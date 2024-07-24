https://ukraina.ru/20240724/1056440662.html

В МИД РФ связали желание Зеленского скорее завершить конфликт с предстоящими выборами в США

В МИД РФ связали желание Зеленского скорее завершить конфликт с предстоящими выборами в США - 24.07.2024 Украина.ру

В МИД РФ связали желание Зеленского скорее завершить конфликт с предстоящими выборами в США

Чем ближе дата проведения президентских выборов в Соединенных Штатах Америки, тем чаще Владимир Зеленский заявляет, что конфликт на Украине следует завершить быстрее. Его желание напрямую связано с электоральными циклами, указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2024-07-24T09:18

2024-07-24T09:18

2024-07-24T09:21

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Захарова намекнула, что в даже с учетом якобы готовности Зеленского к переговорам, рассчитывать на его искренность не стоит. Ранее Зеленский неоднократно сообщал, что осознает необходимость завершить украинский конфликт оперативно. В Кремле считают, что заявление о диалоге лучше, чем намерение воевать до последнего украинца и отказ от каких-либо контактов с российской стороной. Вместе с тем, в Москве ждут от Зеленского конкретных действий. Лидирующий кандидат на пост президента США Дональд Трамп ранее выступал с резкой критикой военных поставок Киеву. Также он обещал завершить украинский конфликт. Подробнее о том, как произошла резкая смена формата переговоров с РФ по Зеленскому читайте в материале авторов издания Украина.ру Кирилла Курбатова и Анастасии Градинаровой.

https://ukraina.ru/20240724/1056424706.html

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новости, россия, сша, украина, владимир зеленский, мария захарова, президентские выборы, сво