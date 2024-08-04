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Богиня Кали и британский мальчик. Виталий Милонов о том, кто завершит конфликт на Украине

Богиня Кали и британский мальчик. Виталий Милонов о том, кто завершит конфликт на Украине - 04.08.2024 Украина.ру

Богиня Кали и британский мальчик. Виталий Милонов о том, кто завершит конфликт на Украине

Деградация Европы концентрированно вывалилась на людей на Олимпиаде-2024 в Париже. Хорошо, что обошлось хотя бы без педофилов.

2024-08-04T06:40

2024-08-04T06:40

2024-08-04T06:40

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Об этом заместитель председателя Комитета Госдумы России по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов рассказал в интервью изданию Украина.ру.Россия и страны Запада 1 августа провели обмен заключенными. Освобождены 26 человек (16 с российской стороны и 10 с западной, в том числе двое детей).Тем временем в Париже продолжается Олимпиада-2024, на которой российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. В Сети пользователи продолжают осуждать скандальных ЛГБТ*, которые пародией "Тайную вечерю" задели чувства верующих по всему миру.— Виталий Валентинович, инклюзивная французская Олимпиада с высмеиванием христианских ценностей и засилием ЛГБТ* — это разве новость для Европы? Или все-таки переборщили, раз весь мир возмутился?— А что в этом необычного? Я, честно говоря, не вижу ничего странного в таком открытии и течении Олимпиады в Париже. Это процесс абсолютно эволюционный, даже деградационный, я бы сказал. Все то, о чем говорит Европа, как раз в Олимпиаде и проявилось.Просто это было немного неожиданно, поскольку Игры проходят один раз в четыре года. То есть четырехлетняя деградация Европы концентрированно, разом вывалилась на людей. Отсюда такая реакция.Ведь, например, когда видишь одного и того же человека каждый день, ухудшений не замечаешь. А если ты не встречался с ним четыре года и вот увидел — сразу понятно, в чем он поменялся: пополнел, похудел, постарел, и так далее.Так и здесь. Люди не видели ежедневно ухудшений. А тут столкнулись с Олимпиадой, абсолютно точно отражающей ценности современного западного мира.Единственное, что до педофилов там не дошли. Но это вопрос времени. Я думаю, следующие Олимпийские игры пройдут с участием, так сказать, взрослых мужчин и их юных сопровождающих. Возможно, даже вид спорта для них отдельный придумают.Так что все нормально в Европе.— "Русский человек не может участвовать в этом", — написали вы в вашем телеграм-канале после открытия Олимпийских игр в Париже. И правда, зачем мы поехали туда, да еще и без герба и флага? Ведь, например, СССР отказался выступать на Олимпиаде в 1984 году. Прецедент был.— Да, в Лос-Анджелес не поехали на Олимпиаду.Сейчас, видимо, сыграло тщеславие. Поскольку наши спортсмены променяли гордость, самосознание, патриотизм на допуск к участию в Играх.Самое главное, что Олимпиада — это состязание спортсменов–непрофессионалов. Это не клубные игры, в которые вложены деньги и инвестиции. Например, условно, кто будет осуждать Овечкина за то, что он играет в Соединенных Штатах? Это его работа.Олимпиада — это другое. Главная задача олимпийского спортсмена — защитить честь государства. А какого государства? Можно представить, как эти люди спарывают с формы эмблему, шеврон, флаг своей страны: ради того, чтобы их пустили на Игры. И вокруг идут рассуждения, как же так — нас не пустят.Это предательство, я считаю.Мои друзья любили ездить на Афон помолиться. Тут нет политики, это абсолютно духовная паломническая поездка. Но формально это территория Греции, Евросоюза. Сейчас они туда не ездят. Почему? Потому что ситуация сейчас такая.Представьте, так начнут наши военные рассуждать: мы хотим поехать отдохнуть в Италию, нас не пускают, поэтому мы не будем воевать [за Россию].Или государственные работники станут отказываться от чего-то ради невключения в санкционные списки. Допустим, депутат перестанет принимать законы в интересах новых территорий РФ, ссылаясь на то, что он хочет поехать за границу. Представляете, что с ним сделают? Все его осудят за предательство.Тут то же самое. Спортсмен национальный олимпийской сборной, которого страна тренировала, готовила, заявляет: плевать я на вас хотел, мне важно личное достижение, я хочу медальку (на которой даже страна не будет указана).Некоторые наши "спортсмены" побежали за другие страны выступать. Если их попросить отказаться от гражданства — давайте вы будете выступать под флагом Барбадоса — они это сделают. И таких людей мы хотим сберечь и защищать?