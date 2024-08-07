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Герасимов анонсировал разгром ВСУ в Курской области с выходом на госграницу
Герасимов анонсировал разгром ВСУ в Курской области с выходом на госграницу - 07.08.2024 Украина.ру
Герасимов анонсировал разгром ВСУ в Курской области с выходом на госграницу
Вторгшиеся в Курскую область вооружённые формирования Украины будут разбиты с выходом российских военнослужащих на государственную границу. Об этом 7 августа на совещании президента с руководителями силовых структур заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов
2024-08-07T17:14
2024-08-07T17:14
2024-08-07T17:14
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генштаб
валерий герасимов
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Владимир Путин пригласил на совещание министра обороны Андрея Белоусова, секретаря Совбеза Сергея Шойгу, директора ФСБ Александра Бортникова и начальника Генштаба Валерия Герасимова. В центре внимания была ситуация в Курской области."Прошу доложить ситуацию, которая складывается в Курской области по линии ваших ведомств", - сказал Путин.Герасимов, выступая по видеосвязи из пункта оперативного управления, заверил: продвижение ВСУ вглубь территории России остановлено. Интервенты, наступавшие численностью до тысячи человек", понесли потери и их ждёт разгром с выходом российских подразделений на государственную границу."Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу", - заверил начальник Генштаба в конце своего доклада.Ранее ситуация в Курской области обсуждалась на высшем уровне. Как сообщала Украина.ру Путин начал совещание с правительством с заявления о ситуации в Курской области
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новости, курская область, россия, украина, владимир путин, андрей белоусов, вооруженные силы украины, фсб, генштаб, валерий герасимов, минобороны рф, сво, государственная граница
Новости, Курская область, Россия, Украина, Владимир Путин, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, ФСБ, Генштаб, Валерий Герасимов, Минобороны РФ, СВО, государственная граница
Герасимов анонсировал разгром ВСУ в Курской области с выходом на госграницу
Вторгшиеся в Курскую область вооружённые формирования Украины будут разбиты с выходом российских военнослужащих на государственную границу. Об этом 7 августа на совещании президента с руководителями силовых структур заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов
Владимир Путин пригласил на совещание министра обороны Андрея Белоусова, секретаря Совбеза Сергея Шойгу, директора ФСБ Александра Бортникова и начальника Генштаба Валерия Герасимова. В центре внимания была ситуация в Курской области.
"Прошу доложить ситуацию, которая складывается в Курской области по линии ваших ведомств", - сказал Путин.
Герасимов, выступая по видеосвязи из пункта оперативного управления, заверил: продвижение ВСУ вглубь территории России остановлено. Интервенты, наступавшие численностью до тысячи человек", понесли потери и их ждёт разгром с выходом российских подразделений на государственную границу.
"Ударами авиации, ракетных войск и огнём артиллерии продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено. В настоящее время подразделение группировки "Север" совместно с пограничными органами ФСБ России продолжает уничтожать противника в районах непосредственно примыкающих к российско-украинской границе. Потери противника составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми и 215 человек ранеными. Уничтожены 54 единицы бронированной техники, в том числе 7 танков", - сообщил Герасимов.
"Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу", - заверил начальник Генштаба в конце своего доклада.
Ранее ситуация в Курской области обсуждалась на высшем уровне. Как сообщала Украина.ру Путин начал совещание с правительством с заявления о ситуации в Курской области