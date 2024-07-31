https://ukraina.ru/20240731/1056570625.html

Позывной "Борзый": Запорожский фронт посыплется в октябре, это уже чувствуется

Позывной "Борзый": Запорожский фронт посыплется в октябре, это уже чувствуется - 31.07.2024 Украина.ру

Позывной "Борзый": Запорожский фронт посыплется в октябре, это уже чувствуется

О том, как российская армия прошлым летом отбивала "контрнаступ" ВСУ на запорожском направлении, изданию Украина.ру рассказал непосредственный участник тех драматических событий, боец добровольческого отряда БАРС-11 "Кубань" с позывным "Борзый"

2024-07-31T05:46

2024-07-31T05:46

2024-07-31T05:46

сво

спецоперация

запорожское направление

интервью

работино

мелитополь

токмак

сергей суровикин

александр чаленко

вооруженные силы украины

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В конце мая - начале июня 2023 года на запорожском театре военных действий ВСУ предприняли наступление на Мелитополь и Токмак, целью которого было прорвать российский фронт и выйти к Азовскому морю в районе БердянскаВ итоге, по замыслу украинских и натовских генералов, российская группировка должна была быть рассечена пополам. Учитывая то, что Киев и западные стратеги планировали с помощью ракет HIMARS сделать Крымский мост нефункциональным, часть российской армии в случае успеха ВСУ могла быть заперта на Крымском полуострове и в Херсонской области.Причем планировалось с помощью постоянных ракетных ударов по складам, казармам, штабам и другой логистике и инфраструктуре через какое-то время обескровить российскую группировку, а потом, форсировав Днепр, войти в Крым. Предполагалось, что часть армии будет уничтожена, а часть попадет в плен.Также, согласно украинским планам, российская группировка, которая находилась в Донбассе, если и не будет разбита, то, во всяком случае, окажется вытеснена за украинскую границу на момент 1991 года. Война закончится украинской победой, а Россию ждет не только военное поражение и позор, но и многомиллиардные репарации и смена режима.Но этим планам не суждено было сбыться. И не только благодаря "линии Суровикина", до которой, в общем-то, ВСУ так и не смогли в итоге дойти, но и благодаря мужеству российских солдат, прежде всего, добровольцев, которые воевали в БАРСах (Боевой армейский резерв страны – Ред.). Они были одними из тех, кто преградил путь врагу по линии Работино - Вербное/Вербовое.Мы поговорили с одним из таких бойцов с позывным "Борзый", воюющим в БАРСе-11 "Кубань", которым командует кадровый российский военный с позывным "Ямаха"."Борзый" так же, как и "Ямаха", со Ставрополья. Добровольцем пошел на фронт. Ему уже под пятьдесят. Выше среднего роста, плотного телосложения, улыбчивый, с юмором. По своему психотипу совершенно не похож на "борзого" - спокойный, вежливый и благожелательный. Очень легко идет на контакт. Открытый.Мы с ним присели в тени под маскировочной сетью в располаге рядом с запорожским фронтом. Разговор происходил на фоне то ли артиллерийских выстрелов, то ли работы ПВО. Дорога, идущая к фронту очень опасна. По ней из-за кишащих в небе украинских FPV-дронов стараются без нужды не ездить. Местные жители нам жаловались на то, что украинцы постоянно жгут гражданские автомобили. Мол, на дороге до сих пор стоят подряд то ли четыре, то ли три обгорелых легковушки. - Борзый, во время украинского "контрнаступа" наше издание почти каждый день писало о ситуации под Вербным/Вербовым. Как для вас началось сражение за этот населенный пункт? И вообще вы профессиональный военный или нет?- Еще до СВО я служил в срочную службу в спецподразделении, которое специализировалось на морской теме. Это школа водолазов, она находилась в Севастополе. Попал на Северный флот и там ещё дополнительно прошел курс боевого пловца. Специальности: водолаз-взрывник, водолаз-инструктор. Был командиром водолазной группы. Служил в армии, потом вернулся домой – занимался фермерством.