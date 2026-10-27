https://ukraina.ru/20261027/obnulili-arsenaly-armiya-rossii-raznesla-zavody-krylatykh-raket-i-logistiku-vsu-1084090578.html
Обнулили арсеналы: армия России разнесла заводы крылатых ракет и логистику ВСУ
Обнулили арсеналы: армия России разнесла заводы крылатых ракет и логистику ВСУ - 27.10.2026 Украина.ру
Обнулили арсеналы: армия России разнесла заводы крылатых ракет и логистику ВСУ
Российские военные поразили предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве и хранении крылатых ракет и беспилотников, сообщили 27 октября в Минобороны РФ
2026-10-27T08:58
2026-10-27T08:58
2026-10-27T09:00
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Для этой атаки в ночное время использовалось высокоточное оружие наземного базирования вместе с беспилотниками. По данным оборонного ведомства, под удар попали не только заводы, выпускающие и хранящие БПЛА большой и средней дальности, но и объекты транспортной инфраструктуры, расположенные непосредственно в Киеве.Кроме того, целями ночной операции российских вооруженных сил стали логистический центр на территории Харьковской области, а также морские суда, которые использовались для обеспечения нужд и интересов украинской армии.Подробнее о других успехах российских военных - в материале Возвращение "серой зоны": военный эксперт о том, куда ВС РФ ударят после Доброполья на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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сво, спецоперация, россия, украина, киев, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Украина, Киев, Украина.ру
Обнулили арсеналы: армия России разнесла заводы крылатых ракет и логистику ВСУ
08:58 27.10.2026 (обновлено: 09:00 27.10.2026)
Российские военные поразили предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве и хранении крылатых ракет и беспилотников, сообщили 27 октября в Минобороны РФ
Для этой атаки в ночное время использовалось высокоточное оружие наземного базирования вместе с беспилотниками.
По данным оборонного ведомства, под удар попали не только заводы, выпускающие и хранящие БПЛА большой и средней дальности, но и объекты транспортной инфраструктуры, расположенные непосредственно в Киеве.
Кроме того, целями ночной операции российских вооруженных сил стали логистический центр на территории Харьковской области, а также морские суда, которые использовались для обеспечения нужд и интересов украинской армии.