Сырский пожаловался на очень сложную ситуацию на фронте - 24.07.2024 Украина.ру
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Сырский пожаловался на очень сложную ситуацию на фронте
Сырский пожаловался на очень сложную ситуацию на фронте - 24.07.2024 Украина.ру
Сырский пожаловался на очень сложную ситуацию на фронте
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в интервью британской газете Guardain признал, что ситуация на фронте очень сложная
2024-07-24T09:30
2024-07-24T09:30
новости
украина
россия
александр сырский
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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По его словам, позиции ВСУ атакуются "на многих направлениях".Он отказался раскрыть данные о потерях среди украинских военных, поскольку опасается, что ими воспользуется Россия.Также главнокомандующий ВСУ признал, что без мобилизации на Украине не сможет создать необходимые резервы и бригады.Он призвал граждан Украины, живущих за пределами страны, также принять участие в мобилизации.Генштаб украинских войск уже заявлял о напряженной ситуации на ряде направлений. Издание NV со ссылкой на источники в свою очередь сообщало, что Владимир Зеленский уже "не в восторге" от главнокомандующего ВСУ из-за проблем на фронте.Подробнее об отношении власти к Сырскому - в материале Зеленский хочет избавиться от Сырского, обвинив его в провале ВСУ - аналитик ЦРУ на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Россия, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины

Сырский пожаловался на очень сложную ситуацию на фронте

09:30 24.07.2024
 
© Фото : СИРСЬКИЙ / TelegramАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Фото : СИРСЬКИЙ / Telegram
Читать в
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в интервью британской газете Guardain признал, что ситуация на фронте очень сложная
По его словам, позиции ВСУ атакуются "на многих направлениях".
Он отказался раскрыть данные о потерях среди украинских военных, поскольку опасается, что ими воспользуется Россия.
Также главнокомандующий ВСУ признал, что без мобилизации на Украине не сможет создать необходимые резервы и бригады.
Он призвал граждан Украины, живущих за пределами страны, также принять участие в мобилизации.
Генштаб украинских войск уже заявлял о напряженной ситуации на ряде направлений.
Издание NV со ссылкой на источники в свою очередь сообщало, что Владимир Зеленский уже "не в восторге" от главнокомандующего ВСУ из-за проблем на фронте.
Подробнее об отношении власти к Сырскому - в материале Зеленский хочет избавиться от Сырского, обвинив его в провале ВСУ - аналитик ЦРУ на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаРоссияАлександр СырскийВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
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