"Держатся зубами и несут колоссальные потери": эксперт о том, как ВС РФ крошат орудия и дроны ВСУ - 05.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240705/1056041411.html
"Держатся зубами и несут колоссальные потери": эксперт о том, как ВС РФ крошат орудия и дроны ВСУ
"Держатся зубами и несут колоссальные потери": эксперт о том, как ВС РФ крошат орудия и дроны ВСУ - 05.07.2024 Украина.ру
"Держатся зубами и несут колоссальные потери": эксперт о том, как ВС РФ крошат орудия и дроны ВСУ
Сейчас ВСУ зубами держатся за то, что еще можно удержать, неся колоссальные потери. Украина не может восполнить потери в системах ПВО и нарастить авиационную группировку. Поэтому основным видом летательных аппаратов у них остаются дроны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-07-05T03:40
2024-07-05T03:40
новости
россия
украина
запад
вс рф
дроны
артиллерия
сво
рэб
укрепления
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1a/1055298122_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c0b88feae497502356dd30a9c0b2d248.jpg
Неизвестно, сможет ли киевский режим создать новые рубежи обороны. Но известно, что украинские власти выделяли на это деньги. Были опубликованы видеокадры, когда представители властей показывали экскаваторщикам, где нужно строить укрепления. Но окопы оказались фикцией и посыпались из-за осадков, рассказал эксперт.Кроме того, Украина не может восполнить потери в системах ПВО и не может нарастить авиационную группировку. Поэтому основным видом летательных аппаратов у них остаются fpv-дроны, дроны-разведчики и дроны-ретрансляторы, которые позволяют удлинять маршрут их применения, отметил Леонков.Но российские военные борются и с этим, в войска поступают средства РЭБ. Также начинают работать народные придумки (сетки и различные охотничьи ухищрения), сказал он.Превосходство по дронам у ВСУ завоевать не получается, поэтому они жалуются западным кураторам, что "у русских дронов стало больше, чем у них" и поэтому сидят безвылазно в укреплениях, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: Раньше ВСУ пытались закидать нас шапками, а теперь — трупами читайте на сайте Украина.руО глобальном военном противостоянии с Западом, от исхода которого будет зависеть выживание России - можно узнать в интервью Германа Садулаева: Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку
https://ukraina.ru/20240703/1056033355.html
россия
украина
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1a/1055298122_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_79c40fb986af4d90723301915b2b0621.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, запад, вс рф, дроны, артиллерия, сво, рэб, укрепления, боеприпасы, поставки, всу
Новости, Россия, Украина, Запад, ВС РФ, дроны, артиллерия, СВО, РЭБ, укрепления, боеприпасы, поставки, ВСУ

"Держатся зубами и несут колоссальные потери": эксперт о том, как ВС РФ крошат орудия и дроны ВСУ

03:40 05.07.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота крымских артиллеристов на Херсонском направлении
Работа крымских артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Сейчас ВСУ зубами держатся за то, что еще можно удержать, неся колоссальные потери. Украина не может восполнить потери в системах ПВО и нарастить авиационную группировку. Поэтому основным видом летательных аппаратов у них остаются дроны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Неизвестно, сможет ли киевский режим создать новые рубежи обороны. Но известно, что украинские власти выделяли на это деньги. Были опубликованы видеокадры, когда представители властей показывали экскаваторщикам, где нужно строить укрепления. Но окопы оказались фикцией и посыпались из-за осадков, рассказал эксперт.

"Поэтому ВСУ зубами держатся за то, что еще можно удержать, неся колоссальные потери. Запад поставил им множество боеприпасов и артиллерийских комплексов. Но статистика говорит, что за неделю мы покрошили несколько сотен вражеских орудий", - добавил аналитик.

Кроме того, Украина не может восполнить потери в системах ПВО и не может нарастить авиационную группировку. Поэтому основным видом летательных аппаратов у них остаются fpv-дроны, дроны-разведчики и дроны-ретрансляторы, которые позволяют удлинять маршрут их применения, отметил Леонков.
Но российские военные борются и с этим, в войска поступают средства РЭБ. Также начинают работать народные придумки (сетки и различные охотничьи ухищрения), сказал он.
Превосходство по дронам у ВСУ завоевать не получается, поэтому они жалуются западным кураторам, что "у русских дронов стало больше, чем у них" и поэтому сидят безвылазно в укреплениях, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Леонкова: Раньше ВСУ пытались закидать нас шапками, а теперь — трупами читайте на сайте Украина.ру
О глобальном военном противостоянии с Западом, от исхода которого будет зависеть выживание России - можно узнать в интервью Германа Садулаева: Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку
Максим Бардин интервью
3 июля, 16:11
Не можешь стать президентом на выборах, стань им без выборов. Максим Бардин о США, идущих по пути УкраиныВыборы в США рискуют повторить сценарий Украины. На Байдена давит жена, на Мишель Обаму — муж. Камала Харрис – как бомба замедленного действия. Демократы за четыре года не смогли подготовить достойного соперника Трампу.
 
НовостиРоссияУкраинаЗападВС РФдроныартиллерияСВОРЭБукреплениябоеприпасыпоставкиВСУ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:30Будет жестоко: Панина о намерении Трампа сломать "кощееву иглу" России
05:26Дмитрий Краснов: Британия после выборов выжмет Украину и Африку и возьмется за БРИКС
05:20"Сгорел сарай — гори и хата". Военный эксперт сообщил, почему Минск готов к любому сценарию на Украине
05:14Женщины, которые добьют Евросоюз. Кем надо быть и как лгать, чтобы стать одним из руководителей ЕС
05:10Эксперт: многие россияне не поверят, что прежняя жизнь в прошлом, пока не увидят дуло НАТО у своего виска
05:00"Мы попали в Нью-Йорк": военный аналитик рассказал, как ФАБ-3000 уничтожают мощные укрепрайоны ВСУ
04:58Скифское золото в Лавре, русский день семьи, Канье Уэст взбудоражил Москву. События культуры
04:50Бабич ответил, почему победа противников Макрона не остановит французский поток оружия на Украину
04:40Битва за Часов Яр: военкор объяснил, почему ВСУ еще будут "цепляться" и создавать проблемы в Калиновке
04:30"Я против шапкозакидательства": эксперт о том, что F-16 в руках ВСУ могут повторить историю HIMARS
04:20"Не надо летать где ни попадя": Леонков о том, зачем над Черным морем нужно создавать бесполетную зону
04:14Сергей Фёдоров: Макрон поплатился за Украину и оставил Францию у разбитого корыта
04:10И у него на это ряд причин: эксперт объяснил, почему Байден продолжает "бежать" президентскую гонку
04:00Законные цели: аналитик о том, будут ли ВС РФ "долбить" аэродромы противника, если оттуда взлетят F-16
03:50Эксперт назвал два случая, когда Россия кинет в бой свои резервы
03:44Донецкий фронт. Российская армия вот-вот перережет дорогу снабжения ВСУ от Константиновки до Нью-Йорка
03:40"Держатся зубами и несут колоссальные потери": эксперт о том, как ВС РФ крошат орудия и дроны ВСУ
03:30Бабич ответил, почему тоталитарный Вашингтон поставил на американского Брежнева
03:20"F-16 однозначно появится на Украине": аналитик объяснил, по какой системе работают западные истребители
03:10Эксперт рассказал, что нужно сделать с ВС РФ, чтобы отодвинуть линию фронта
Лента новостейМолния