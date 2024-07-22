Ждем действий. Кремль ответил Зеленскому на слова о возможном диалоге
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 июля ответил журналистам на вопрос о том, как в Кремле оценивают заявление Владимира Зеленского о возможном диалоге с Россией.
По его словам, это лучше чем заявления о том, что какие-либо контакты с российской стороной и президентом РФ на Украине полностью исключаются.
Кроме того, заявление о диалоге лучше, чем намерение воевать до последнего украинца.
"Что конкретно стоит за этими словами? О каких конкретно планах идет речь, о каких действиях в этом направлении, если разговор идет серьезный? Пока мы судить не можем, здесь, наверное, нужно подождать каких-то конкретных действий, если таковые будут", - сказал официальный представитель Кремля.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
Накануне Зеленский заявил, что все же допускает возможность переговоров с представителями России о завершении конфликта на Украине.
Подробнее о переменах в позиции Киева - в материале Зеленский заявил о возможных переговорах с Россией до конца года на сайте Украина.ру.