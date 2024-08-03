"Антитрамповская инициатива". Вайнер о том, чем занят скучающий Байден - 03.08.2024 Украина.ру
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"Антитрамповская инициатива". Вайнер о том, чем занят скучающий Байден
"Антитрамповская инициатива". Вайнер о том, чем занят скучающий Байден - 03.08.2024 Украина.ру
"Антитрамповская инициатива". Вайнер о том, чем занят скучающий Байден
Байден прекрасно понимает, что Конгресс вряд ли проголосуют за ограничение президентской неприкосновенности, поэтому так уверенно предлагает эту идею
2024-08-03T06:15
2024-08-03T06:15
америка
сша
джо байден
дональд трамп
верховный суд
президент сша
президентские выборы
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист Грег Вайнер."Джо Байден предложил две вещи. Первая — судьи Верховного суда могут находиться на своем месте максимум 18 лет, а не пожизненно. Вторая — убрать неприкосновенность президента страны. Но это лишь предложения действующего президента. Я не уверен, что данная инициатива пройдет", — напомнил Вайнер.Эксперт предположил, что Байдену скучно — он находится 51 год в политике. Видимо, перед своей тотальной отставкой нынешний президент Америки хочет закончить политическую карьеру каким-то вкладом в законодательство Соединенных Штатов, добавил американист.Он заявил, что данная инициатива не несет ничего хорошего сыну Байдена Хантеру, которому грозит 25 лет тюрьмы за преступления. Если с Байдена будет снята неприкосновенность, то и с его родных будет другой спрос, заключил эксперт."Часть российских комментаторов почему-то решила, что таким образом демократы собираются посадить Трампа, чтобы не дать ему вступить в должность президента. Но это не так. Даже если все предложения Байдена будут приняты, это произойдёт уже после вступления Трампа в должность, а действующий президент США обладает отдельным иммунитетом от уголовного преследования, который преодолевается только при помощи импичмента. То есть, президент должен быть вначале отстранён от должности и перестать быть президентом, и только после этого его можно посадить", — рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко.Президент США Джо Байден призвал к проведению масштабной реформы Верховного суда, а также к введению ограничений на иммунитет президентов от федерального преследования. Такая информация появилась в американских СМИ 29 июля.Сам Байден назвал эту поправку "никто не выше закона". Американский лидер предложил ограничить права Конституции на предоставление иммунитета от "федерального уголовного преследования, суда, осуждения или приговора в силу того, что человек ранее занимал пост президента"."Эта нация была основана на простом, но глубоком принципе: никто не может быть выше закона. Ни президент Соединенных Штатов. Ни судья Верховного суда США. Никто", — обосновал поправку Байден.Полный текст интервью Грег Вайнер: Пока Байден развлекается с Верховным судом США, улыбка Харрис повергает Трампа в шок читайте на сайте Украина.ру.
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америка, сша, джо байден, дональд трамп, верховный суд, президент сша, президентские выборы
Америка, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Верховный Суд, президент США, президентские выборы

"Антитрамповская инициатива". Вайнер о том, чем занят скучающий Байден

06:15 03.08.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВыступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали
Выступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Байден прекрасно понимает, что Конгресс вряд ли проголосуют за ограничение президентской неприкосновенности, поэтому так уверенно предлагает эту идею
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист Грег Вайнер.
"Джо Байден предложил две вещи. Первая — судьи Верховного суда могут находиться на своем месте максимум 18 лет, а не пожизненно. Вторая — убрать неприкосновенность президента страны. Но это лишь предложения действующего президента. Я не уверен, что данная инициатива пройдет", — напомнил Вайнер.
Эксперт предположил, что Байдену скучно — он находится 51 год в политике. Видимо, перед своей тотальной отставкой нынешний президент Америки хочет закончить политическую карьеру каким-то вкладом в законодательство Соединенных Штатов, добавил американист.

"Это антитрамповская инициатива на 100%. Байден заявил, что не держится за президентскую неприкосновенность. Но он прекрасно понимает, что Конгресс вряд ли проголосуют за это — и вообще вряд ли будут обсуждать. Настолько это непотопляемая вещь", — объяснил Вайнер.

Он заявил, что данная инициатива не несет ничего хорошего сыну Байдена Хантеру, которому грозит 25 лет тюрьмы за преступления. Если с Байдена будет снята неприкосновенность, то и с его родных будет другой спрос, заключил эксперт.
"Часть российских комментаторов почему-то решила, что таким образом демократы собираются посадить Трампа, чтобы не дать ему вступить в должность президента. Но это не так. Даже если все предложения Байдена будут приняты, это произойдёт уже после вступления Трампа в должность, а действующий президент США обладает отдельным иммунитетом от уголовного преследования, который преодолевается только при помощи импичмента. То есть, президент должен быть вначале отстранён от должности и перестать быть президентом, и только после этого его можно посадить", — рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко.
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Президент США Джо Байден призвал к проведению масштабной реформы Верховного суда, а также к введению ограничений на иммунитет президентов от федерального преследования. Такая информация появилась в американских СМИ 29 июля.
Сам Байден назвал эту поправку "никто не выше закона". Американский лидер предложил ограничить права Конституции на предоставление иммунитета от "федерального уголовного преследования, суда, осуждения или приговора в силу того, что человек ранее занимал пост президента".
"Эта нация была основана на простом, но глубоком принципе: никто не может быть выше закона. Ни президент Соединенных Штатов. Ни судья Верховного суда США. Никто", — обосновал поправку Байден.
Полный текст интервью Грег Вайнер: Пока Байден развлекается с Верховным судом США, улыбка Харрис повергает Трампа в шок читайте на сайте Украина.ру.
 
АмерикаСШАДжо БайденДональд ТрампВерховный Судпрезидент СШАпрезидентские выборы
 
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