёров для поражения военных объектов РФ."В то же время крайне важно усиление ПВО Украины. Отдельно отметил важность поступления первых самолётов F-16 на Украину. Это решение существенно усилило обороноспособность Украины", - заявил Стефанчук.Тем временем в США не понимают смысл атаки Украины на Курскую область. Так, 7 августа издание The New York Times опубликовало опрос военных аналитиков по поводу вторжения ВСУ в Курскую область."С оперативной и стратегической точек зрения эта атака не имеет абсолютно никакого смысла. Это выглядит как грубая трата людей и ресурсов, которые так необходимы в других местах", — заявил эксперт из финского аналитического центра Black Bird Group Паси Паройнен.Старший научный сотрудник Института исследований внешней политики, бывший морской пехотинец Роб Ли написал в социальных сетях, что предыдущие атаки "мало повлияли на ход боевых действий" в Украине и "не имели серьёзных внутриполитических последствий для Путина".По его словам, если целью атаки было отвлечение российских войск с других участков фронта, то у неё мало шансов на успех."У России уже есть более мощные силы и конвенциональные возможности в этом районе, лучшее командование и управление, и у неё есть призывные подразделения, которые могут быть развёрнуты, но которые не используются на Украине. Маловероятно, что эта операция заставит Россию вывести значительные силы с Украины", — подчеркнул Ли в комментарии американскому изданию.В комментарии британскому изданию The Financial Times генерал-майор австралийской армии в отставке, старший научный сотрудник по военным исследования Института Лоуи в Сиднее Мик Райан заявил, что мотив украинцев может быть политическим."Правительство Украины хочет изменить динамику и стратегический подход и руководит такой операцией", — отметил он.При этом западные эксперты отметили, что операция ВСУ может привести к дальнейшему растяжению украинских сил.Также 7 августа Институт ответственного государственного управления Куинси выпустил материал, в котором эксперты института утверждали, что США превращают Украину во второй Вьетнам, совершая те же ошибки, что и ранее."Фирменное техническое мастерство Америки не смогло рассеять туман войны во Вьетнаме <...> Переменные, действующие на Украине, несомненно, совершенно разные, но потенциальная глупость — увязнуть по колено в затяжном конфликте без реалистичной теории победы — во многом одна и та же", - резюмировали в статье.На следующий день, 8 августа, американское издание The Washington Post сообщило, что Украина может пытаться перекрыть поставку газа в Европу."Некоторые аналитики предположили, что целью Киева может быть прекращение всех поставок российского газа в Европу в качестве рычага давления. В четверг газ всё ещё шёл через Суджу, последнюю действующую станцию газопровода, который транспортирует российский природный газ в Европу через Украину. Украина получает прибыльные транзитные сборы, но выразила желание отрезать Европу от Российской энергии", - писало издание.Тем временем из зоны боевых действий в Курской области поступают свидетельства военных преступлений боевиков ВСУ.Так, телеграм-канал "Родная Суджа" опубликовал видео, как отец и сын пытались покинуть населённый пункт."Мины стоят! Стреляют!" - рассказывал водитель.Около заправки "Роснефти" их обстреляли. В итоге, стрелявшие попали в окна, но водитель и пассажир остались живы. Они проскочили мины и уехали с места событий. Примечательно, что на перекрёстке были видны брошенные и расстрелянные автомобили.Позднее в канале появилось видео где отец с сыном осматривали повреждённую машину в спокойной обстановке."Что касается видео, где украинские военные обстреливают гражданские машины. Я такое видел ещё в 2017 году под Славяносербском. Там были и гражданские тачки в кюветах, и оптуривание местных водил просто ради прикола. Я сам как-то ехал на рейсовом автобусе с парой дырок от пулемётного огня. Ну вот такой противник, такие люди. Они отлично понимали, куда стреляют, и апеллировать к человечности там было бы бессмысленно. Аня Долгарева как-то репорт из тех же краев сделала про очередной обстрел через Северский Донец - там меткие украинские противотанкисты замочили ПТУРом местного агронома. Так что то, что было в Судже - это гадко, это ужасно, это трагично. Но это не удивительно. Мы для них не люди. Они для нас нелюди", - прокомментировал обстрел гражданских в Судже военный историк Евгений Норин.