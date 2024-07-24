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Сырский пожаловался на очень сложную ситуацию на фронте
Сырский пожаловался на очень сложную ситуацию на фронте - 24.07.2024 Украина.ру
Сырский пожаловался на очень сложную ситуацию на фронте
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в интервью британской газете Guardain признал, что ситуация на фронте очень сложная
2024-07-24T09:30
2024-07-24T09:30
2024-07-24T09:30
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По его словам, позиции ВСУ атакуются "на многих направлениях".Он отказался раскрыть данные о потерях среди украинских военных, поскольку опасается, что ими воспользуется Россия.Также главнокомандующий ВСУ признал, что без мобилизации на Украине не сможет создать необходимые резервы и бригады.Он призвал граждан Украины, живущих за пределами страны, также принять участие в мобилизации.Генштаб украинских войск уже заявлял о напряженной ситуации на ряде направлений. Издание NV со ссылкой на источники в свою очередь сообщало, что Владимир Зеленский уже "не в восторге" от главнокомандующего ВСУ из-за проблем на фронте.Подробнее об отношении власти к Сырскому - в материале Зеленский хочет избавиться от Сырского, обвинив его в провале ВСУ - аналитик ЦРУ на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Россия, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Сырский пожаловался на очень сложную ситуацию на фронте
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в интервью британской газете Guardain признал, что ситуация на фронте очень сложная
По его словам, позиции ВСУ атакуются "на многих направлениях".
Он отказался раскрыть данные о потерях среди украинских военных, поскольку опасается, что ими воспользуется Россия.
Также главнокомандующий ВСУ признал, что без мобилизации на Украине не сможет создать необходимые резервы и бригады.
Он призвал граждан Украины, живущих за пределами страны, также принять участие в мобилизации.
Генштаб украинских войск уже заявлял о напряженной ситуации на ряде направлений.
Издание NV со ссылкой на источники в свою очередь сообщало, что Владимир Зеленский уже "не в восторге" от главнокомандующего ВСУ из-за проблем на фронте.
Подробнее об отношении власти к Сырскому - в материале Зеленский хочет избавиться от Сырского, обвинив его в провале ВСУ - аналитик ЦРУ на сайте Украина.ру.