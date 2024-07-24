Сырский оценил способности ВСУ к обороне при новом наступлении российской армии - 24.07.2024 Украина.ру
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Сырский оценил способности ВСУ к обороне при новом наступлении российской армии
Сырский оценил способности ВСУ к обороне при новом наступлении российской армии - 24.07.2024 Украина.ру
Сырский оценил способности ВСУ к обороне при новом наступлении российской армии
Все попытки российских подразделений наступать на разных участках фронта "провалились", ВС РФ не сумели создать санитарную зону у Белгородской области, а если войска развернут наступление на Запорожском направлении, ВСУ "смогут дать хороший ответ". Об этом в интервью газете The Guardian заявил главком украинской армии Александр Сырский 
2024-07-24T10:14
2024-07-24T10:18
новости
александр сырский
вооруженные силы украины
россия
владимир зеленский
белгородская область
запорожское направление
сво
наступление
потери всу
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Эти сообщения сменили противоречивые заявления с жалобой о том, что российская армия все-таки "гораздо лучше обеспечена ресурсами, у них больше всего: танков, боевых машин пехоты, солдат", из-за чего Вооруженные силы Украины "неуклонно отступают", указал Сырский. Помимо этого, он опроверг слова Владимира Зеленского, который оценил потери ВСУ в 31 тысячу солдат. На уточняющий вопрос журналистов Сырский заявил, что потери ”чувствительны". По его словам, сегодня линия фронта простирается на 3700 километров, а бои ведутся на 977 километрах, что вдвое больше протяженности границы между Германией и Францией. В этом же интервью Сырский пожаловался на очень сложную ситуацию на фронте.Подробнее о колоссальных потерях украинской армии читайте в интервью военного аналитика журнала "Арсенал Отечества" Алексея Леонкова на сайте Украина.ру.
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россия
белгородская область
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новости, александр сырский, вооруженные силы украины, россия, владимир зеленский, белгородская область, запорожское направление, сво, наступление, потери всу
Новости, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Россия, Владимир Зеленский, Белгородская область, Запорожское направление, СВО, наступление, потери ВСУ

Сырский оценил способности ВСУ к обороне при новом наступлении российской армии

10:14 24.07.2024 (обновлено: 10:18 24.07.2024)
 
© Фото : СИРСЬКИЙ / TelegramАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Фото : СИРСЬКИЙ / Telegram
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Все попытки российских подразделений наступать на разных участках фронта "провалились", ВС РФ не сумели создать санитарную зону у Белгородской области, а если войска развернут наступление на Запорожском направлении, ВСУ "смогут дать хороший ответ". Об этом в интервью газете The Guardian заявил главком украинской армии Александр Сырский 
Эти сообщения сменили противоречивые заявления с жалобой о том, что российская армия все-таки "гораздо лучше обеспечена ресурсами, у них больше всего: танков, боевых машин пехоты, солдат", из-за чего Вооруженные силы Украины "неуклонно отступают", указал Сырский.
"Когда дело доходит до техники, соотношение 1: 2 или 1: 3 в их пользу. С 2022 года количество российских танков удвоилось – с 1700 до 3500. Количество артиллерийских систем утроилось, а количество бронетранспортеров увеличилось с 4500 до 8900. У противника значительное преимущество в силе и ресурсах”, - перечислил генерал.
Помимо этого, он опроверг слова Владимира Зеленского, который оценил потери ВСУ в 31 тысячу солдат. На уточняющий вопрос журналистов Сырский заявил, что потери ”чувствительны".
По его словам, сегодня линия фронта простирается на 3700 километров, а бои ведутся на 977 километрах, что вдвое больше протяженности границы между Германией и Францией.
В этом же интервью Сырский пожаловался на очень сложную ситуацию на фронте.
Подробнее о колоссальных потерях украинской армии читайте в интервью военного аналитика журнала "Арсенал Отечества" Алексея Леонкова на сайте Украина.ру.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
4 июля, 04:40
"Резервы несут огромные потери": Леонков рассказал, зачем Украина бросила под Харьков семь бригад ВСУУкраина вынуждена держать на Харьковском направлении больше семи бригад и пополнять резервы, которые несут огромные потери. Поэтому на определенных участках противник сталкивается с неожиданными ударами российских войск. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
 
НовостиАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныРоссияВладимир ЗеленскийБелгородская областьЗапорожское направлениеСВОнаступлениепотери ВСУ
 
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