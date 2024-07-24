В МИД РФ связали желание Зеленского скорее завершить конфликт с предстоящими выборами в США
09:18 24.07.2024 (обновлено: 09:21 24.07.2024)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Чем ближе дата проведения президентских выборов в Соединенных Штатах Америки, тем чаще Владимир Зеленский заявляет, что конфликт на Украине следует завершить быстрее. Его желание напрямую связано с электоральными циклами, указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Эта риторика связана опять же с электоральными циклами в США. Это те сигналы, которые на фоне происходящего вокруг Белого дома и предстоящих выборов, посылает Банковая, в этом контексте это нужно рассматривать", - сказала она в эфире радиостанции "Спутник".
Захарова намекнула, что в даже с учетом якобы готовности Зеленского к переговорам, рассчитывать на его искренность не стоит.
Ранее Зеленский неоднократно сообщал, что осознает необходимость завершить украинский конфликт оперативно. В Кремле считают, что заявление о диалоге лучше, чем намерение воевать до последнего украинца и отказ от каких-либо контактов с российской стороной. Вместе с тем, в Москве ждут от Зеленского конкретных действий.
Лидирующий кандидат на пост президента США Дональд Трамп ранее выступал с резкой критикой военных поставок Киеву. Также он обещал завершить украинский конфликт.
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