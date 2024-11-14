Всех переловили. Спикер Госпогранслужбы Украины заявил о снижении числа бегущих уклонистов - 14.11.2024 Украина.ру
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Всех переловили. Спикер Госпогранслужбы Украины заявил о снижении числа бегущих уклонистов
Всех переловили. Спикер Госпогранслужбы Украины заявил о снижении числа бегущих уклонистов - 14.11.2024 Украина.ру
Всех переловили. Спикер Госпогранслужбы Украины заявил о снижении числа бегущих уклонистов
Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко 14 ноября в эфире "Мы — Украина" указал, что пограничники ежедневно ловят уклонистов, однако с июля их количество постепенно уменьшается
2024-11-14T14:49
2024-11-14T14:49
новости
украина
пограничники
уклонисты
граница
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По его словам, в общей сложности было разоблачено уже более 660 преступных групп, которые помогали мужчинам в незаконном пересечении границы.Спикер ГПСУ отметил, что надеется на сознательное отношение людей к риску для жизни и здоровья незаконных перемещений.С февраля 2022 года на Украине ввели режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Летом председатель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха признал, что ежедневно порядка 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть Украину.Они часто гибнут в пути. Так, в июне украинские пограничники рассказывали, что отыскали тела уже 45 человек, которые пытались пересечь границу на западе страны через реки и горы.Украинские власти, в свою очередь, призывают лидеров западных государств помочь вернуть в страну украинских беженцев.О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.
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новости, украина, пограничники, уклонисты, граница
Новости, Украина, пограничники, уклонисты, граница

Всех переловили. Спикер Госпогранслужбы Украины заявил о снижении числа бегущих уклонистов

14:49 14.11.2024
 
© president.gov.uaУкраина граница пограничник пограничный столб
Украина граница пограничник пограничный столб
© president.gov.ua
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Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко 14 ноября в эфире "Мы — Украина" указал, что пограничники ежедневно ловят уклонистов, однако с июля их количество постепенно уменьшается
По его словам, в общей сложности было разоблачено уже более 660 преступных групп, которые помогали мужчинам в незаконном пересечении границы.
"Фиксируем уменьшение количества желающих незаконно пересечь границу, начиная с июля и каждого месяца дальше. Фактически, количественные показатели задержаний идут на упадок", — сказал он.
Спикер ГПСУ отметил, что надеется на сознательное отношение людей к риску для жизни и здоровья незаконных перемещений.
С февраля 2022 года на Украине ввели режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Летом председатель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха признал, что ежедневно порядка 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть Украину.
Они часто гибнут в пути. Так, в июне украинские пограничники рассказывали, что отыскали тела уже 45 человек, которые пытались пересечь границу на западе страны через реки и горы.
Украинские власти, в свою очередь, призывают лидеров западных государств помочь вернуть в страну украинских беженцев.
О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.
 
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