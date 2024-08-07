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Сумская областная военная администрация объявила эвакуацию пяти общин

Сумская областная военная администрация объявила эвакуацию пяти общин - 07.08.2024 Украина.ру

Сумская областная военная администрация объявила эвакуацию пяти общин

В Сумской области проводится обязательная эвакуация из населенных пунктов 5 общин Сумского района. Об этом 7 августа заявил начальник Сумской ОВА Владимир Артюх

2024-08-07T18:10

2024-08-07T18:10

2024-08-07T18:10

новости

сумская область

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сумы

вооруженные силы украины

сво

эвакуация

мирные жители

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"Ситуация на Сумщине достаточно напряжённая. Больше суток держалась воздушная тревога. Я благодарю наши Вооруженные силы, Силы противовоздушной обороны, которые уничтожают даже баллистические ракеты. И очень много взрывов, которые слышат сегодня жители Сум и области, – это работа нашей противовоздушной обороны, – заявил Артюх. – Такого прикрытия ещё не было на Сумщине".Артюх также поведал, что 7 августа во время заседания Совета обороны области рассматривалась оперативная ситуация в регионе. "Военное командование отметило, что обстановка под контролем Вооруженных Сил", - сказано в публикации ТГ-канала Сумской ОВА.По информации из неофициальных источников, эвакуация из подконтрольных ВСУ населённых пунктов Сумской области давно проведена. За три недели выехали все желающие и остались, как выражаются в СБУ, только "ждуны" - ожидающие прихода российских войск.Информация об эвакуации последовала после того, как ВСУ вторглись в Курскую область. Об этом сообщала Украина.ру в публикации Герасимов анонсировал разгром ВСУ в Курской области с выходом на госграницу

сумская область

курская область

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новости, сумская область, курская область, сумы, вооруженные силы украины, сво, эвакуация, мирные жители