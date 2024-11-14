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"Олекса Довбуш" – первый фильм про карпатского "Робин Гуда"

"Олекса Довбуш" – первый фильм про карпатского "Робин Гуда" - 14.11.2024 Украина.ру

"Олекса Довбуш" – первый фильм про карпатского "Робин Гуда"

14 ноября 1960 года в советский прокат вышел и стал одним из лидеров сезона, собрав за год почти 23 млн. зрителей, фильм Киевской киностудии им. Довженко "Олекса Довбуш". Это была работа режиссёра Виктора Иванова, который ещё не снял свой главный шедевр – комедию "За двумя зайцами". Но и она, как показал кинопрокат, оказалась добротной

2024-11-14T16:01

2024-11-14T16:01

2024-11-14T16:01

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Имя Довбуша на Западной Украине является символом. Этот украинский Робин Гуд, легендарный гуцульский атаман, руководил галицко-русинским движением карпатских опришков. Опришки, как явление, появились в Карпатах и на Буковине ещё в XV веке. Так называли обездоленных крестьян, в основном русинов, хотя были среди них и словаки, и поляки, и венгры, румыны, которые уходили в горы и леса и оттуда, действуя небольшими отрядами в несколько десятков человек, мстили своим обидчикам и притеснителям – панам. Довбуш возглавлял один из наиболее успешных таких отрядов, действовавших в середине XVIII века.В то время стоимость жизни простого человека была невелика. Это не могло не вызывать ответную реакцию, и появление "мстителей", "опришков", стало закономерным. То, что они грабили панов – чистая правда, но вот насколько щедро делились награбленным с другими обездоленными – достоверно неизвестно. Самыми известными предводителями "опришков" второй половины ХVІI столетия были Дрозденко(в 1665 году действовал в Надднестрянщине) и Нестор (в 1683 году был пойман поляками в Дилятине). Почти десять лет (с 1703 по 1712) настоящим ужасом для панов слыл Иван Пискливый. В 1704 году орудовал в Карпатах предводитель Пинта, народные пересказы донесли до нас историю про его смелое нападение на крупный город Косов. Но ни один из этих вожаков не может сравниться с сыном убогого коморника (то есть селянина, у которого даже своей хаты не было) из Печенежина – Олексой Довбушем.Точно известны три даты из жизни знаменитого карпатского опришка : 1700-й – год его рождения, 1738-й – первое исторически задокументированное упоминание о деятельности отряда Довбуша, 24 августа 1745 – день его убийства. Описывать подвиги Олексы особого смысла нет – в фильме прекрасно это показано. Скажем только, что однажды из-за случайности расстались со своими жизнями Ричард Львиное Сердце, Фридрих Барбаросса, Пётр Сагайдачный. Так же по воле случая закончилась жизнь и великого опришка. Считается, что рана Довбуша не была смертельной, а умер он от потери крови.В фильме гибель героя показана настолько пронзительно, что действительно вызывала слёзы у многих зрителей. В реальности было всё по-другому. Побратимы закидали раненого предводителя ветками и пошли за подмогой, но погоня нашла его, ещё живого, при помощи собак. Ничего не сказав своим врагам о месте, где скрывается его отряд и о спрятанной добыче, Довбуш умер. Мертвого Олексу паны долго возили по селам, чтоб убедить народ в его смерти, затем тело выставили в Коломыйской ратуше. Страх и ненависть "панства" были столь велики, что по приказу гетмана Потоцкого тело разрубили на 12 частей и развесили на сваях в одиннадцати сёлах и городах.Сотни легенд и мифов о Довбуше до сих пор гуляют по Карпатам. В одних он народный мститель, в других – легендарный разбойник:"Возле села Зэлэна есть гора Довбушенка. Придите, спросите у самого маленького ребёнка – и он вам расскажет, как зимовал тут Довбуш, имел триста коз, бил их и ел с товарищами, жир заливал в бурдюки и прятал в пещеры. И говорят, что тот жир, одежда, оружие и золото – вёе стоит до сих пор в коморах, но то всё проклятое. Когда Олекса умер, то те коморы закрылись, плиты засунулись и так и стоит всё до сих пор. Многие искали, да все впустую".Есть даже легенда, что город Рахов носит такое название, потому что на его месте Довбуш считал ("рахувал" по-украински) свою добычу. Конечно, это не более, чем легенда, потому что и город, и его название намного старше знаменитого "опришка".Кинокартину о Довбуше задумывал ещё Александр Довженко в далёком 1939 году, и даже подобрал места будущих съёмок, но началась война. К идее экранизации истории Олексы Довбуша, спустя двадцать лет, вернулся уже киевский режиссёр постановщик Виктор Иванов. Он закончил ещё до войны ВГИК, потом воевал на фронте – служил в должности помощника начальника штаба огнемётного батальона, заработал контузию. После войны успел поработать на Свердловской, Вильнюсской и Каунасской киностудиях, а в 1950 году стал режиссёром-постановщиком Киевской киностудии.Сценарий написал ныне уже почти забытый украинский поэт и писатель Любомир Дмитерко. Два года он учился в Каменец-Подольске в местном Институте народного образования, потом поехал в Киев и с 1930 по 1932 год осваивал там сценарное искусство в Киевском киноинституте. До войны он успел написать 12 книг, а с её началом отправился на Южный фронт старшим инструктором политуправления. Отступал вместе со всеми войсками до Кавказа, потом наступал обратно. Работал ответственным редактором в газете "Вперёд за Родину", в редакции "За честь Родины". При освобождении Украины в боях за Миргород и Переяслав-Хмельницкий был ранен. Имел боевые награды – ордена Красной Звезды и Отечественной войны I степени. Участвовал в освобождении Киева (несколько раз переправлялся туда-обратно в районе Вышгородского плацдарма), затем принимал участие в Корсунь-Шевченковской битве. Одним словом, сценарист фильму достался боевой.