https://ukraina.ru/20240802/1056623283.html

Евгений Ющук: Евросоюз готовит "операционное поле" для манипуляций на теле Украины

Евгений Ющук: Евросоюз готовит "операционное поле" для манипуляций на теле Украины - 02.08.2024 Украина.ру

Евгений Ющук: Евросоюз готовит "операционное поле" для манипуляций на теле Украины

Политтехнолог Евгений Ющук, ведущий эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в РФ, считает, что президент Финляндии готовит операционное поле для манипуляций "на теле" Украины, а Владимир Зеленский радикально сдает позиции.

2024-08-02T05:00

2024-08-02T05:00

2024-08-02T05:00

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Об этом аналитик заявил в интервью изданию Украина.ру.Россия никогда не отказывалась и не отказывается от переговоров с Украиной. Об этом в четверг, 1 августа, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. При этом она отметила, что речи об уступках территорий быть не может.Ранее, 27 июля, известный русофоб президент Финляндии Александр Стубб в интервью Le Monde заявил, что Украине следует провести переговоры с Россией, не дожидаясь освобождения территорий.— Евгений Леонидович, по словам Матвиенко, Россия готова вести переговоры с Украиной, если будут гарантии того, что "это не очередное отвлечение от достижения целей". Также должна быть обеспечена национальная безопасность суверенитета. О каких гарантиях идет речь?— Наши руководители говорят перманентно с первого дня спецоперации (СВО) о том, что Россия готова к переговорам.Что касается гарантий, во-первых, есть юридически обязывающие документы. Чтобы выйти из этих соглашений, необходимо проделать целый комплекс мероприятий. Они кардинально отличаются, например, от Будапештского меморандума или от голословной болтовни тех, кто обещал Горбачёву, что не будет расширения НАТО.То есть в юридически обязывающих документах, могут быть прописаны меры, которые Россия применит, если договор нарушат другие стороны. Такой опыт действительно есть.В своё время Россия серьезно и долго воевала с Персией (сейчас это Иран). По итогу мы "откусили" часть Персии, которая впоследствии стала Азербайджаном в составе нашего государства. Юрист Ульянов-Ленин подписал договор с Персией о мире, в котором было указано, что советская Россия вправе ввести свои войска на территорию Персии по своему собственному усмотрению — если нам покажется, что с персидской территории идет угроза.Что нам мешает, при согласии всех сторон, прописать, например, что Россия введет войска на Украину, если они выйдут за пределы определенных параметров вооружения.Во-вторых, временное соглашение заключается потому, что у стран нет ресурсов для достижения реального результата. А тратить их впустую не совсем разумно. Именно по этой причине и существует временное окончание конфликтов.Далее все стороны начинают готовиться к продолжению. Зачастую так хорошо это делают, что даже спустя 80 лет противостояние так и не начинается.— Стамбульские договоренности были, Минские соглашения были... Но что толку — Украина не соблюдала их.— Я бы сказал, что Стамбульских соглашений не было, а была попытка их реализовать. Украина просто вышла из этих переговоров, никакого документа не было подписано.Что касается Минских договоренностей, соблюдались они или нет. Когда происходило их заключение и подписание бумаг, господин Лукьянов, который представлял Российскую Федерацию заявил, что главная задача — остановить военные действия. Потому что тогда Россия, в трактовке наших руководителей, была не готова занять территорию Украины и контролировать ее без ущерба для себя.Мы заботились именно о себе, а не об Украине. Ее проблемы были для нас вторичны. Поэтому, я считаю, что Минск на самом деле работал. Другое дело, что он не сработал в том объеме, который в него заложили. Но на начальном этапе Минские соглашения позволили и российской армии подготовиться, и платежную систему "Мир" запустить.Да, у нас не получилось быстро достигнуть результата в СВО. Но это исключительно потому, что Запад уперся и стал нагружать Украину оружием. Видимо, мы не предполагали, что это будет в таких объемах.— Украине следует провести переговоры с Россией, не дожидаясь освобождения территорий, считает глава Финляндии Александр Стубб. С чего это вдруг финны изменили позицию?— Эти слова Стубба крайне интересные. Делать такие посылы явно не уровень Финляндии.Обратите внимание, что Финляндия это заявила во французской газете. То есть это по сути идет из уст Франции — но через финского лидера. Видимо, старшие товарищи по отношению к президенту Финляндии и к французам дали поручение начать готовить почву для переговоров. А потом придет тот, кто все утвердит окончательно.