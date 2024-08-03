https://ukraina.ru/20240803/1056590448.html

"Антитрамповская инициатива". Вайнер о том, чем занят скучающий Байден

"Антитрамповская инициатива". Вайнер о том, чем занят скучающий Байден - 03.08.2024 Украина.ру

"Антитрамповская инициатива". Вайнер о том, чем занят скучающий Байден

Байден прекрасно понимает, что Конгресс вряд ли проголосуют за ограничение президентской неприкосновенности, поэтому так уверенно предлагает эту идею

2024-08-03T06:15

2024-08-03T06:15

2024-08-03T06:15

америка

сша

джо байден

дональд трамп

верховный суд

президент сша

президентские выборы

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист Грег Вайнер."Джо Байден предложил две вещи. Первая — судьи Верховного суда могут находиться на своем месте максимум 18 лет, а не пожизненно. Вторая — убрать неприкосновенность президента страны. Но это лишь предложения действующего президента. Я не уверен, что данная инициатива пройдет", — напомнил Вайнер.Эксперт предположил, что Байдену скучно — он находится 51 год в политике. Видимо, перед своей тотальной отставкой нынешний президент Америки хочет закончить политическую карьеру каким-то вкладом в законодательство Соединенных Штатов, добавил американист.Он заявил, что данная инициатива не несет ничего хорошего сыну Байдена Хантеру, которому грозит 25 лет тюрьмы за преступления. Если с Байдена будет снята неприкосновенность, то и с его родных будет другой спрос, заключил эксперт."Часть российских комментаторов почему-то решила, что таким образом демократы собираются посадить Трампа, чтобы не дать ему вступить в должность президента. Но это не так. Даже если все предложения Байдена будут приняты, это произойдёт уже после вступления Трампа в должность, а действующий президент США обладает отдельным иммунитетом от уголовного преследования, который преодолевается только при помощи импичмента. То есть, президент должен быть вначале отстранён от должности и перестать быть президентом, и только после этого его можно посадить", — рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко.Президент США Джо Байден призвал к проведению масштабной реформы Верховного суда, а также к введению ограничений на иммунитет президентов от федерального преследования. Такая информация появилась в американских СМИ 29 июля.Сам Байден назвал эту поправку "никто не выше закона". Американский лидер предложил ограничить права Конституции на предоставление иммунитета от "федерального уголовного преследования, суда, осуждения или приговора в силу того, что человек ранее занимал пост президента"."Эта нация была основана на простом, но глубоком принципе: никто не может быть выше закона. Ни президент Соединенных Штатов. Ни судья Верховного суда США. Никто", — обосновал поправку Байден.Полный текст интервью Грег Вайнер: Пока Байден развлекается с Верховным судом США, улыбка Харрис повергает Трампа в шок читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240729/1056547103.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

америка, сша, джо байден, дональд трамп, верховный суд, президент сша, президентские выборы