Иванов тоже приложил руку к сценарию, но уже на стадии его подготовки к съёмкам. На роль Довбуша он выбрал московского актера Афанасия Кочеткова, который к тому времени прославился ролью Максима Горького в фильмах "Так рождается песня" (1957) и "Маяковский начинался так..." (1958) а также ролью Герасима в мосфильмовской экранизации "Муму" (1959). На роль возлюбленной Довбуша, Марички, режиссер выбрал киевскую актрису Наталью Наум.Будущая звезда фильма "За двумя зайцами" и вообще советского кинематографа Олег Борисов, талантливо сыграл роль опришка Юзефа – поляка, панского слуги, сестру которого замучил пан.В небольшой роли деда Петрия сыграл в фильме украинский актер Пётр Вескляров, которого сразу несколько поколений украинцев помнят в роли другого деда – Панаса, который каждый вечер убаюкивал (или веселил – помните легендарное "отака х..ня, малята") в УССР детвору своими сказочками "на нiч" в передаче "На добраніч, діти".Главную отрицательную роль графа Потоцкого сыграл Народный артист УССР, а ко времени выхода фильма и Народный артист СССР – Юрий Лавров, отец и учитель знакового советского актёра Кирилла Лаврова. Последний, кстати, начинал свою актёрскую карьеру вместе с отцом, к которому специально приехал в 1950 году в Киев в театр Русской драмы им. Леси Украинки – Юрий Лавров тогда уже жил с другой женой. На момент съёмок "Олексы Довбуша" старший сын от него уже уехал обратно в Ленинград, получив у родителя и киевских актеров хорошую школу актёрского мастерства.Снимал фильм оператор-постановщик Вадим Ильенко – представитель целого кинематографического семейства, отличившегося во время независимости Украины своими националистическими взглядами на отечественный кинематограф, старший брат известных украинских кинорежиссеров Михаила и Юрия Ильенко. Впоследствии он вместе с Ивановым будет снимать и "За двумя зайцами"В газете "Советская культура", от 22 ноября 1960 года, фильм хвалили, отмечали работу актёров, особенно Афанасия Кочеткова и Олега Борисова, которые своей игрой, чувством стиля, во многом спасли её от скатывания в "феерическую костюмную оперу". Особенно если учесть, что постановки боевых цен, с точки зрения современного избалованного зрителя, не выдерживают никакой критики.В то время киноделы, жестко ограниченные в средствах, брали несколько иным, старались показать своих героев не "забронзовевшими" ходячими памятниками, а живыми люди, со своими недостатками и слабостями. Так было и с "Олексой Довбушем". Было место, конечно, в фильме и героизму, и чувствам, присутствовал и драматичный финал, в котором ярко показано, что народ непобедим.В 2023 году была очередная, на этот раз сугубо украинская экранизация, которую с пафосом презентовали, как блокбастер голливудского уровня, и нужно сказать, что многое украинским кинематографистам удалось – не все деньги были традиционно украдены.Сняли большое добротное кино, в котором, так же, как и в ленте 1960 года показаны эпичные сражения, искренние чувства, живописнейшие Карпаты. В этой версии, авторы, как и более чем полвека назад, пытались уйти от камерности визуального повествования, и им это удалось даже в большей мере, чем Виктору Иванову. Но сказать, что фильм получился кардинально лучше, не поворачивается язык. Он просто современнее, но также авторы новой картины далеки от историчности, как и в первой экранизации. Однако, если уход от реальности в новой экранизации сделан для большей зрелищности, для превращения эпичной саги в боевик, то в старом фильме, это было ради передачи максимального драматизма.А в чём же драма, спросите вы? Как всегда в любви: в любви к Родине, к женщине, к свободе. Особенно точно удалось создателям фильма показать внутреннюю борьбу Олексы Довбуша: выбор невелик, но труден – или воевать до конца, или строить личную жизнь; положить себя на алтарь свободы народа, или пожить немного для себя. Фактически здесь присутствует гамлетовское "быть, или не быть", только с гуцульской спецификой XVIII века.Герой режиссера Иванова в результате попытается любовь к женщине совместить с борьбой за свободу, и эта попытка станет для него роковой. На самом деле в реальной истории жена Довбуша в последние годы его жизни воевала вместе с ним, а погиб он из-за банального предательства и удачного выстрела предателя.Ни в коем случае не претендую на роль кинокритика, но с уверенностью могу сказать, что если вы интересуетесь украинским кинематографом, и не видели этот фильм, то это упущение, которое сейчас есть прекрасная возможность исправить. Те же читатели, кто фильм видели и помнят, думаю, наверняка захотят найти в сети хотя бы его фрагменты и вспомнить, что и как умели снимать на Украине в далёкие шестидесятые.

https://ukraina.ru/20231024/1050412804.html

https://ukraina.ru/20241021/1058251678.html

https://ukraina.ru/20230914/1049392812.html

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