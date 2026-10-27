Обнулили арсеналы: армия России разнесла заводы крылатых ракет и логистику ВСУ - 27.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261027/obnulili-arsenaly-armiya-rossii-raznesla-zavody-krylatykh-raket-i-logistiku-vsu-1084090578.html
Обнулили арсеналы: армия России разнесла заводы крылатых ракет и логистику ВСУ
Обнулили арсеналы: армия России разнесла заводы крылатых ракет и логистику ВСУ - 27.10.2026 Украина.ру
Обнулили арсеналы: армия России разнесла заводы крылатых ракет и логистику ВСУ
Российские военные поразили предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве и хранении крылатых ракет и беспилотников, сообщили 27 октября в Минобороны РФ
2026-10-27T08:58
2026-10-27T09:00
сво
спецоперация
россия
украина
киев
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064358168_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_fd7f241f0505b8adae0944440e892abf.jpg
Для этой атаки в ночное время использовалось высокоточное оружие наземного базирования вместе с беспилотниками. По данным оборонного ведомства, под удар попали не только заводы, выпускающие и хранящие БПЛА большой и средней дальности, но и объекты транспортной инфраструктуры, расположенные непосредственно в Киеве.Кроме того, целями ночной операции российских вооруженных сил стали логистический центр на территории Харьковской области, а также морские суда, которые использовались для обеспечения нужд и интересов украинской армии.Подробнее о других успехах российских военных - в материале Возвращение "серой зоны": военный эксперт о том, куда ВС РФ ударят после Доброполья на сайте Украина.ру.
россия
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064358168_107:0:1007:675_1920x0_80_0_0_db3c31b83e6cc1a2a13e89f9ad01248f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, спецоперация, россия, украина, киев, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Украина, Киев, Украина.ру

Обнулили арсеналы: армия России разнесла заводы крылатых ракет и логистику ВСУ

08:58 27.10.2026 (обновлено: 09:00 27.10.2026)
 
© ФотоГерань
Герань - РИА Новости, 1920, 27.10.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Российские военные поразили предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве и хранении крылатых ракет и беспилотников, сообщили 27 октября в Минобороны РФ
Для этой атаки в ночное время использовалось высокоточное оружие наземного базирования вместе с беспилотниками.
По данным оборонного ведомства, под удар попали не только заводы, выпускающие и хранящие БПЛА большой и средней дальности, но и объекты транспортной инфраструктуры, расположенные непосредственно в Киеве.
Кроме того, целями ночной операции российских вооруженных сил стали логистический центр на территории Харьковской области, а также морские суда, которые использовались для обеспечения нужд и интересов украинской армии.
Подробнее о других успехах российских военных - в материале Возвращение "серой зоны": военный эксперт о том, куда ВС РФ ударят после Доброполья на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СВОСпецоперацияРоссияУкраинаКиевУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:30"На свой страх и риск": Конгресс шантажирует компании, которые везут дизель из РФ
10:02Зачистка элит и истерики: политолог Ермолаев раскрыл, как Зеленский цепляется за трон
09:55Энергетические войны: США давят на ЕС и Катар, и пытаются договориться с Россией
09:32Третье ноября – день прощания. Почему не сбудется надежда Зеленского
09:31"Украина в руинах": экс-пресс-секретарь Зеленского высказалась о войне и Трампе
09:27ВС РФ заблокировали Южный мост и парализовали метро в Киеве
09:17В правительстве Италии наметился раскол, но не в оценке позиции России
09:10Киев строит "крепости" из городов: готовятся держаться до последнего? Хроника событий на утро 27 октября
08:58Обнулили арсеналы: армия России разнесла заводы крылатых ракет и логистику ВСУ
08:37Евросоюз компенсирует поставщикам оружия Киеву почти €5 млрд через "фонд мира"
08:31США запустили "силы суперинтеллекта". У нас может быть только один ответ
08:24Минус бронь: украинский Кабмин пустил военкомов на стратегические заводы и ТЭК
08:02Коррупция по-украински. Как и почему украинская власть защищает тех, кто должен сидеть в тюрьме
07:59Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
07:57"Гуманитарный" триллион: как серые схемы добивают украинский бюджет
07:28"Отдайте 10 процентов": Украина требует от Европы поделиться дефицитными ракетами для ПВО
07:19Все дело в Донбассе? Чего ждать от ноябрьских переговоров Россия-США-Украина
07:14По Киеву работает баллистика. Сводка ударов ВС РФ по Украине к этому часу
07:00Алексей Анпилогов: Маск наказал ВСУ за подкручивание "Старлинка", а Россия уничтожает артерии Запорожья
06:23Зеленский подписал указ о превращении городов в "крепости" с круговой обороной
Лента новостейМолния