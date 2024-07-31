https://ukraina.ru/20240731/1056587470.html

"Крушение киевского режима близко": главное на Украине на 13:30 31 июля

"Крушение киевского режима близко": главное на Украине на 13:30 31 июля - 31.07.2024 Украина.ру

"Крушение киевского режима близко": главное на Украине на 13:30 31 июля

Боевые действия в зоне спецоперации на Украине продолжаются, моральный дух ВСУ падает. Украинские войска продолжают попытки атаковать объекты на российской территории. Россия тем временем начала третий этап учения нестратегических ядерных сил

2024-07-31T13:30

2024-07-31T13:30

2024-07-31T14:52

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Боевые действияРоссийские войска продолжают наступление, освобождая один населенный пункт за другим. По информации ряда источников, российские военные зашли в Торецк.Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов направил телеграммы воинским частям, участвующим в СВО. Как сообщает пресс-служба МО РФ, глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 589-го гвардейского мотострелкового Берлинского Краснознамённого ордена Кутузова полка и 433-го мотострелкового Краснознамённого полка имени Донского казачества.Министр поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу и выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять все поставленные задачи, надёжно защищая национальные интересы и обеспечивая безопасность России.Комитет Госдумы по обороне рекомендовал признать утратившим силу постановление о принятии закона об ответственности за ношение гаджетов бойцами в зоне СВО, документ доступен в думской базе данных, сообщает в среду, 31 июля, РИА "Новости".Штурмовики Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами, уничтожив специальную технику и живую силу противника в зоне ответственности группировки войск "Восток", информирует МО России в своем телеграм-канале.Некоторые участники событий предполагают, что фронт ВСУ посыплется уже осенью, это видно по некоторым признакам уже сейчас. В частности, такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру боец добровольческого отряда БАРС-11 "Кубань" с позывным "Борзый".Бывший советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин заявил в своем видеоблоге, что "крушение киевского режима очень близко"."Может, у Зеленского есть какой-то тайный план, но мы наблюдаем за его властью уже больше пяти лет, и никаких успехов у него не было. Только одни поражения и провалы", — отметил эксперт. По его мнению, если ВСУ начнут использовать обещанную Западом военную технику, то следствием будет только усиление давления со стороны ВС РФ.Тем временем украинские паблики сообщают, что ВСУ готовятся наступать. "Зеленский готовит последнее контрнаступление, которое должно позволить Украине выйти на переговорный трек как победителю", — пишет в среду телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на свой источник в ОП.Под это формируются новые бригады и резервы с западной военной техникой. Сейчас Генштаб совместно с военными советниками НАТО готовит две операции, одна отвлекающая на Харьковском направлении и основная на Запорожскую АЭС. Уже сформировано 8 бригад, которые проходят подготовку на Западной Украине и ожидают истребители F-16, чтобы начать осеннее контрнаступление, информирует канал.Сообщается также, со ссылкой на источник в украинском Генштабе, что "сейчас учебные центры ВСУ переполнены мобилизованными, а подготовку сократили по времени, из-за отсутствия резервов и необходимости срочно пополнить бригады на линии фронта".В то же время популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный", ссылаясь на свои источники, сообщает, что западные аналитические центры предупредили Зеленского о рисках — "неудачное наступление украинской армии может повлечь за собой массовое отступление ВСУ, существует риск обвала фронта, так как мотивация у бойцов и моральный дух после провала будет ещё хуже".ОбстрелыПредставительством ДНР в СЦКК за сутки зафиксировано 23 факта ведения огня со стороны ВФУ, выпущено 63 боеприпаса. На Донецком направлении противник совершил 5 обстрелов, на Горловском — 18.В результате атаки БПЛА в Горловке погиб мирный житель, ранения различной степени тяжести получили четыре человека, в том числе ребенок 2007 года рождения, сообщает телеграм-канал "ДНР Онлайн".В Киеве рапортуют, что силы ПВО уничтожили 69 ударных БПЛА типа Shahed, которыми были атакованы преимущественно Киев и область, информирует 31 июля издание Корреспондент.net.В ЛНР в больнице скончалась женщина, получившая сильные ожоги в результате обстрела ВСУ города Первомайска 5 июля. Об этом сообщил в среду, 31 июля, глава города Сергей Колягин."С прискорбием сообщаю, что спустя почти месяц борьбы за жизнь после телесных травм, полученных в результате обстрела 05 июля 2024 года, скончалась жительница нашего города, женщина 1954 года рождения", — говорится в сообщении.Глава города отметил, что "врачи сделали все возможное, чтобы спасти жизнь пострадавшей, но полученные комбинированные ожоги после обстрела оказались слишком серьезные".Ранее, 5 июля, министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила, что в результате обстрела города Первомайска украинскими войсками пострадали семь мирных жителей, среди них ребенок.УченияВ соответствии с решением президента Российской Федерации начался третий этап учения нестратегических ядерных сил."В ходе учения будут отработаны вопросы подготовки частей Вооруженных сил Российской Федерации к боевому применению нестратегического ядерного оружия", — сообщает Минобороны России в своем телеграм-канале.Сообщается также, что "в рамках данного этапа учения личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов отработает учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенные позиционные районы для подготовки к проведению электронных пусков".В военном ведомстве отметили, что проводимый этап учения направлен на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России к выполнению боевых задач.Минобороны России также обнародовало видеокадры начала третьего этапа учения нестратегических ядерных сил.Подробнее о происходящем на Украине читайте в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: рабономика, тестовое выключение электроэнергии и пиар на военных заводах".

https://ukraina.ru/20240731/1056578078.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, всу, днр, лнр, россия, вс рф, контрнаступление, запад, хроники