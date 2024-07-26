Непротиворечивая противоречивость Трампа - 26.07.2024 Украина.ру
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Непротиворечивая противоречивость Трампа
Непротиворечивая противоречивость Трампа - 26.07.2024 Украина.ру
Непротиворечивая противоречивость Трампа
Политика, которую будет проводить Трамп в отношении украинского кризиса в случае победы на ноябрьских выборах\э остаётся непонятной. Декларация относительно готовности завершить конфликт миром в короткие сроки остаётся декларацией – как именно она будет реализована не ясно
2024-07-26T13:32
2024-07-26T13:32
украина
россия
сша
война
дипломатия
дональд трамп
майк помпео
мнения
владимир зеленский
нато
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По словам Трампа, его позиция в отношении войны на Украине, высказанная во время телефонного разговора с Зеленским, выглядит так:"Как вы знаете, мне позвонил президент Зеленский, и мы хорошо поговорили. Я сказал, что нам надо заканчивать с этим конфликтом. Это военная машина. Перед вами военная машина. Это то, чем они занимаются. Они воюют. Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. Они ведут войну. Весеннее наступление так и не материализовалось. Они, насколько я знаю, установили миллионы мин, и у них были тысячи танков. Я говорю о русских".В общем, нужен мир, поскольку победить Россию военным путём не удастся (при этом экс-президент США отвесил Зеленскому поистине трамповский комплимент, сравнив его с Наполеоном и Гитлером). Правда, опять же, без подробностей.Подробности содержатся в статье Майкла Помпео, опубликованной в Wall Street Journal 25 июля. Помпео – безусловный политический тяжеловес, который возглавлял госдепартамент при президенте Трампе в 2018-21 годах (сейчас, правда, насколько можно понять, он в команду Трампа не входит).Помпео пишет, что предположения относительно прекращения помощи Украине при Трампе недостаточно обоснованы, а "мирный план Трампа", по его мнению, будет выглядеть следующим образом:1. Развёртывание программы ленд-лиза для Украины на $ 500 млрд (для сравнения – утверждённый 24 апреля пакет помощи Украине составляет $ 61 млрд) и снятие ограничений на удары по России.Специфика ленд-лиза состоит в том, что это деньги, данные в долг, т.е. можно утверждать, что это помощь, которая оказывается не за счёт США.2. Трамп может восстановить связи с Саудовской Аравией и Израилем, а также увеличить экспорт энергоносителей из США, чтобы вытеснить Москву с рынка.3. Введение ещё более тяжёлых санкций против России.В результате Трамп планирует достичь сделки на следующих условиях:- Запад не признает "российскую оккупацию" части территории Украины.- Украина вступает в НАТО, причём альянс учреждает фонд в $ 100 млрд для её вооружения (доля США – не более 20%).- Украина будет восстановлена за счёт репараций из замороженных резервов ЦБ России.- Санкции с России будут полностью сняты, когда Украина станет членом НАТО и ЕС (т.е., с высокой степенью вероятности, никогда).Ничего особенно противоречивого в опубликованных позициях Трампа и Помпео нет.Во-первых, политика США в отношении России в президентство Трампа была достаточно жёсткой – он разморозил программу военной помощи Украине и ввёл против России самые серьёзные до начала СВО санкции. На чём зиждется предположение о том, что во второй приход он будет действовать как-то иначе – непонятно.Во-вторых, общая позиция сколько-нибудь вменяемых сил на Западе состоит в нежелательности полной победы над Россией, о которой мечтает Зеленский.Попытка давить до талого скорее всего приведёт к противоположному результату – росту патриотических настроений и радикализации позиции российской власти, а соответственно и эскалации конфликта с ядерной державой. Если же в результате западного давления Россия развалится, последствия, скорее всего, могут быть ещё менее желательными (в 1991 году США очень опасались распада СССР).Самый жёсткий момент нынешнего плана – евроатлантическая интеграция Украины, но как раз ею можно пожертвовать. В конце концов, для Трампа членство Украины в НАТО не самоцель, а механизм, позволяющий перенести поддержку Киева на европейских союзников.В-третьих, имеет смысл вспомнить план бывших советников Трампа, опубликованный Reuters месяц назад. В интервью изданию один из авторов проекта честно говорит: "Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и, если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединённых Штатов иссякнет". (…) А вы передайте Путину: "Он должен сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, тогда мы дадим украинцам всё, что им нужно, чтобы перебить вас на поле боя"Вполне вероятно, что Помпео, в соответствии с этой логикой, является "плохим полицейским", обещающим России более жёсткую версию политики США.Более подробно о плане советников Трампа можно прочитать в статье Василия Стоякина "План Трампа по Украине"
https://ukraina.ru/20240724/1056452751.html
https://ukraina.ru/20240723/1056412169.html
https://ukraina.ru/20240627/1055862542.html
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Василий Стоякин
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украина, россия, сша, война, дипломатия, дональд трамп, майк помпео, мнения, владимир зеленский, нато, ес, reuters
Украина, Россия, США, война, дипломатия, Дональд Трамп, Майк Помпео, Мнения, Владимир Зеленский, НАТО, ЕС, Reuters

