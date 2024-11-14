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Песков разъяснил указ Путина о росте выплат бойцам СВО с инвалидностью
Песков разъяснил указ Путина о росте выплат бойцам СВО с инвалидностью - 14.11.2024 Украина.ру
Песков разъяснил указ Путина о росте выплат бойцам СВО с инвалидностью
Указ президента России Владимира Путина о повышении размера выплаты получившим инвалидность участникам спецоперации распространяется на всех военнослужащих, начиная с февраля 2022 года. Об этом сообщил 14 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2024-11-14T14:50
2024-11-14T14:50
2024-11-14T14:50
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"Речь идет о бойцах СВО, которые получили боевые ранения. И речь идет об оказании дополнительной помощи военнослужащим, которые получили инвалидность в результате тяжелых боевых ранений в ходе СВО. Согласно указу, единовременная выплата повышается с 3 до 4 миллионов рублей... Такой порядок устанавливается для этих лиц, начиная с 24 февраля 2022 года. То есть принятое решение имеет обратную силу и распространяется на всех военнослужащих, которые получили инвалидность в ходе СВО, начиная с февраля 2022 года", - объяснил Песков.Он уточнил, что российский лидер подробно поговорил с руководителями всех заинтересованных ведомств, много общался с самими инвалидами. Затем он принял решение, которое, по мнению президента, является справедливым.В четверг на сайте официального опубликования правовых актов появился указ Путина о единовременной выплате в размере 4 миллионов рублей участникам СВО, получившим ранение, которое привело к инвалидности. Он вступает в силу со дня подписания - 14 ноября.О других выплатах бойцам - в материале Жители Белгородской области получат рекордные выплаты за контракт с Минобороны - Гладков на сайте Украина.ру.
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новости, россия, владимир путин, дмитрий песков, минобороны
Новости, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Минобороны
Песков разъяснил указ Путина о росте выплат бойцам СВО с инвалидностью
Указ президента России Владимира Путина о повышении размера выплаты получившим инвалидность участникам спецоперации распространяется на всех военнослужащих, начиная с февраля 2022 года. Об этом сообщил 14 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Речь идет о бойцах СВО, которые получили боевые ранения. И речь идет об оказании дополнительной помощи военнослужащим, которые получили инвалидность в результате тяжелых боевых ранений в ходе СВО. Согласно указу, единовременная выплата повышается с 3 до 4 миллионов рублей... Такой порядок устанавливается для этих лиц, начиная с 24 февраля 2022 года. То есть принятое решение имеет обратную силу и распространяется на всех военнослужащих, которые получили инвалидность в ходе СВО, начиная с февраля 2022 года", - объяснил Песков.
Он уточнил, что российский лидер подробно поговорил с руководителями всех заинтересованных ведомств, много общался с самими инвалидами. Затем он принял решение, которое, по мнению президента, является справедливым.
В четверг на сайте официального опубликования правовых актов появился указ Путина о единовременной выплате в размере 4 миллионов рублей участникам СВО, получившим ранение, которое привело к инвалидности. Он вступает в силу со дня подписания - 14 ноября.