Это же все выработано десятилетиями — абсолютно космополитичное отношение этих людей, допустим, теннисистов и прочих. Они годами живут за границей, некоторые даже по-русски плохо говорят, потому что в России практически не бывают.Надо менять подход к этому. И не стоит жалеть спортсменов, которые могут предать Родину. Это не наши спортсмены.— К слову о Родине. Как вы считаете, если США пошли на уступки России по обмену заключенными, означает ли это, что американцы пойдут на уступки нам по Украине? Например, чтобы перед выборами в США закрепить позиции Харрис и обскакать Трампа.— А какие уступки?У нас в России десятилетиями в оппозиции сидели люди, которые смеялись, что их называют агентами Госдепартамента США, и уверяли, что они русские патриоты, которым просто не нравится российская власть. Теперь все встало на свои места.То есть Госдеп вызволил своих, а мы освободили наших — произошел обмен. Никаких уступок нет.И кто для Запада свои? Мерзавец Яшин**, ЛГБТ*-активистка Скочиленко и так далее. Мы им отдали весь этот мрак, в который они десятилетиями вкладывали огромные средства, учили, помогали.— Вы писали, что Камала Харрис — "молодая волчица, которая может укусить Трампа". Как считаете она его обыграет в президентской гонке?— Мое глубокое убеждение, что сценарий с американской Кали изначально был именно таким. [Кали — богиня в индуизме. Гнев её настолько ужасен, что грозит существованию мира, поэтому особая тема в мифологии — усмирение Кали]С коллегами и товарищами мы обсуждали ранее, что Байден не похож на основного кандидата от Демпартии, именно от deep state США. Не могли они на него ставить — видно же, что не справлялся дед.Поэтому придумали красивую историю, в которой Байден, член Демократической партии, во благо страны отказывается от президентской гонки, показывает, что его государственное сознание выше, чем личный интерес.Трамп готовится к сражению с дедом, и вдруг ему подсовывают на 180 градусов другого кандидата. Это мотивированная женщина, которая для американцев, возможно, является даже образцовой женщиной. Почти что настоящая американская ведьма, какой была Хиллари Клинтон.Точнее, как я упомянул в начале, Харрис — это Кали, богиня зла, адское исчадие: бездетная, полностью погрязшая в нечистотах современной американской политики.То есть Трампу будет тяжеловато с Харрис. Его ковбойская риторика уже не прокатит против женщины, которая вдруг резко вспомнила, что она дама и ей нельзя хамить, грубить и так далее. Ему придется сейчас перестраивать все свои аргументы против оппонента Демократической партии.Поэтому, думаю, это был пиар-ход, задуманный [глубинным государством] задолго до того, как мы о нем узнали.— Никто не может сказать, что в реальности ждать от Харрис и Трампа в отношении России и Украины. У вас есть свои предложения?— Ничего хорошего.Трамп не предлагает на сегодняшний день никакой правильной конструктивной повестки. Он делает заявления, не подкрепленные ничем и не основанные ни на чем. Дескать, дайте мне прийти к власти — я тут же все закончу.Помните, как Дональд Трамп встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном в 2019 году. То есть он не боится делать то, чего страшатся представители Демократической партии. Трамп — открытый.Но решение украинского конфликта, эта кнопочка, не находится в Овальном кабинете. Вот в чем дело.Кроме того, прошу прощения, но они [США] своего кандидата [во время выборов на Украине] именно при Трампе и потеряли. Он не выиграл. Господин Порошенко сейчас является просто депутатом украинского парламента.А Зеленский, собственно говоря, не их [США] ребенок. Поэтому Америка ему, конечно, может указывать, но он может это не слушать. Владимир Зеленский — британский мальчик. Его хозяева англичане. Так что какие-то самодовольные заявления Трампа мне кажутся достаточно странными.Хотя во время избирательной кампании во имя достижения цели иногда делают и более яркие, гротескные заявления, чем они бы сделали, находясь при должности. Поэтому высказывания Трампа можно на это списать.О том, как демократы США хотят выбить козырь у Трампа и устроить на Украине мир раньше него, в интервью Евгений Ющук: Евросоюз готовит операционное поле для манипуляций на "теле" Украины.* - Международное движение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ

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Анна Черкасова

интервью, россия, сша, европа, дональд трамп, камала харрис, джо байден, госдума, олимпиада, лгбт, заключенные, обмен, украина, владимир зеленский