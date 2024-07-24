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Сырский оценил способности ВСУ к обороне при новом наступлении российской армии

Сырский оценил способности ВСУ к обороне при новом наступлении российской армии - 24.07.2024 Украина.ру

Сырский оценил способности ВСУ к обороне при новом наступлении российской армии

Все попытки российских подразделений наступать на разных участках фронта "провалились", ВС РФ не сумели создать санитарную зону у Белгородской области, а если войска развернут наступление на Запорожском направлении, ВСУ "смогут дать хороший ответ". Об этом в интервью газете The Guardian заявил главком украинской армии Александр Сырский

2024-07-24T10:14

2024-07-24T10:14

2024-07-24T10:18

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александр сырский

вооруженные силы украины

россия

владимир зеленский

белгородская область

запорожское направление

сво

наступление

потери всу

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Эти сообщения сменили противоречивые заявления с жалобой о том, что российская армия все-таки "гораздо лучше обеспечена ресурсами, у них больше всего: танков, боевых машин пехоты, солдат", из-за чего Вооруженные силы Украины "неуклонно отступают", указал Сырский. Помимо этого, он опроверг слова Владимира Зеленского, который оценил потери ВСУ в 31 тысячу солдат. На уточняющий вопрос журналистов Сырский заявил, что потери ”чувствительны". По его словам, сегодня линия фронта простирается на 3700 километров, а бои ведутся на 977 километрах, что вдвое больше протяженности границы между Германией и Францией. В этом же интервью Сырский пожаловался на очень сложную ситуацию на фронте.Подробнее о колоссальных потерях украинской армии читайте в интервью военного аналитика журнала "Арсенал Отечества" Алексея Леонкова на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240704/1056033028.html

россия

белгородская область

запорожское направление

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новости, александр сырский, вооруженные силы украины, россия, владимир зеленский, белгородская область, запорожское направление, сво, наступление, потери всу