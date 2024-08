https://ukraina.ru/20240808/1056760687.html

Мобилизация с 18 лет назрела, налёты и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 августа

На Украине начали медийную подготовку к тому, чтобы мобилизовать 18-летних. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

В украинских СМИ начали продвигать мобилизацию 18-летних граждан."Если мы призовём граждан Украины с 18 до 25 лет, то мы их для того и призываем, чтобы не воевать. Это действительно такой возраст, который очень годен, правда, к войне, просто им потом тяжелее адаптироваться после войны. Вот поэтому мы их сейчас и не призываем. Но воевать будут всё. И поэтому, по моему субъективному мнению, абсолютно субъективному, это не за горами. Если сейчас мы встанем в какой-то штопор и мы снова не сможем вывезти какую-то ситуацию, как контрнаступление 2023 года, например, то, скорее всего, Верховная Рада будет вынуждена... Да при чём здесь Верховная Рада! Здравый смысл будет вынужден к принятию такого решения. Нормальное решение, ничего в этом такого нет потому, что то, что сейчас мы призываем (мобилизовываем. — Ред.) с 25 лет, то это просто величие нашего гуманизма. Но даже гуманизм всё-таки разрывается, когда идёт рациональность", - заявил в эфире телемарафона военный психолог Андрей Козинчук.Примечательно, что ранее не только в России, но и на Украине ряд военных экспертов сравнил атаку ВСУ на Курскую область с неудачным наступлением украинских войск в 2023 году.Вспомнил о Курской области и Козинчук."Почему мы призываем? Не потому, что мы злые или несправедливые. У нас заканчиваются люди! Сейчас идёт вот эта вся эйфория с Курской областью, но на самом деле на востоке (в Донбассе и Харьковской области — Ред.) ничего сладкого нет. Штурмы идут, мы их отражаем, но чрезвычайно дорогой ценой", - признал военнослужащий ВСУ, военный психолог Козинчук.Ранее, 6 августа, народный депутат Украины, представитель Владимира Зеленского в Конституционном суде Фёдор Вениславский сообщил, что западные партнёры требуют от Украины снижения возраста мобилизации."Они считают, что возраст 18-25 лет наиболее оптимальный и эффективный для того, чтобы граждане с точки зрения физических и психологических качеств могли активно воевать", - заявил нардеп.Однако он уверил, что руководство Украины снижать возраст мобилизации не планирует.На следующий день, 7 августа, тему подхватил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.). Выступая в Киевской школе экономики, он заявил, что если Украина объявит мобилизацию с 18 лет, то сможет воевать до 2033 года, а если с 16 лет — то до 2044 года. При этом он сослался на расчёты, которая якобы проводила Россия, чтобы оценить мобилизационную способность Украины. Буданов подчеркнул, что уверен: боевые действия так долго не продлятся."Вряд ли кто-то сможет воевать до 2044 года. Здесь дело, прежде всего, в экономике – ни одна экономика столько времени в состоянии войны не выдержит. Но если Украина тратит на ведение войны в большинстве своем не совсем свои средства, то Россия – собственные, и враг это тоже чётко понимает", - сказал Буданов.Он также заявил, что служба в украинской армии не приговор, а "честь и новые возможности"."Да, это долг, рутина, риск, но в то же время это и есть настоящая свобода – защита своего государства, служба своей нации. Это вклад и в собственное, и во всеобщее свободное будущее", - заявил он.По словам начальника ГУР МОУ, альтернативой этому является "российское рабство".Судя по происходящему в украинских СМИ, Киев, похоже, поддаётся давлению западных партнёров в вопросе мобилизации 18-летних.Налёты и обстрелыУтром 8 августа Минобороны РФ сообщило об отражённых атаках на регионы России."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 14 украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области и 2 – над территорией Курской области", - отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Позднее Минобороны РФ сообщило о новых атаках беспилотников."С 04:20 до 06:20 пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над Курской и Орловской областями", - указывалось в сообщении от 08:20.В 12:17 Минобороны РФ сообщило о новой отражённой атаке — на этот раз из РСЗО."Около 11:40 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением реактивной системы залпового огня "Ольха" по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО реактивный снаряд РСЗО "Ольха" уничтожен над территорией Курской области", - гласила публикация.Также Минобороны РФ опубликовало сводку боёв в Курской области.Врио заместителя губернатора региона Андрей Белостоцкий в эфире "Первого канала" рассказал о погибших в результате атак."К сожалению, есть пострадавшие. К сожалению, есть и погибшие - четверо человек. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь в полном объеме. Ни один раненый в стационарах Курской области не погиб", - отметил он.Белостоцкий подчеркнул, что в первые сутки всё здравоохранение Курской области эффективно справилось с поставленными задачами и спасло всех раненых, поступивших в больницы Курской области.Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 33 удара по территории этого региона России.На донецком направлении ВСУ осуществили 13 обстрелов, на горловском направлении — 19 обстрелов, на ясиноватском направлении — 1 обстрел, выпустив в общей сложности 91 единицу различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 4 гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 3 жилых домостроения.