Что касается Вербового, то для меня сражение за него началось 28 мая, на День пограничника, с мощного украинского артобстрела. Мы находились в лесопосадке, наши позиции небольшие – примерно 50 на 20 метров. Именно на нас с братьями пришелся самый мощный артудар. Нас было 14 человек. Мы тогда насчитали 108 прилетов. Били 155-ми снарядами из американской гаубицы М 777 ("Три топора"). Я был наводчиком зенитной установки – ЗСУ, работали по воздушным целям, по "Байрактарам", искали их в небе. Потом мне предложили работать по наземным целям. В тот момент у нас не было мощного оружия, чтобы бить по украинским целям, отражая наступление. Я поставил наземку, причем один держал целый сектор. ВСУ шли на Вербовое на "Брэдли", на танках.- А почему остались один?- Двое моих товарищей выбыли по состоянию здоровья. Тогда было очень тяжело. Стояла страшная жара. Мы ходили за водой, чтобы набрать попить, а по нам били постоянно, по квадратам, по посадкам, по перекресткам дорог. Могли с утра начать и прекратить только на следующее утро. Били "Градами", приезжал танк, чтобы по нам с высоты отработать.- Во время таких артобстрелов было психологически очень тяжело?- У нас коллектив был дружеский, веселый. Мы подбадривали друг друга, молились Богу. Через какое-то время даже почувствовали, что страх ушел. Стали рассказывать друг другу анекдоты. Сидим, болтаем, вокруг все гремит, летает, а нам даже весело было.В таких стрессовых ситуациях вести себя лучше так, чем о чем-то плохом думать и психологически грузить себя, потому что можно не выдержать.-А "Брэдли" и "Леопардов" много подбили?- Мой минометный расчет подбивал, потом танк Т-72 кто-то из моего взвода подбил. Причем из обычного РПГ-7. Случилось это во время ротации. Наши ребята ехали на "буханке" на позицию, а украинские танки уже прорвались и шли на нас на полном ходу. До Вербового осталось только 2 км.Если бы наши замешкались буквально на доли секунды, то их бы украинский танк размотал. Но парни быстро сориентировались, достали РПГ и врезали из него в лобовую часть. Механик повернул танк, а наши ему шандарахнули в бочину. На танке была пехота. Ее всю разнесло – кого на части, кого просто ранило. Танк после этого, двигаясь, попадает в противотанковую траншею и застревает в ней. Другой танк, шедший за подбитым, развернулся и ушел обратно - в сторону Орехова, потому что его экипаж понял, что тут оставаться не стоит.Что интересно, тот танк подбил парень из Подмосковья, который раньше не то что из РПГ не стрелял − он вообще в армии не служил. В общем, с первого раза подбил, неожиданно открыв для себя, что может это успешно делать.- Почему тогда ВСУ не дошли до первых траншей "линии Суровикина"? Потому что Работино и Вербовое/Вербное защищали мотивированные добровольцы?- Там сражались добровольцы, десантура, даже полковые ребята из мобилизованных были. Сборная солянка. Думаю, нам помогло то, что было проведено грамотное минирование местности плюс правильная работа нашей артиллерии.Я лично наблюдал, когда, по-моему, в ночь на 6 июня ВСУ предприняли мощный выезд на наши позиции со стороны Орехова. Между Работино и Вербовым есть стык, где сходятся в одну трассы из Работино и Вербового, а потом вниз идут по балочке.Когда они пошли, мы даже сами не понимали, где наша артиллерия под Вербовым, настолько она была грамотно замаскирована. Размотали мы их тогда в пух и прах. Это прям эпичное зрелище было: ночь, вспышки, канонада. В итоге украинская колонна просто исчезла. А их там было примерно 6 тысяч человек на технике.- А наших сколько было?- За всех сказать не могу, потому что у каждого свой рубеж обороны. У наших "барсов" было три посадки. Мы там стояли все, кто был тогда в наличии. Я оставил свою "звушку", взял РПГ и пошел на переднюю позицию. Она называлась "Кедр", потом на озере еще был. Работал по пехоте. Помню, высадилась украинская 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада. Действовали грамотно, сразу было видно, что ее бойцы опытные и хорошо обученные.