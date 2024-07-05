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"Держатся зубами и несут колоссальные потери": эксперт о том, как ВС РФ крошат орудия и дроны ВСУ
"Держатся зубами и несут колоссальные потери": эксперт о том, как ВС РФ крошат орудия и дроны ВСУ - 05.07.2024 Украина.ру
"Держатся зубами и несут колоссальные потери": эксперт о том, как ВС РФ крошат орудия и дроны ВСУ
Сейчас ВСУ зубами держатся за то, что еще можно удержать, неся колоссальные потери. Украина не может восполнить потери в системах ПВО и нарастить авиационную группировку. Поэтому основным видом летательных аппаратов у них остаются дроны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-07-05T03:40
2024-07-05T03:40
2024-07-05T03:40
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Неизвестно, сможет ли киевский режим создать новые рубежи обороны. Но известно, что украинские власти выделяли на это деньги. Были опубликованы видеокадры, когда представители властей показывали экскаваторщикам, где нужно строить укрепления. Но окопы оказались фикцией и посыпались из-за осадков, рассказал эксперт.Кроме того, Украина не может восполнить потери в системах ПВО и не может нарастить авиационную группировку. Поэтому основным видом летательных аппаратов у них остаются fpv-дроны, дроны-разведчики и дроны-ретрансляторы, которые позволяют удлинять маршрут их применения, отметил Леонков.Но российские военные борются и с этим, в войска поступают средства РЭБ. Также начинают работать народные придумки (сетки и различные охотничьи ухищрения), сказал он.Превосходство по дронам у ВСУ завоевать не получается, поэтому они жалуются западным кураторам, что "у русских дронов стало больше, чем у них" и поэтому сидят безвылазно в укреплениях, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: Раньше ВСУ пытались закидать нас шапками, а теперь — трупами читайте на сайте Украина.руО глобальном военном противостоянии с Западом, от исхода которого будет зависеть выживание России - можно узнать в интервью Германа Садулаева: Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку
https://ukraina.ru/20240703/1056033355.html
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новости, россия, украина, запад, вс рф, дроны, артиллерия, сво, рэб, укрепления, боеприпасы, поставки, всу
Новости, Россия, Украина, Запад, ВС РФ, дроны, артиллерия, СВО, РЭБ, укрепления, боеприпасы, поставки, ВСУ
"Держатся зубами и несут колоссальные потери": эксперт о том, как ВС РФ крошат орудия и дроны ВСУ
Сейчас ВСУ зубами держатся за то, что еще можно удержать, неся колоссальные потери. Украина не может восполнить потери в системах ПВО и нарастить авиационную группировку. Поэтому основным видом летательных аппаратов у них остаются дроны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Неизвестно, сможет ли киевский режим создать новые рубежи обороны. Но известно, что украинские власти выделяли на это деньги. Были опубликованы видеокадры, когда представители властей показывали экскаваторщикам, где нужно строить укрепления. Но окопы оказались фикцией и посыпались из-за осадков, рассказал эксперт.
"Поэтому ВСУ зубами держатся за то, что еще можно удержать, неся колоссальные потери. Запад поставил им множество боеприпасов и артиллерийских комплексов. Но статистика говорит, что за неделю мы покрошили несколько сотен вражеских орудий", - добавил аналитик.
Кроме того, Украина не может восполнить потери в системах ПВО и не может нарастить авиационную группировку. Поэтому основным видом летательных аппаратов у них остаются fpv-дроны, дроны-разведчики и дроны-ретрансляторы, которые позволяют удлинять маршрут их применения, отметил Леонков.
Но российские военные борются и с этим, в войска поступают средства РЭБ. Также начинают работать народные придумки (сетки и различные охотничьи ухищрения), сказал он.
Превосходство по дронам у ВСУ завоевать не получается, поэтому они жалуются западным кураторам, что "у русских дронов стало больше, чем у них" и поэтому сидят безвылазно в укреплениях, заключил собеседник издания.
О глобальном военном противостоянии с Западом, от исхода которого будет зависеть выживание России - можно узнать в интервью Германа Садулаева: Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку