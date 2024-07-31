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Экономика Украины и война: рабономика, тестовое выключение электроэнергии и пиар на военных заводах

Экономика Украины и война: рабономика, тестовое выключение электроэнергии и пиар на военных заводах - 31.07.2024 Украина.ру

Экономика Украины и война: рабономика, тестовое выключение электроэнергии и пиар на военных заводах

Конец июля ознаменовался прекращением перетоков электроэнергии со Словакии на Украину, сообщениями о сотрудничестве между иностранным военными корпорациями и киевской властью, а также новостями, позволяющими оценить масштаб ведущей отрасли украинской экономики — рабовладения.

2024-07-31T06:25

2024-07-31T06:25

2024-07-31T06:34

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И это без учёта уже традиционных попыток киевской власти свести дебет с кредитом в бюджетной сфере.Украина против Венгрии и СловакииГлавная международная тема недели — конфликт между Украиной с одной стороны и Венгрией со Словакией с другой стороны, вызванный внесением Киевом российской компании "Лукойл" в санкционные списки и последующим сокращением транзита нефти по нефтепроводу "Дружба". Чему был посвящен отдельный текст.Но куда важнее то, что Венгрия и Словакия угрожают Киеву остановкой поставок электроэнергии, что для украинской власти куда чувствительнее выпадения 10% (около 500 тыс. тонн в год) словацких нефтепродуктов.Власти Словакии не просто угрожают, но даже показали, как может выглядеть прекращение поставок электроэнергии. 22 июля около 11 утра прекратился переток электроэнергии на Украину из Словакии — до того в пиковые часы Украина получала из Словакии до 700 МВт. Возобновились перетоки лишь в 15 часов 24 июля. Проще говоря, на два дня Словакия отключила Украине свет. Что это было — авария, плановые отключения или намёк Киеву - не ясно. Венгрия поставки не ограничивала, но из неё в пиковые часы Украина получает до 900 МВт мощности. Для понимания: из Польши пиковые перетоки достигают 405 МВт, из Румынии не превышают 250 МВт (через Румынию преимущественно идут перетоки с Украины — так Киев отдаёт "долг" ЕС).Поэтому если Венгрия и Словакия вместе дёрнут рубильник вниз, то это будет серьёзным ударом по Украине. Она 21 июля импортировала 25682 МВт*ч электроэнергии (э/э) или по 1077 МВт*ч в среднем и в отдельные часы на Венгрию приходится до 70% поставок э/э на Украину, а в целом доля Венгрии в поставках э/э на Украину не опускается ниже 55% от общего объёма перетоков.Словакия предложила Украине техническое решение с транзитом нефти, но Киев продолжает отмалчиваться, а глава МИД Венгрии Петер Сийярто прямым текстом говорит, что "блокировку поставок российской нефти в Венгрию и Словакию изобрели не в Киеве, а в Брюсселе для шантажа выступающих за мир стран".Энергетика и отоплениеС ремонтом своей генерации на Украине всё крайне плохо: отремонтировать повреждённые объекты к началу холодов не успеют, а исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, комментируя украинским СМИ новости, призвал граждан Украины рассчитывать только на себя.Впрочем, в ближайшие несколько месяцев отключений будет меньше — скажется завершение ремонтов на атомных энергоблоках. Однако спустя неделю после выхода аварии на Южно-Украинской АЭС стало известно, что же именно произошло на станции. Там из-за перегрева в силу аномальной жары сгорели силовые трансформаторы: внутри них закипело масло, выросло давление, а после произошла разгерметизация с коротким замыканием и последовавшим возгоранием паров и закипевшего масла. Минэнерго факт ЧП отрицает до последнего, называя его российской пропагандой, однако депутаты Рады подтвердили журналистам издания NVфакт ЧП. А нардеп Ярослав Железняк (замглавы одного из комитетов Рады) прямо обвинил министра энергетики Украины Германа Галущенко во лжи по этому вопросу.Тем временем глава Харькова Игорь Терехов заявил о планах превратить Харьков в энергетический "остров" с началом отопительного сезона с помощью 141 мини-ТЭС и мини-ТЭЦ. Впрочем, как это будет выглядеть на практике и какими оговорками будет сопровождаться — не ясно. Подобных экспериментов в городах-миллионниках на Украине ранее никто не ставил.При этом добыча угля на Украине практически остановилась. ТЭС его больше не потребляют, а большинство ТЭЦ в стране работают на газе. На внешних рынках уголь также особой популярностью не пользуется, да и логистика по-прежнему является проблемой.Бюджетный дебет и кредитГлава украинского Минфина Марченко объяснил причины, по которым власть решила обложить 15% военным сбором продажи автомобилей. Из-за этого, к слову, на Украине оживился авторынок — желающие купить автомобиль поспешили заключить сделку до вступления в силу налоговых изменений и опустошили автосалоны.Логика чиновника сводится к тому, что автомобили не являются товарами первой необходимости, а в страну их ввозят без пошлин и уплаты НДС. Апелляции к совести — супруга министра в 2023 году купила Mini Cooper — и тому, что киевская власть сама позволила ввозить машины без пошлин и НДС, смысла не имеют.Автомобили обложили налогом потому, что сбор этого налога просто администрировать: автомобиль, как источник повышенной опасности, необходимо зарегистрировать в ГАИ, что значительно упрощает налоговикам работу. Именно в силу неспособности администрировать сбор налогов (а также по причине отсутствия других источников дохода), после майдана киевская власть превратила коммунальные платежи, по сути, в квазиналог: можно уклониться от уплаты налога на доходы физических лиц, получая зарплату в конверте, но не платить коммуналку значительно сложнее.А обеспечить пополнение казны нужно во что бы то ни стало. Председатель комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа сообщила, что военные останутся без денежного довольствия уже в конце сентября если властям, не удастся наскрести дополнительные 500 млрд гривен. Поэтому повышение налогов в августе неизбежно, а собирать их по новым ставкам начнут уже с 1 сентября.Заодно продолжается просадка гривны — её плавная девальвация позволяет получить больше гривен при прежнем объёме поступающей извне валюты. Граждане к такой деятельности властей привыкли и отвечают ростом спроса на валюту. Спрос на валюту в июне вырос на 13,2% по сравнению с маем, а если брать в качестве точки отсчёта январь, то и вовсе на 59%. И если 1 мая за доллар давали 39,5 гривен, то 26 июля уже 41,2 гривны. И это явно не предел: желая выжать максимум из каждого поступающего извне доллара, киевская власть провоцирует бегство из гривны в этот же доллар.А ещё Пидласа рассказала, что в резервном фонде из 56 млрд гривен (изначально там было 42 млрд, но власти увеличил размер фонда) остались лишь 500 млн. Всё остальное уже израсходовано.Заодно — и это тоже логично — киевская власть повышает собираемость налогов и сокращает расходы. Налогов за первое полугодие собрали на 18,8% больше, расходов проведено на 11% меньше от запланированного.Нет света — нет связиВ предыдущем обзоре автор писал о желании властей заставить сотовых операторов обеспечить работу базовых станций на протяжении 10 часов после отключения электроэнергии и отмечал, что это неизбежно приведёт к росту тарифов на связь без гарантий наличия самой связи. И вот глава совета ассоциации "Телекоммуникационная палата Украины" Татьяна Попова сообщила, что для обеспечения бесперебойной связи операторам нужно 18 тыс. электрогенераторов и дополнительные 6 тыс. человек для их обслуживания. Но хуже то, что нормативно-правовая база не позволяет устанавливать генераторы на крышах зданий, а именно там в городах располагаются базовые станции. Lifecell отмечает, что свыше 2/3 базовых станций в городах расположены именно на крышах, что логично так как такое расположение позволяет не только расширить зону покрытия, но и повысить качество связи.В общем, выполнить требования властей, по сути, невозможно — на рынке труда невероятный дефицит кадров, да и нормативно-правовая база не готова. Аккумуляторы, к слову, не помогут — они не справятся с нагрузкой. Таким образом, либо власти смягчат требования законодательства, либо операторы как-то решат вопросы с чиновниками на местах. Однако, как показывает практика, децентрализованная энергосистема и сотовая связь несовместимы.К слову, тарифы на мобильную связь в следующем году подорожают в полтора раза. Такую оценку приводит медиа-эксперт Александр Глущенко.