Мне приходит на ум в данном случае такое сравнение. В хирургии есть метр, который делает саму операцию, а есть помощники, которые готовят операционное поле для него. Так и тут. Президент Финляндии готовит "операционное поле" для проведения манипуляций "на теле" Украины.— Получается, у ЕС есть реальная готовность к мирному процессу?— У ЕС есть реальная готовность сделать то, что ей скажут Соединенные Штаты. Такая готовность, собственно, и раньше была и никуда не делась. Нужно эскалацию организовать — пожалуйста; надо мирный договор сделать — как пионер, всегда готовы.— А к чему в США готовы? Только ли Трамп заинтересован в прекращении украинского кризиса?— Ряд зарубежных аналитиков полагают, что Демократическая партия США заинтересована в прекращении украинского конфликта до выборов американского президента.Главный тезис Трампа — это то, что демократы и Харрис ведут мир к Третьей мировой, которую, он, Трамп, может предотвратить. Так вот аналитики полагают, что те, кто находится у власти в США (то есть демократы) планируют выбить этот козырь из рук Трампа, завершив конфликт на Украине.Изменение публичной позиции Финляндии, которая активно поддерживала Украину и НАТО, как раз сигнал о таком возможном развитии событий. Это относится и к другим странам ЕС. Финляндия стала, как говорится, первым рупором грядущих изменений.Я считаю, что каждая из сторон конфликта (Россия, Украина, Запад и Юг) смогут объявить, что одержали победу и более-менее логично объяснить перемирие своему населению.— Хорошо, как в вашем понимании должно выглядеть условия с нашей стороны?— Во-первых, я бы говорил не только о сухопутном коридоре в Крым, о том, что Азовское море стало внутренним российским морем. Считаю, важно напомнить всем, как в прошлом Польша сошла с орбиты в качестве Речи Посполитой. При этом она не была сокрушена именно военным путем, а распалась позже — по политическим мотивам.Во-вторых, я бы привел в пример Грузию, потерпевшую военное поражение, но не разгромленную полностью в 2008 году. Тбилиси сейчас открыто заявляет, что страна "навоевалась" и отказывается выступать в военных действиях против России.Это все, безусловно, мои догадки. Какой будет реальность — увидим.— Владимир Зеленский в интервью, опубликованном 31 июля французской газетой Le Monde, назвал отказ от территорий в ходе урегулирования с Россией "очень сложным вопросом", который "не может быть решен одним президентом, без украинского народа". Как и с кем можно договариваться, если подобные мессенджи идут из Киева?— Если смотреть не на лирику и антураж, а на саму суть, то мы видим следующее.Ранее Зеленский говорил, что никаких переговоров не может быть в принципе — дескать, он сам себе запрещает их проводить. Он говорил, что возможен лишь один вариант: выдавливание российских войск на границы 1991-го года.Теперь у Зеленского про 1991 год нет ничего вообще. Про то, что переговоры невозможны, он тоже не упоминает. Сейчас он заявляет про свою ответственность перед неким украинским народом. То есть теперь он вдруг решил это дело обсудить с украинцами.По сути этим заявлением Зеленский выразил готовность к переговорам без требования вернуться к границам 1991 года. Все остальное, на мой взгляд, беллетристика и болтовня.— То есть Зеленский постепенно сдает свои позиции?— Я бы сказал, что он их радикально сдает. Это кардинальное изменение ситуации!Человек, который говорил, что запрещает себе проводить переговоры, что нужно забирать все земли обратно под 1991 год — этот же человек заявляет, что готов к разговору, лишь нужно придумать, как это оформить.— В Минобороны России сообщили о начале третьего этапа нестратегических ядерных учений. США и Япония под предлогом угрозы со стороны РФ, КНР и КНДР ведут подготовку к масштабному конфликту в регионе. Мы готовы разговаривать в таких условиях?— Это все прекрасно выглядит. Как раз договариваются с тем, у кого сила есть. Какой смысл договариваться со слабым противником? У него просто возьмут и все отберут.Мы сегодня хотим договариваться с Западом исключительно потому, что мы не можем пойти и военным путем взять то, что нам необходимо — по крайней мере, за приемлемую для нас цену. Украина и Запад идут на переговоры с нами по той же причине.О том, почему Россия должна усилить ядерную мощь Калининграда и Белоруссии, не дожидаясь ракет США в ФРГ, в интервью РФ нельзя опоздать ни в войне, ни в политике. Владимир Козин о том, как осадить ядерный союз ФРГ и США.

https://ukraina.ru/20221117/1040939015.html

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Анна Черкасова

интервью, россия, украина, финляндия, владимир зеленский, александр стубб, дональд трамп, ес, нато, валентина матвиенко, переговоры, сша