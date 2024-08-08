https://ukraina.ru/20240808/1056758902.html
Минобороны перечислило потери ВСУ в Курской области
Минобороны перечислило потери ВСУ в Курской области - 08.08.2024 Украина.ру
Минобороны перечислило потери ВСУ в Курской области
Подразделения группировки войск "Север" совместно с органами ФСБ России продолжают уничтожать бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Судженском и Кореневском районах Курской области, сообщило Минобороны РФ
2024-08-08T12:56
2024-08-08T12:56
2024-08-08T12:56
курская область
новости
россия
украина
вооруженные силы украины
минобороны
генштаб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101506/12/1015061246_0:0:3582:2016_1920x0_80_0_0_ee8479a6f26f3acbedb1b186c0529925.jpg.webp
"За сутки противник потерял до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники, в том числе танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины "Козак", - перечислили в ведомстве. Всего с начала боевых действий на Курском направлении потери противника составили 660 военнослужащих, 82 единицы бронетехники и другое вооружение.Во вторник рано утром войска украинской армии численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территорий в Курской области.В результате украинских обстрелов травмы и ранения получил 31 человек, в том числе шесть детей, заявляли в Министерстве здравоохранения России.Планы ВСУ были сорваны, а продвижение остановлено, заявлял накануне глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. В Генштабе заверили, что операция в регионе будет завершена разгромом противника.Подробнее об обстановке в Курской области - в материале Егора Леева Курская область: заявление Путина, прогноз Герасимова и эвакуация на Сумщине. Итоги 7 августа на Украине на сайте Украина.ру.
курская область
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101506/12/1015061246_619:0:3348:2047_1920x0_80_0_0_8b08348b3562a1979fdba8f40ce84421.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
курская область, новости, россия, украина, вооруженные силы украины, минобороны, генштаб
Курская область, Новости, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Генштаб
Минобороны перечислило потери ВСУ в Курской области
Подразделения группировки войск "Север" совместно с органами ФСБ России продолжают уничтожать бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Судженском и Кореневском районах Курской области, сообщило Минобороны РФ
"За сутки противник потерял до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники, в том числе танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины "Козак", - перечислили в ведомстве.
Всего с начала боевых действий на Курском направлении потери противника составили 660 военнослужащих, 82 единицы бронетехники и другое вооружение.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается",- заверили в Минобороны.
Во вторник рано утром войска украинской армии численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территорий в Курской области.
В результате украинских обстрелов травмы и ранения получил 31 человек, в том числе шесть детей, заявляли в Министерстве здравоохранения России.
Планы ВСУ были сорваны, а продвижение остановлено, заявлял накануне глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. В Генштабе заверили, что операция в регионе будет завершена разгромом противника.