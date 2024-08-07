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Администрация Суджанского района объявила эвакуацию местных жителей
Администрация Суджанского района объявила эвакуацию местных жителей - 07.08.2024 Украина.ру
Администрация Суджанского района объявила эвакуацию местных жителей
О временном перемещении жителей приграничных с Украиной районов Курской области объявила вечером 7 августа в своём ТГ-канале Администрация Суджанского района
2024-08-07T18:15
2024-08-07T18:15
2024-08-07T18:15
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"Продолжается временное перемещение жителей из приграничных населенных пунктов Курской области. Власти региона делают все возможное, чтобы оказать помощь и поддержку", - сказано в публикации Администрации Суджанского района Курской области.Там также отмечено, что для быстрого реагирования на запросы с приграничья создан бот в Telegram. При этом подчёркнуто: "Других ботов нет!"Они также опубликовали номера телефонов по вопросам переселения, передачи вещей, средств гигиены и продуктов питания. Гражданам предложено слать личные сообщения на странице врио губернатора Курской области Алексея Смирнова и оставлять "личные сообщения и комментарии на стене сообщества Курской области"."Внимание! Очень важно, чтобы каждый, кто переезжает с приграничья, связывался с гражданской властью, чтобы в дальнейшем получить помощь и поддержку! Это в ваших интересах. Земляки, народ и власти с вами! Не теряйтесь", - предупредили представители Администрации Суджанского района Курской области.Тем временем проблемы жителей Суджанского и других районов Курской области рассмотрели президент и члены правительства России. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе совещания у президента заявил, что минфину поручено обеспечить транш в размере 1,8 млрд рублей для переселения жителей Курской области.Начальник российского генштаба доложил Владимиру Путину о длящихся второй день боестолкновениях с ВСУ в Курской области. Официальные заявления сделали представители МИД РФ и другие официальные лица. Об этом сообщала Украина.ру в публикации Герасимов анонсировал разгром ВСУ в Курской области с выходом на госграницуТакже читайте о ситуации в приграничных районах с другой стороны в публикации Украина.ру Сумская областная военная администрация объявила эвакуацию пяти общин
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новости, курская область, россия, украина, алексей смирнов (губернатор), владимир путин, евгений герасимов, вооруженные силы украины, telegram, сво, эвакуация, беженцы, государственная граница, правительство, минфин, социальные выплаты, социальные расходы, социальное государство
Новости, Курская область, Россия, Украина, Алексей Смирнов (губернатор), Владимир Путин, Евгений Герасимов, Вооруженные силы Украины, Telegram, СВО, эвакуация, беженцы, государственная граница, правительство, Минфин, социальные выплаты, социальные расходы, социальное государство
Администрация Суджанского района объявила эвакуацию местных жителей
О временном перемещении жителей приграничных с Украиной районов Курской области объявила вечером 7 августа в своём ТГ-канале Администрация Суджанского района
"Продолжается временное перемещение жителей из приграничных населенных пунктов Курской области. Власти региона делают все возможное, чтобы оказать помощь и поддержку", - сказано в публикации Администрации Суджанского района Курской области.
Там также отмечено, что для быстрого реагирования на запросы с приграничья создан бот в Telegram. При этом подчёркнуто: "Других ботов нет!"
"Кроме того, при наличии связи, жители, которые самостоятельно выезжают из приграничья могут обращаться по телефону 112, где каждому объяснят: куда ехать и с кем связываться для размещения и оказания помощи", - проинформировали чиновники.
Они также опубликовали номера телефонов по вопросам переселения, передачи вещей, средств гигиены и продуктов питания. Гражданам предложено слать личные сообщения на странице врио губернатора Курской области Алексея Смирнова и оставлять "личные сообщения и комментарии на стене сообщества Курской области".
"Внимание! Очень важно, чтобы каждый, кто переезжает с приграничья, связывался с гражданской властью, чтобы в дальнейшем получить помощь и поддержку! Это в ваших интересах. Земляки, народ и власти с вами! Не теряйтесь", - предупредили представители Администрации Суджанского района Курской области.
Тем временем проблемы жителей Суджанского и других районов Курской области рассмотрели президент и члены правительства России. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе совещания у президента заявил, что минфину поручено обеспечить транш в размере 1,8 млрд рублей для переселения жителей Курской области.
Начальник российского генштаба доложил Владимиру Путину о длящихся второй день боестолкновениях с ВСУ в Курской области. Официальные заявления сделали представители МИД РФ и другие официальные лица. Об этом сообщала Украина.ру в публикации Герасимов анонсировал разгром ВСУ в Курской области с выходом на госграницу
Также читайте о ситуации в приграничных районах с другой стороны в публикации Украина.ру Сумская областная военная администрация объявила эвакуацию пяти общин