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 37 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 37 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Великая Лепетиха — 7; Малая Лепетиха — 3; Князе-Григоровка — 8; Каховка — 6; Великие Копани — 3; Алёшки — 3; Ольгино — 2; Новая Каховка — 5", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 14 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Козачьи Лагеря, Корсунка, Пролетарка и Днепряны.Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Утром 8 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе вражеским атакам подверглись посёлок Политотдельский, сёла Бессоновка, Варваровка, Вергилевка, Головино, Ерик, Журавлевка, Красный Хутор, Никольское, Солохи, Черемошное, Шагаровка, Щетиновка и Ясные Зори. Над территорией района системой ПВО сбиты 4 беспилотника. Осуществлены 4 обстрела с помощью 21 боеприпаса и нанесены удары 12 беспилотниками. В результате атак повреждены 2 МКД, 3 частных дома, 14 автомобилей, 2 надворные постройки, сельхозпредприятие, административное здание и линия электропередачи. Временно без света остаются села Ясные Зори и частично Устинка и Петровка. Ранены 5 мирных жителей: четверо пострадали в результате атак в селе Ясные Зори, один — в селе Никольское в результате прилета боеприпаса. В больницы г. Белгорода госпитализированы четверо пострадавших. По оценке медиков, у всех состояние средней степени тяжести. Пятому пострадавшему оказана амбулаторная помощь", - отмечалось в сводке.В Борисовском районе по посёлку Борисовка, сёлам Грузское и Байцуры выпущено 4 БпЛА и 11 боеприпасов в ходе одного обстрела. Выявлены различные повреждения в 3 МКД, 15 частных домах, ангаре на территории сельхозпредприятия, 4 автомобилях, коммерческом, социальном и инфраструктурном объектах. Также есть повреждения на линии электроснабжения. Временно без света остаётся село Грузское.В Валуйском городском округе село Новопетровка и хутор Павловка подверглись одному обстрелу с помощью 8 боеприпасов и атакованы тремя БпЛА. Последствий нет.В Волоконовском районе по селу Новое, хуторам Плотвянка и Старый выпущено 4 артиллерийских снаряда в ходе одного обстрела и 2 беспилотника. Обошлось без последствий на земле.В Грайворонском городском округе по поселку Хотмыжск, селам Безымено, Головчино, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая, Рождественка, Сподарюшино и Пороз выпущено 7 беспилотников и 23 боеприпаса в ходе 4 обстрелов. Повреждены 6 частных домов и линия электропередачи. Временно без света остаются сёла Дроновка и Новостроевка-Вторая, а также частично села Безымено, Глотово, Козинка и Дорогощь."В результате атаки беспилотника пострадал один мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями мягких тканей и грудной клетки доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода для прохождения дальнейшего лечения", - указывалось в сводке.В Краснояружском районе атакам подверглись поселки Задорожный и Прилесье, сёла Вязовое, Колотиловка, Поповка, Староселье и Репяховка. Были нанесены удары 20 БпЛА и 40 боеприпасами в ходе 9 обстрелов. Повреждены 2 частных дома, 2 гаража, 2 соцобъекта, инфраструктурный объект связи и линии электропередач. Огнём уничтожены 2 автомобиля."Ранены 3 мирных жителя, одному из которых 17 лет. Юноша госпитализирован в детскую областную больницу. У него контузия, состояние средней степени тяжести. Одна женщина самостоятельно обратилась в районную больницу. Врачами оказана вся необходимая помощь, для дальнейшего прохождения лечения бригада СМП доставила её в областную клиническую больницу. Третий пострадавший отпущен на амбулаторное лечение", - отмечалось в сводке.В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Маломихайловка, Нежеголь, хуторам Мухин, Панков и Балки совершены атаки с помощью 6 беспилотников и 44 боеприпасов в ходе 12 обстрелов. Сбиты 2 БПЛА. Повреждены 16 МКД, 11 частных домов, 23 автомобиля, храм, административное здание, 5 коммерческих объектов и линии электроснабжения. Сохраняется частичное отключение электроэнергии в городе Шебекино, селах Новая Таволжанка, Крапивное и Архангельское."Пострадали 7 мирных жителей, из них одному оказана амбулаторная помощь. В медицинские учреждения госпитализированы шестеро. В тяжелом состоянии один пострадавший. Вечером он был переведен в областную клиническую больницу. Проведена операция. Сейчас мужчина в стабильно тяжёлом состоянии в отделении реанимации. Состояние остальных пострадавших медики оценивают как средней степени тяжести", - писал Гладков.Позднее, в 11:57, он сообщил об обстреле ВСУ Шебекино."К большому горю, погиб один человек. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но от полученных ран мужчина скончался в машине СМП по пути в больницу. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. В результате обстрела ранение получил мирный житель. Мужчине с ранением голени оказали медицинскую помощь, бригада СМП доставляет его в городскую больницу №2 г. Белгорода для прохождения дальнейшего лечения. Вследствие прилёта началось возгорание торговых модулей на территории рынка. Сотрудники МЧС, оперативно прибывшие на место, ликвидировали возгорание. Также в трех многоквартирных домах повреждено остекление", - написал губернатор.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходящем в украинских приграничных регионах - в статье Дмитрия Ковалевича "Эвакуация и ожидание ответного захода российских войск. Что происходит в Сумах"

