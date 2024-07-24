Сырский оценил способности ВСУ к обороне при новом наступлении российской армии
10:14 24.07.2024 (обновлено: 10:18 24.07.2024)
© Фото : СИРСЬКИЙ / TelegramАлександр Сырский
© Фото : СИРСЬКИЙ / Telegram
Все попытки российских подразделений наступать на разных участках фронта "провалились", ВС РФ не сумели создать санитарную зону у Белгородской области, а если войска развернут наступление на Запорожском направлении, ВСУ "смогут дать хороший ответ". Об этом в интервью газете The Guardian заявил главком украинской армии Александр Сырский
"Когда дело доходит до техники, соотношение 1: 2 или 1: 3 в их пользу. С 2022 года количество российских танков удвоилось – с 1700 до 3500. Количество артиллерийских систем утроилось, а количество бронетранспортеров увеличилось с 4500 до 8900. У противника значительное преимущество в силе и ресурсах”, - перечислил генерал.
Помимо этого, он опроверг слова Владимира Зеленского, который оценил потери ВСУ в 31 тысячу солдат. На уточняющий вопрос журналистов Сырский заявил, что потери ”чувствительны".
По его словам, сегодня линия фронта простирается на 3700 километров, а бои ведутся на 977 километрах, что вдвое больше протяженности границы между Германией и Францией.
В этом же интервью Сырский пожаловался на очень сложную ситуацию на фронте.
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