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Администрация Суджанского района объявила эвакуацию местных жителей

Администрация Суджанского района объявила эвакуацию местных жителей - 07.08.2024 Украина.ру

Администрация Суджанского района объявила эвакуацию местных жителей

О временном перемещении жителей приграничных с Украиной районов Курской области объявила вечером 7 августа в своём ТГ-канале Администрация Суджанского района

2024-08-07T18:15

2024-08-07T18:15

2024-08-07T18:15

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"Продолжается временное перемещение жителей из приграничных населенных пунктов Курской области. Власти региона делают все возможное, чтобы оказать помощь и поддержку", - сказано в публикации Администрации Суджанского района Курской области.Там также отмечено, что для быстрого реагирования на запросы с приграничья создан бот в Telegram. При этом подчёркнуто: "Других ботов нет!"Они также опубликовали номера телефонов по вопросам переселения, передачи вещей, средств гигиены и продуктов питания. Гражданам предложено слать личные сообщения на странице врио губернатора Курской области Алексея Смирнова и оставлять "личные сообщения и комментарии на стене сообщества Курской области"."Внимание! Очень важно, чтобы каждый, кто переезжает с приграничья, связывался с гражданской властью, чтобы в дальнейшем получить помощь и поддержку! Это в ваших интересах. Земляки, народ и власти с вами! Не теряйтесь", - предупредили представители Администрации Суджанского района Курской области.Тем временем проблемы жителей Суджанского и других районов Курской области рассмотрели президент и члены правительства России. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе совещания у президента заявил, что минфину поручено обеспечить транш в размере 1,8 млрд рублей для переселения жителей Курской области.Начальник российского генштаба доложил Владимиру Путину о длящихся второй день боестолкновениях с ВСУ в Курской области. Официальные заявления сделали представители МИД РФ и другие официальные лица. Об этом сообщала Украина.ру в публикации Герасимов анонсировал разгром ВСУ в Курской области с выходом на госграницуТакже читайте о ситуации в приграничных районах с другой стороны в публикации Украина.ру Сумская областная военная администрация объявила эвакуацию пяти общин

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