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Сырский пожаловался на очень сложную ситуацию на фронте

Сырский пожаловался на очень сложную ситуацию на фронте - 24.07.2024 Украина.ру

Сырский пожаловался на очень сложную ситуацию на фронте

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в интервью британской газете Guardain признал, что ситуация на фронте очень сложная

2024-07-24T09:30

2024-07-24T09:30

2024-07-24T09:30

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александр сырский

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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По его словам, позиции ВСУ атакуются "на многих направлениях".Он отказался раскрыть данные о потерях среди украинских военных, поскольку опасается, что ими воспользуется Россия.Также главнокомандующий ВСУ признал, что без мобилизации на Украине не сможет создать необходимые резервы и бригады.Он призвал граждан Украины, живущих за пределами страны, также принять участие в мобилизации.Генштаб украинских войск уже заявлял о напряженной ситуации на ряде направлений. Издание NV со ссылкой на источники в свою очередь сообщало, что Владимир Зеленский уже "не в восторге" от главнокомандующего ВСУ из-за проблем на фронте.Подробнее об отношении власти к Сырскому - в материале Зеленский хочет избавиться от Сырского, обвинив его в провале ВСУ - аналитик ЦРУ на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины