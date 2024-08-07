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Герасимов анонсировал разгром ВСУ в Курской области с выходом на госграницу

Герасимов анонсировал разгром ВСУ в Курской области с выходом на госграницу - 07.08.2024 Украина.ру

Герасимов анонсировал разгром ВСУ в Курской области с выходом на госграницу

Вторгшиеся в Курскую область вооружённые формирования Украины будут разбиты с выходом российских военнослужащих на государственную границу. Об этом 7 августа на совещании президента с руководителями силовых структур заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов

2024-08-07T17:14

2024-08-07T17:14

2024-08-07T17:14

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валерий герасимов

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Владимир Путин пригласил на совещание министра обороны Андрея Белоусова, секретаря Совбеза Сергея Шойгу, директора ФСБ Александра Бортникова и начальника Генштаба Валерия Герасимова. В центре внимания была ситуация в Курской области."Прошу доложить ситуацию, которая складывается в Курской области по линии ваших ведомств", - сказал Путин.Герасимов, выступая по видеосвязи из пункта оперативного управления, заверил: продвижение ВСУ вглубь территории России остановлено. Интервенты, наступавшие численностью до тысячи человек", понесли потери и их ждёт разгром с выходом российских подразделений на государственную границу."Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу", - заверил начальник Генштаба в конце своего доклада.Ранее ситуация в Курской области обсуждалась на высшем уровне. Как сообщала Украина.ру Путин начал совещание с правительством с заявления о ситуации в Курской области

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новости, курская область, россия, украина, владимир путин, андрей белоусов, вооруженные силы украины, фсб, генштаб, валерий герасимов, минобороны рф, сво, государственная граница