Пиар вместо заводовПоявились новости из сферы ВПК.Посол Украины в Турции заявил, что завод Baykar по сборке беспилотников на Украине заработает лишь "после завершения войны". А корпорация Boeing и украинский "Антонов" подписали предварительное соглашение о производстве беспилотников/Схожая история и с другим производителем вооружений — немецкой Rheinmetall. Та на прошлой неделе объявила о получении заказа со стороны киевской власти на строительство второго завода по производству боеприпасов на Украине. Но первые снаряды с завода поставят не раньше, чем через два года, а полная реализация проекта ожидается "в течение нескольких лет".Обе эти новости не из сферы экономики, а из сферы пиара, который оказывает влияние на экономику. Менеджеры крупных корпораций используют украинский кризис для роста капитализации своих компаний, от чего зависит их будущее в этих корпорациях, а также доходы, включая зарплату и бонусы. Чем больше пиара у корпорации, тем сильнее её акционеры верят в светлое будущее компании. А будет построен завод или нет — не имеет значения. Тем более не важно каким он будет: он может даже поместиться в маленьком ангаре и мощностями по ремонту одной машины в неделю, как открытый в июне ремонтный завод Rheinmetall.В этой логике пиаром является всё кроме некролога. Поэтому не стоит удивляться тому, что 30 июля в Венгрии Rheinmetall открыла завод по производству боеприпасов, хотя само предприятие заработает лишь в октябре, а для ареста готовивших покушение на главу корпорации Армина Паппергера не хватило улик. Пиар превыше всего. Киевская власть в лице захватившей страну в 2019 году банды продюсеров это прекрасно понимает и всячески подыгрывает европейцам.РабономикаСотрудникам одного из военкоматов Тернопольской области удавалось ежемесячно зарабатывать по 100-150 тыс. долларов на взятках за уклонение от мобилизации и увольнение действующих военных. Стоимость услуг зависела от сложности и времени обращения. За 2 тыс. можно было купить временную бронь, за 5-15 тыс. списаться с военной службы или перевестись в тыл. Тех, у кого было законное право на отсрочку, её не предоставляли, предпочитая мобилизовать, чтобы потом заработать больше.Сумма заработка только в одном военкомате — а таким промышляют во всех без исключения — поражает. В масштабах страны речь идёт о миллиардах долларах ежемесячно. По сути, на Украине после начала СВО сформировалась новая отрасль экономики — рабономика, а необходимость откупаться превратит в мародёра любого украинского военнослужащего даже если он изначально был кристально честным человеком. Иного способа выжить просто не остаётся. Поэтому не стоит удивляться рассказам украинских военнопленных о пронизывающей ВСУ тотальной коррупции.Прочие новостиНа Украине собрали 75% озимых, однако до 15% урожая будет потеряно из-за аномальной засухи. И. о. министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий отметил, что из 27 млн тонн зерновых и 4 млн тонн рапса, на экспорт отправится 60-65% продукции. Для обеспечения своих потребностей Украине хватит 9-10 млн тонн с/х продукции.Сотовый оператор Lifecell перешёл в собственность французского капитала. Компанию приобрела французская телекоммуникационная группа NJJ Capital. Ранее оператором владел турецкий бизнес в лице Turkcell.Кабмин направил 258,4 млн гривен из резервного фонда на обеспечение питьевой водой городов Николаев и Кривой Рог. Деньги направят на компенсацию стоимости электроэнергии для подачи воды по каналу Днепр-Ингулец. Из этого канала вода до 2008 года поступала в Октябрьское водохранилище в пределах Николаева, а оттуда уже распределялась по водопроводной сети. Как будет работать схема водоснабжения с учётом того, что водохранилище осушили и так и не наполнили автор пока не понимает.О том, что в эти дни происходило в политической жизни Украины - в статье Павла Волкова "Украина за неделю. Москва ждет согласованной переговорной позиции Запада и Киева"

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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украина, словакия, венгрия, петер сийярто, ярослав железняк, игорь терехов, рада, ес, дтэк, эксклюзив