В МИД РФ связали желание Зеленского скорее завершить конфликт с предстоящими выборами в США - 24.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240724/1056440662.html
В МИД РФ связали желание Зеленского скорее завершить конфликт с предстоящими выборами в США
В МИД РФ связали желание Зеленского скорее завершить конфликт с предстоящими выборами в США - 24.07.2024 Украина.ру
В МИД РФ связали желание Зеленского скорее завершить конфликт с предстоящими выборами в США
Чем ближе дата проведения президентских выборов в Соединенных Штатах Америки, тем чаще Владимир Зеленский заявляет, что конфликт на Украине следует завершить быстрее. Его желание напрямую связано с электоральными циклами, указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2024-07-24T09:18
2024-07-24T09:21
новости
россия
сша
украина
владимир зеленский
мария захарова
президентские выборы
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0d/1053863662_0:0:3036:1709_1920x0_80_0_0_e72663d6b6a54064b10207d16b529ff5.jpg
Захарова намекнула, что в даже с учетом якобы готовности Зеленского к переговорам, рассчитывать на его искренность не стоит. Ранее Зеленский неоднократно сообщал, что осознает необходимость завершить украинский конфликт оперативно. В Кремле считают, что заявление о диалоге лучше, чем намерение воевать до последнего украинца и отказ от каких-либо контактов с российской стороной. Вместе с тем, в Москве ждут от Зеленского конкретных действий. Лидирующий кандидат на пост президента США Дональд Трамп ранее выступал с резкой критикой военных поставок Киеву. Также он обещал завершить украинский конфликт. Подробнее о том, как произошла резкая смена формата переговоров с РФ по Зеленскому читайте в материале авторов издания Украина.ру Кирилла Курбатова и Анастасии Градинаровой.
https://ukraina.ru/20240724/1056424706.html
россия
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0d/1053863662_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b9e10f4b9c221b9d3af1daf937b4879f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, украина, владимир зеленский, мария захарова, президентские выборы, сво
Новости, Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Мария Захарова, президентские выборы, СВО

В МИД РФ связали желание Зеленского скорее завершить конфликт с предстоящими выборами в США

09:18 24.07.2024 (обновлено: 09:21 24.07.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Чем ближе дата проведения президентских выборов в Соединенных Штатах Америки, тем чаще Владимир Зеленский заявляет, что конфликт на Украине следует завершить быстрее. Его желание напрямую связано с электоральными циклами, указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Эта риторика связана опять же с электоральными циклами в США. Это те сигналы, которые на фоне происходящего вокруг Белого дома и предстоящих выборов, посылает Банковая, в этом контексте это нужно рассматривать", - сказала она в эфире радиостанции "Спутник".
Захарова намекнула, что в даже с учетом якобы готовности Зеленского к переговорам, рассчитывать на его искренность не стоит.
Ранее Зеленский неоднократно сообщал, что осознает необходимость завершить украинский конфликт оперативно. В Кремле считают, что заявление о диалоге лучше, чем намерение воевать до последнего украинца и отказ от каких-либо контактов с российской стороной. Вместе с тем, в Москве ждут от Зеленского конкретных действий.
Лидирующий кандидат на пост президента США Дональд Трамп ранее выступал с резкой критикой военных поставок Киеву. Также он обещал завершить украинский конфликт.
Подробнее о том, как произошла резкая смена формата переговоров с РФ по Зеленскому читайте в материале авторов издания Украина.ру Кирилла Курбатова и Анастасии Градинаровой.
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
03:45
"Развязать руки Зеленскому": политолог объяснил, зачем власти Украины готовят референдум по переговорам На январь 2025 года команда Зеленского готовит референдум по вопросам мирных переговоров. Ключевая задача - развязать его окружению руки в плане прямых переговоров с возможностью остановки боевых действий по линии столкновения без возврата территорий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский политолог Михаил Павлив
 
НовостиРоссияСШАУкраинаВладимир ЗеленскийМария Захаровапрезидентские выборыСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:37СМИ показали первые секунды взрыва бомбы в автомобиле в Москве, раскрыли личность пострадавшего
10:14Сырский оценил способности ВСУ к обороне при новом наступлении российской армии
09:35В Москве неизвестные заложили бомбу под легковой автомобиль, водителю оторвало ступни – СМИ
09:30Сырский пожаловался на очень сложную ситуацию на фронте
09:18В МИД РФ связали желание Зеленского скорее завершить конфликт с предстоящими выборами в США
09:00Побег уклонистов, зверства ВСУ, удар по Харькову и эвакуация техники. Главное на Украине на утро 24 июля
08:16Главное за ночь 24 июля
08:04Княгиня Ольга: пять фактов о первом матриархе русской истории
06:47Мошеннический механизм власти. Украинские эксперты с тревогой о том, что не показывают по украинскому ТВ
06:35Война дронов. Главное, что надо знать о беспилотниках
06:17Запретить церковь, отменить права и свободы, откупаться за коррупцию. О чем мечтает украинская элита
06:00"Могут добить ракетами до Сочи или Москвы": полковник запаса раскрыл схему боевого применения F-16
05:59Экономика Украины и война: реструктуризация долга, конфликт с соседями и сокращение ассортимента
05:45Преимущества БРЭО: полковник запаса объяснил, смогут ли истребители F-16 начать охоту на российские ЗРК
05:37Михаил Мягков о том, как "черная чума" и опыт Великой отечественной помогают России в спецоперации
05:30"Речь идет не о наркотиках": эксперт рассказал, почему Зеленский пребывает "в измененном состоянии"
05:15Законные цели для ВС России: эксперт Алёхин рассказал, с каких аэродромов будут взлетать украинские F-16
05:00"Дожить до Трампа": политолог о том, сможет ли украинский фронт протянуть до январского референдума
04:45Полковник запаса раскрыл, какие самолёты и вертолёты ВКС РФ могут пытаться атаковать истребители F-16
04:30"Мощный удар вглубь страны": эксперт раскрыл, что будет, если Украине передадут F-16 c крылатыми ракетами
Лента новостейМолния