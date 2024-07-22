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Ждем действий. Кремль ответил Зеленскому на слова о возможном диалоге

Ждем действий. Кремль ответил Зеленскому на слова о возможном диалоге - 22.07.2024 Украина.ру

Ждем действий. Кремль ответил Зеленскому на слова о возможном диалоге

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 июля ответил журналистам на вопрос о том, как в Кремле оценивают заявление Владимира Зеленского о возможном диалоге с Россией.

2024-07-22T13:57

2024-07-22T13:57

2024-07-22T13:57

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По его словам, это лучше чем заявления о том, что какие-либо контакты с российской стороной и президентом РФ на Украине полностью исключаются. Кроме того, заявление о диалоге лучше, чем намерение воевать до последнего украинца.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.Накануне Зеленский заявил, что все же допускает возможность переговоров с представителями России о завершении конфликта на Украине.Подробнее о переменах в позиции Киева - в материале Зеленский заявил о возможных переговорах с Россией до конца года на сайте Украина.ру.

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новости, россия, кремль, киев, владимир зеленский, дмитрий песков