Он опубликовал фотографию из той поездки в Донбасс.В этот же день, 8 августа, телеграм-канал Baza опубликовал фото выжившей в атаке украинского дрона на машину "Скорой помощи" под Суджей медика."Дарья Коннова работает на скорой с 2021 года. Девушка застала эпоху ковида и работала в красной зоне. Сейчас она учится в ординатуре по специальности "Кардиология". 6 августа, когда формирования ВСУ зашли на территорию Курской области, бригада Конновой добровольно решила поехать в Суджанский район на помощь раненным. Девушка не хотела беспокоить родителей и рассказала про опасную поездку только сестре. Около 22 вечера в машину угодил дрон-камикадзе. Коннова плохо помнит, что было после, но говорит, что всего слышала четыре взрыва. Девушка получила ранения, её контузило, тогда как остальные члены её бригады — фельдшер и водитель — не подавали признаков жизни. Как её вытащили, Дарья не знает, но очнулась она в больнице", - отмечалось в публикации.Пока что девушка не может ходить, врачи рекомендуют особо не двигаться. Коннова получила осколок в ногу. Он прошёл через кость. Кроме того, у медика повреждена рука, челюсть и мелкие ссадины по всему телу. Водителя и фельдшера спасти не удалось.Тем временем жителям Курской области, в т.ч. Суджанского района, оказывается помощь.Российский Красный Крест (РКК) и движение "Мы вместе" меньше чем за сутки собрали около 13,3 млн руб. для помощи жителям Курской области, сообщили в пресс-службе Росмолодежи. "Российский Красный Крест и Движение "Мы вместе" объявили сбор денежных средств для помощи жителям Курской области... В ходе сбора средств меньше чем за сутки собрано около 13,3 миллиона рублей", - отмечалось в сообщении.В пресс-службе отметили, что в регионе организована работа 20 пунктов временного размещения (ПВР). "В настоящее время в ПВР размещено 302 человека из Суджанского района Курской области (181 взрослый и 121 ребенок). Резерв мест для размещения в ПВР составляет 2040 мест. В пунктах постоянно работают порядка 80 волонтеров для оказания всесторонней помощи пострадавшим. Для детей организуют досуг и психосоциальную поддержку", - добавили в агентстве. Также в "Росмолодёжи" рассказали о другой оказанной помощи."Более 1000 волонтеров осуществляют прием, разгрузку, сортировку и выдачу гуманитарной помощи, помогают с размещением пострадавших жителей Суджи в пунктах временного размещения", - уточнили в Росмолодежи.Помогают волонтёры и врачам, членам добровольных народных дружин и главам муниципалитетов."Народный фронт предоставил 100 бронежилетов врачам, а для добровольных народных дружин — 300 бронежилетов и касок, а также 300 наборов аптечек. Вместе с тем были предоставлены противоосколочные одеяла для скорых и выданы спутниковые телефоны для глав муниципалитетов, где заглушена связь", - заявили в пресс-службе.Тем временем украинцы сопровождают атаку кибератакой на сайты местных госучреждений и СМИ. Делается в том числе и для нагнетания паники."В Курске масштабная DDOS атака. Проблемы у многих провайдеров", - сообщил с места событий военкор Александр Харченко у себя в телеграм-канале.При этом он развенчал многие слухи, которые пытаются распространять украинцы в российском сегменте соцсетей.Премьер-министр России Михаил Мишустин начал заседание правительства с обсуждения ситуации в Курской области. Он отметил важность оказания поддержки жителям региона."Все ведомства активно работают. Идёт эвакуация людей из небезопасной местности в специально созданные пункты временного размещения, находящиеся и в соседних областях. При необходимости им предоставляется лечение в том числе при участии специалистов федеральных медицинских учреждений", – заявил Мишустин.По поручению президента России Владимира Путина первый вице-премьер Денис Мантуров провел межведомственное совещание по оказанию помощи Курской области.Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Запад оправдывает атаку ВСУ на Курскую область."Западные покровители хунты Зеленского ее террористические действия не только не критикуют, но и фактически оправдывают. Настоящая террористическая смычка", – сказал дипломат на заседании Совбеза ООН.В области продолжаются бои.О происходящем в украинских приграничных регионах - в статье Дмитрия Ковалевича "Эвакуация и ожидание ответного захода российских войск. Что происходит в Сумах".

