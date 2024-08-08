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Российские войска применили ФАБ-500 против ВСУ в Курской области
Российские войска применили ФАБ-500 против ВСУ в Курской области - 08.08.2024 Украина.ру
Российские войска применили ФАБ-500 против ВСУ в Курской области
Минобороны России 8 августа опубликовало кадры уничтожение бронетехники и живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области экипажами самолетов оперативно-тактической авиации российских ВКС
2024-08-08T14:35
2024-08-08T14:35
2024-08-08T14:35
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Согласно официальному комментарию к опубликованной видеозаписи, удары авиационными средствами поражения по военной технике подразделений ВСУ выполнили экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России. После подтверждения разведки об уничтожении целей самолёты благополучно вернулись на аэродром вылета."Удар наносился авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения", - уточнили в Минобороны РФ.ВСУ вторглись в Курскую область России утром 6 августа. Как сообщала Украина.ру, Минобороны перечислило потери ВСУ в Курской областиФугасная авиабомба ФАБ-500 массой 500 кг – не самая мощная в арсенале ВСК России. Более полная картина дня в обзоре Украина.ру, Мобилизация с 18 лет назрела, налёты и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 августа
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, курская область, украина, вооруженные силы украины, вкс, су-34, минобороны рф, сво, вторжение
Новости, Россия, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, ВКС, Су-34, Минобороны РФ, СВО, вторжение
Российские войска применили ФАБ-500 против ВСУ в Курской области
Минобороны России 8 августа опубликовало кадры уничтожение бронетехники и живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области экипажами самолетов оперативно-тактической авиации российских ВКС
Согласно официальному комментарию к опубликованной видеозаписи
, удары авиационными средствами поражения по военной технике подразделений ВСУ выполнили экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России. После подтверждения разведки об уничтожении целей самолёты благополучно вернулись на аэродром вылета.
"Удар наносился авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения", - уточнили в Минобороны РФ.
ВСУ вторглись в Курскую область России утром 6 августа. Как сообщала Украина.ру, Минобороны перечислило потери ВСУ в Курской области
Фугасная авиабомба ФАБ-500 массой 500 кг – не самая мощная в арсенале ВСК России. Более полная картина дня в обзоре Украина.ру, Мобилизация с 18 лет назрела, налёты и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 августа