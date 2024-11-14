https://ukraina.ru/20241114/1058911298.html
Как Китай съел Евросоюз, кто возьмёт Украину на содержание и почему контроль в США уже утерян – Силаков
Как Китай съел Евросоюз, кто возьмёт Украину на содержание и почему контроль в США уже утерян – Силаков - 14.11.2024 Украина.ру
Как Китай съел Евросоюз, кто возьмёт Украину на содержание и почему контроль в США уже утерян – Силаков
Доктор экономических наук, проректор по науке и инновациям Российского государственного университета Алексей Силаков в эфире Украина.ру прокомментировал указ... Украина.ру, 14.11.2024
2024-11-14T15:45
2024-11-14T15:45
2024-11-14T15:45
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Доктор экономических наук, проректор по науке и инновациям Российского государственного университета Алексей Силаков в эфире Украина.ру прокомментировал указ Президента об оптимизации численности госслужащих в России, а также рассказал об экономическом факторе при внешнеполитическом курсе Дональда Трампа на посту президента США. 00:28 - Про сокращение численности чиновников в РФ; 05:57 - Что изменится в политике США с приходом Трампа? 11:40 - Сможет ли Европа выделять средства для Украины? 16:58 - О вероятности повышения ключевой ставки ЦБ в декабре. Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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Как Китай съел Евросоюз, кто возьмёт Украину на содержание и почему контроль в США уже утерян – Силаков
Доктор экономических наук, проректор по науке и инновациям Российского государственного университета Алексей Силаков в эфире Украина.ру прокомментировал указ Президента об оптимизации численности госслужащих в России, а также рассказал об экономическом факторе при внешнеполитическом курсе Дональда Трампа на посту президента США.
00:28 - Про сокращение численности чиновников в РФ;
05:57 - Что изменится в политике США с приходом Трампа?
11:40 - Сможет ли Европа выделять средства для Украины?
16:58 - О вероятности повышения ключевой ставки ЦБ в декабре.
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