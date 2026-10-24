Starlink разблокирован: ВСУ проверяют связь после снятия лимита в 160 км/ч - 24.10.2026 Украина.ру
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Starlink разблокирован: ВСУ проверяют связь после снятия лимита в 160 км/ч
Starlink разблокирован: ВСУ проверяют связь после снятия лимита в 160 км/ч - 24.10.2026 Украина.ру
Starlink разблокирован: ВСУ проверяют связь после снятия лимита в 160 км/ч
Спутниковая сеть Starlink и ее военный аналог Starshield возобновили работу в ВСУ. Украинские СМИ со ссылкой на источники в Минобороны заявляют, что связь начала работать на скорости более 161 км/ч
2026-10-24T10:03
2026-10-24T10:04
новости
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украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
минобороны
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starlink
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Сообщается, что сейчас специалисты мониторят ситуацию и проводят проверки на более высоких скоростях."Мониторинг ситуации продолжается и проводятся проверки на более высоких скоростях, определяют верхние лимиты и выясняют, насколько на самом деле возобновлена работа этой связи", — проинформировали в ведомстве.Напомним, в ночь на 14 октября SpaceX ограничила работу терминалов Starshield. Они переставали работать на скорости 160 км/ч, что напрямую повлияло на боеспособность ВСУ. Зеленский заявлял, что приказ об ограничении поступил от правительства США, однако американская сторона это отрицала. Ранее советник Зеленского Сергей Бескрестнов сообщал, что после ночного ограничения до 160 км/ч компания утром еще сильнее урезала скорость до 60–70 км/ч. Подробнее в материале Куда податься бедной Украине: Венгрия — вето, Польша — минус ракеты, США — связь на сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, минобороны, украина.ру, starlink
Новости, США, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Украина.ру, Starlink

Starlink разблокирован: ВСУ проверяют связь после снятия лимита в 160 км/ч

10:03 24.10.2026 (обновлено: 10:04 24.10.2026)
 
© REUTERS / Stringer
- РИА Новости, 1920, 24.10.2026
© REUTERS / Stringer
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Спутниковая сеть Starlink и ее военный аналог Starshield возобновили работу в ВСУ. Украинские СМИ со ссылкой на источники в Минобороны заявляют, что связь начала работать на скорости более 161 км/ч
Сообщается, что сейчас специалисты мониторят ситуацию и проводят проверки на более высоких скоростях.

"Мониторинг ситуации продолжается и проводятся проверки на более высоких скоростях, определяют верхние лимиты и выясняют, насколько на самом деле возобновлена работа этой связи", — проинформировали в ведомстве.

Напомним, в ночь на 14 октября SpaceX ограничила работу терминалов Starshield. Они переставали работать на скорости 160 км/ч, что напрямую повлияло на боеспособность ВСУ. Зеленский заявлял, что приказ об ограничении поступил от правительства США, однако американская сторона это отрицала.

Ранее советник Зеленского Сергей Бескрестнов сообщал, что после ночного ограничения до 160 км/ч компания утром еще сильнее урезала скорость до 60–70 км/ч. Подробнее в материале Куда податься бедной Украине: Венгрия — вето, Польша — минус ракеты, США — связь на сайте Украина.ру.
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