Непротиворечивая противоречивость Трампа

13:32 26.07.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкБрифинг президента США Д. Трампа
Брифинг президента США Д. Трампа - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Политика, которую будет проводить Трамп в отношении украинского кризиса в случае победы на ноябрьских выборах\э остаётся непонятной. Декларация относительно готовности завершить конфликт миром в короткие сроки остаётся декларацией – как именно она будет реализована не ясно
По словам Трампа, его позиция в отношении войны на Украине, высказанная во время телефонного разговора с Зеленским, выглядит так:
"Как вы знаете, мне позвонил президент Зеленский, и мы хорошо поговорили. Я сказал, что нам надо заканчивать с этим конфликтом. Это военная машина. Перед вами военная машина. Это то, чем они занимаются. Они воюют. Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. Они ведут войну. Весеннее наступление так и не материализовалось. Они, насколько я знаю, установили миллионы мин, и у них были тысячи танков. Я говорю о русских".
В общем, нужен мир, поскольку победить Россию военным путём не удастся (при этом экс-президент США отвесил Зеленскому поистине трамповский комплимент, сравнив его с Наполеоном и Гитлером). Правда, опять же, без подробностей.
Подробности содержатся в статье Майкла Помпео, опубликованной в Wall Street Journal 25 июля. Помпео – безусловный политический тяжеловес, который возглавлял госдепартамент при президенте Трампе в 2018-21 годах (сейчас, правда, насколько можно понять, он в команду Трампа не входит).
Помпео пишет, что предположения относительно прекращения помощи Украине при Трампе недостаточно обоснованы, а "мирный план Трампа", по его мнению, будет выглядеть следующим образом:
- РИА Новости, 1920, 24.07.2024
24 июля, 17:53
Злая и тупая против старого сексиста-диктатора. Поединок Трамп – Харрис пока без явного победителяВот, собственно, и все – в США начали надувать вице-президента Камалу Харрис. Не ее лично, увы, но ее рейтинг. Чтобы сделать-таки полноценным президентом. По данным опроса, проведенного агентством Reuters совместно с социологической службой Ipsos, 44% избирателей уже отдают предпочтение вице-президенту, а 42% -- кандидату от республиканцев.
1. Развёртывание программы ленд-лиза для Украины на $ 500 млрд (для сравнения – утверждённый 24 апреля пакет помощи Украине составляет $ 61 млрд) и снятие ограничений на удары по России.
Специфика ленд-лиза состоит в том, что это деньги, данные в долг, т.е. можно утверждать, что это помощь, которая оказывается не за счёт США.
2. Трамп может восстановить связи с Саудовской Аравией и Израилем, а также увеличить экспорт энергоносителей из США, чтобы вытеснить Москву с рынка.
3. Введение ещё более тяжёлых санкций против России.
В результате Трамп планирует достичь сделки на следующих условиях:
- Запад не признает "российскую оккупацию" части территории Украины.
- Украина вступает в НАТО, причём альянс учреждает фонд в $ 100 млрд для её вооружения (доля США – не более 20%).
Дмитрий Бавырин интервью
23 июля, 06:40
Дмитрий Бавырин: США при Трампе дадут Украине такую мину, которая для России будет опаснее ядерной бомбы Зеленский подписал договоры о совместной безопасности с каким-то количеством влиятельных стран, в которых четко прописано оказание дальнейшей помощи Украине. Если бои прекратятся, это не значит, что прекратится помощь. Наоборот. Западу будет еще проще помогать Украине, потому что наши ракеты и беспилотники не будут за этой помощью охотиться
- Украина будет восстановлена за счёт репараций из замороженных резервов ЦБ России.
- Санкции с России будут полностью сняты, когда Украина станет членом НАТО и ЕС (т.е., с высокой степенью вероятности, никогда).
Ничего особенно противоречивого в опубликованных позициях Трампа и Помпео нет.
Во-первых, политика США в отношении России в президентство Трампа была достаточно жёсткой – он разморозил программу военной помощи Украине и ввёл против России самые серьёзные до начала СВО санкции. На чём зиждется предположение о том, что во второй приход он будет действовать как-то иначе – непонятно.
Во-вторых, общая позиция сколько-нибудь вменяемых сил на Западе состоит в нежелательности полной победы над Россией, о которой мечтает Зеленский.
Попытка давить до талого скорее всего приведёт к противоположному результату – росту патриотических настроений и радикализации позиции российской власти, а соответственно и эскалации конфликта с ядерной державой. Если же в результате западного давления Россия развалится, последствия, скорее всего, могут быть ещё менее желательными (в 1991 году США очень опасались распада СССР).
Дональд Трамп
27 июня, 04:59
"Красивая сказка": эксперт о мирном плане Трампа по УкраинеРиторика Дональда Трампа по Украине обусловлена его предвыборной борьбой с Джо Байденом, не факт, что кандидат от республиканцев будет прикладывать миротворческие усилия для урегулирования конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил специалист по конкурентной разведке, учредитель аналитического издания "Интермонитор" Василий Ющук
Самый жёсткий момент нынешнего плана – евроатлантическая интеграция Украины, но как раз ею можно пожертвовать. В конце концов, для Трампа членство Украины в НАТО не самоцель, а механизм, позволяющий перенести поддержку Киева на европейских союзников.
В-третьих, имеет смысл вспомнить план бывших советников Трампа, опубликованный Reuters месяц назад. В интервью изданию один из авторов проекта честно говорит: "Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и, если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединённых Штатов иссякнет". (…) А вы передайте Путину: "Он должен сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, тогда мы дадим украинцам всё, что им нужно, чтобы перебить вас на поле боя"
Вполне вероятно, что Помпео, в соответствии с этой логикой, является "плохим полицейским", обещающим России более жёсткую версию политики США.
Более подробно о плане советников Трампа можно прочитать в статье Василия Стоякина "План Трампа по Украине"
 
УкраинаРоссияСШАвойнадипломатияДональд ТрампМайк ПомпеоМненияВладимир ЗеленскийНАТОЕСReuters
 
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