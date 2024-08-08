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Минобороны перечислило потери ВСУ в Курской области

Минобороны перечислило потери ВСУ в Курской области - 08.08.2024 Украина.ру

Минобороны перечислило потери ВСУ в Курской области

Подразделения группировки войск "Север" совместно с органами ФСБ России продолжают уничтожать бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Судженском и Кореневском районах Курской области, сообщило Минобороны РФ

2024-08-08T12:56

2024-08-08T12:56

2024-08-08T12:56

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"За сутки противник потерял до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники, в том числе танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины "Козак", - перечислили в ведомстве. Всего с начала боевых действий на Курском направлении потери противника составили 660 военнослужащих, 82 единицы бронетехники и другое вооружение.Во вторник рано утром войска украинской армии численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территорий в Курской области.В результате украинских обстрелов травмы и ранения получил 31 человек, в том числе шесть детей, заявляли в Министерстве здравоохранения России.Планы ВСУ были сорваны, а продвижение остановлено, заявлял накануне глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. В Генштабе заверили, что операция в регионе будет завершена разгромом противника.Подробнее об обстановке в Курской области - в материале Егора Леева Курская область: заявление Путина, прогноз Герасимова и эвакуация на Сумщине. Итоги 7 августа на Украине на сайте Украина.ру.

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курская область, новости, россия, украина, вооруженные силы украины, минобороны, генштаб