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Сумская областная военная администрация объявила эвакуацию пяти общин
Сумская областная военная администрация объявила эвакуацию пяти общин - 07.08.2024 Украина.ру
Сумская областная военная администрация объявила эвакуацию пяти общин
В Сумской области проводится обязательная эвакуация из населенных пунктов 5 общин Сумского района. Об этом 7 августа заявил начальник Сумской ОВА Владимир Артюх
2024-08-07T18:10
2024-08-07T18:10
2024-08-07T18:10
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сумская область
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эвакуация
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"Ситуация на Сумщине достаточно напряжённая. Больше суток держалась воздушная тревога. Я благодарю наши Вооруженные силы, Силы противовоздушной обороны, которые уничтожают даже баллистические ракеты. И очень много взрывов, которые слышат сегодня жители Сум и области, – это работа нашей противовоздушной обороны, – заявил Артюх. – Такого прикрытия ещё не было на Сумщине".Артюх также поведал, что 7 августа во время заседания Совета обороны области рассматривалась оперативная ситуация в регионе. "Военное командование отметило, что обстановка под контролем Вооруженных Сил", - сказано в публикации ТГ-канала Сумской ОВА.По информации из неофициальных источников, эвакуация из подконтрольных ВСУ населённых пунктов Сумской области давно проведена. За три недели выехали все желающие и остались, как выражаются в СБУ, только "ждуны" - ожидающие прихода российских войск.Информация об эвакуации последовала после того, как ВСУ вторглись в Курскую область. Об этом сообщала Украина.ру в публикации Герасимов анонсировал разгром ВСУ в Курской области с выходом на госграницу
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сумская область, курская область, сумы, вооруженные силы украины, сво, эвакуация, мирные жители
Новости, Сумская область, Курская область, Сумы, Вооруженные силы Украины, СВО, эвакуация, мирные жители
Сумская областная военная администрация объявила эвакуацию пяти общин
В Сумской области проводится обязательная эвакуация из населенных пунктов 5 общин Сумского района. Об этом 7 августа заявил начальник Сумской ОВА Владимир Артюх
"Ситуация на Сумщине достаточно напряжённая. Больше суток держалась воздушная тревога. Я благодарю наши Вооруженные силы, Силы противовоздушной обороны, которые уничтожают даже баллистические ракеты. И очень много взрывов, которые слышат сегодня жители Сум и области, – это работа нашей противовоздушной обороны, – заявил Артюх. – Такого прикрытия ещё не было на Сумщине".
Артюх также поведал, что 7 августа во время заседания Совета обороны области рассматривалась оперативная ситуация в регионе. "Военное командование отметило, что обстановка под контролем Вооруженных Сил", - сказано в публикации ТГ-канала Сумской ОВА.
По информации из неофициальных источников, эвакуация из подконтрольных ВСУ населённых пунктов Сумской области давно проведена. За три недели выехали все желающие и остались, как выражаются в СБУ, только "ждуны" - ожидающие прихода российских войск.
Информация об эвакуации последовала после того, как ВСУ вторглись в Курскую область. Об этом сообщала Украина.ру в публикации Герасимов анонсировал разгром ВСУ в Курской области с выходом на госграницу