- Размотали их тогда?- Да, размотали. Наши АГСники, золотые ребята, фланги им отсекли. Хорошо их накрыли. Украинцев тогда человек пятьдесят зашло, обратно еле-еле выползло только человека четыре.- Насколько интенсивными были бои во время "контрнаступа"?- Наступали на нас обычно волнами. Они шли одна за одной. Артиллерия отрабатывала по нам каждый день. Били из всего. При мне даже фосфорными снарядами били. Тогда кассеты только-только стали применять. В первый раз тогда по нам применили мины-магнитки. У нас даже от нее связист погиб. Мы о них тогда ничего не знали.Сбросили их. Одна упала на кабель связи. Связист подошел к ней, пнул ногой – она разорвалась и его убила. Очень много у них было нового оружия. Они, казалось, его на нас испытывали.Тогда летом у них были "птицы". В основном разведчики. FPV-дронов еще не было. Зато над нами постоянно летал тяжелый дрон "Баба-Яга". ВСУ нас им страшно кошмарили. Она летит невысоко – метров 150-200. Ее по звуку слышно. Ночью даже подсветка на ней была и "тепляк". Подлетала и сбрасывала на тебя какой-то подвес: ВОГ или что-то другое. РЭБов у нас тогда еще не было.- А от FPV-дронов бегать не приходилось, не попадали под них?- Попадал. Мы с товарищем занимались б/к для миномета. Дрон с подвешенной "морковкой" как-то незаметно к нам подлетел и завис на высоте в 10 метров. Рядом стояла поломанная "мотолыга" (бронетранспортер-тягач – прим. Ред). Оператор дрона решил ударить по ней, а не по нам. Это нас и спасло.Дроны – это кошмар. Они могут за тобой даже по траншее гоняться, чтобы убить. "Стволка" легче переносится, чем беспилотники. БПЛА непредсказуемое оружие – ты просто не знаешь, откуда они залетят, попадут они в тебя или нет.Чтобы они за тобой по окопам не гонялись, ты просто навешиваешь спальники.- Пленных приходилось тогда брать?- Не просто пленных, а даже одного высокопоставленного офицера. Звание сейчас не скажу, у нас его контрразведка сразу забрала. Как это было? Дело было в августе. Он просто к нашим ребятам подошел в Вербовом, говорит: здорово, братушки, водыци дасте попыты. Причем в руках держал пулемет, а наши ребята стояли без оружия. День был жаркий, часа четыре. Наши заметили, что у него трезубец на майке и быстро сориентировались. Дали попить, говорят: да ты поставь пулемет. Он поставил, пьет. В этот момент и взяли его в оборот.Поняли сразу, что высокопоставленный офицер. Во-первых, был в возрасте, грамотно говорил. Во-вторых, на руке золотые швейцарские часы. Сразу видно было, что не простой пацан из деревни зашел. Он просто заблудился, ошибся позициями.Потом был еще случай, как взяли двух пленных с Западной Украины. Старший брат пошел искать младшего. Оба попали к нам. Они такие здоровые лосяры, но вели себя как девочки: голову вниз опустили, даже в нашу сторону не смотрели, плакали, ждали, когда их наша контрразведка заберет. Но мы их и пальцем не тронули, воды дали попить.Причем разговаривали они на чисто русском. Начали опрашивать их: откуда, парни? Оказалось, из Львовской области. Оба молодые.- В этом году по сравнению с прошлым воевать легче стало?- Я бы не сказал. Пока нет решения проблемы с беспилотниками, которые очень нам сейчас мешают. "Баба Яга" теперь подлетает и минирует все вокруг наших позиций. Накидает мин в траву. В итоге ротацию провести, б/к подвезти, да и просто воды проблематично. Очень трудно перемещаться. Пока решение, как им быстро и эффективно противодействовать, найдено не будет, нам будет трудно.- Сколько, по-вашему, война еще будет продолжаться?- Думаю, осень, в октябре закончится.- Полагаете, украинский фронт посыплется?- Да. Это уже и сейчас видно.О том, как на запорожском направлении воюет БАРС-11, читайте в репортаже Александра Чаленко Командир БАРСА-11 Ямаха: С Украиной будем воевать от 3 до 7 лет, с НАТО — вдвое дольше

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

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