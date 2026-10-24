Украину полностью разрушат. А Зеленский собрался править вечно - 24.10.2026 Украина.ру
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Украину полностью разрушат. А Зеленский собрался править вечно
Украину полностью разрушат. А Зеленский собрался править вечно - 24.10.2026 Украина.ру
Украину полностью разрушат. А Зеленский собрался править вечно
Всё ближе пятая военная зима. Как Украина будет её переживать – и что останется от страны? На эти вопросы дают ответы украинские эксперты, политики, историки и журналисты.
2026-10-24T06:03
2026-10-24T06:03
эксклюзив
украина
россия
киев
николай стариков
владимир зеленский
марьяна безуглая
вооруженные силы украины
рада
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"Украина будет уничтожена полностью"Украинский военный эксперт, "военный философ", полковник Олег Стариков прогнозирует, чем закончится война городов. Так он называет ситуацию, когда удары наносятся по инфраструктуре, и все дальше заходят в тыл Украины.Вот что говорит Стариков об итогах противостояния:"Мы вошли в войну городов. В этой войне Украина будет уничтожена полностью". Удары по инфраструктуре сейчас перенесены на территорию западной Украины. Уже не центральная и даже не Киев. Это значит, что под ударом уже вся территория Украины.Украина тоже бьет по России. Но каковы будут последствия? Восстановит ли то, что будет разрушено, Россия? Безусловно. У них есть ресурсы на это. У Украины ресурсов на это нет".Стариков утверждает: в войне побеждает тот, кто быстрее восстанавливается. Кроме того, в украинском обществе начинается деморализация.Важнейший фактор в войне городов – это неопределённость. Нет необходимости, например, разрушать мост через Днепр. Нужно просто сделать невозможными перевозки. Достаточно даже только угрозы остановки транспорта.Какими будут ограничения? Когда они произойдут? Когда будут исправлены? Наличие только самой угрозы неопределённости "начинает влиять на поведение города ещё до очередного ограничения", уверен Стариков."Будут атаковать всю страну в реальном времени"Советник Зеленского по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов в интервью "Associated Press" прогнозирует технологическое превосходство России благодаря сети "Рассвет":"Через полгода Россия сможет управлять "шахедами" в режиме реального времени благодаря спутниковой сети "Рассвет. Они смогут атаковать всю страну в реальном времени и делать это очень точно".По словам Бескрестнова, "это опасность номер один среди технологических угроз".Полноценное покрытие позволит операторам в реальном времени управлять дронами и даже ракетами типа "Бандероль". Украинская система радиоэлектронной борьбы станет бесполезной, считает советник Зеленского."Армия дронов" исчезаетТаковы перспективы у Украины на эту зиму. Если военные действия будут продолжаться, конечно.Но не только РЭБ станет бесполезной. "Армия дронов", которой хвалились на Украине и предлагали купить всем желающим, в том числе монархиям Залива, тоже станет ненужной.Все "потужные" планы, как Украина наделает тысячи дронов и завалит ими Россию, оказались пшиком. Стоило только выключить Старлинк, и где вся эта "непобедимая армада"?Вот что об этом пишет The New York Times: "ВСУ потеряли десятки вооружённых БПЛА на сумму более $1 млн после ограничения спутниковой связи Starshield".По словам неназванного украинского командира, на которого ссылается издание, подразделение было вынуждено почти полностью приостановить операции на три дня.Виден бесславный конец "армии дронов", на которую были потрачены миллиарды долларов и евро."Теперь ты в армии!"А тем временем скандально известная депутат Рады Марьяна Безуглая предлагает не только мобилизовать женщин, но и заставить всех выпускников школ независимо от пола служить 1-2 года в ВСУ после окончания школы.Дельное предложение! С такими народными депутатами на Украине просто не останется школ – они закроются. Из страны уедут уже не только юноши, но и девушки.А Марьяна, которая считает, что Украине не нужна Академия наук (это, по её мнению, "советский пережиток"), теперь радуется, что украинские дроны попадают по территории России.– Горит в РФ! – пишет Марьяна в своём блоге.Чему же она радуется? Ведь в это время разрушается Украина."Ресурсы исчерпаны, война ведется взаймы"Украинский политолог Сергей Толстов анализирует сегодняшнее состояние Украины:"У нас стоит экономика. У нас исчерпаны ресурсы, война ведётся взаймы. У нас ограниченный человеческий потенциал.У нас плохо с кадрами по управлению войсками. У нас умирает образование и сворачивается малый бизнес. У нас нет безопасной производственной территории в стране. Разрушенная энергетика. Подорвано коммунальное хозяйство и сектор теплоснабжения накануне зимы.Идёт пятая военная зима. Вопрос: с чем мы выйдем из этой зимы? У нас ряд экономических и хозяйственных функций отойдёт в прошлое. Время работает не только против Украины в ходе этой зимы, оно вообще против Украины работает.Переживет ли вообще эту зиму Украина?"Тут и добавить нечего."Зеленский будет президентом вечно"Историк и политолог Константин Бондаренко анализирует перспективы Зеленского:"Зеленский дал понять, что война между Россией и Украиной – это экзистенциальная, вечная война. И он будет президентом до тех пор, пока эта война не кончится.Вот в Северной Корее Ким Ир Сена (дедушку нынешнего лидера) объявили вечным президентом. В 1994 году он скончался, но формально является президентом и по сей день… Прецедент, однако"."Вы должны пострадать!"А известный украинский националист Дмитрий Корчинский* уговаривает население Украины еще пострадать:"Тыл должен немного пострадать. Ну, будет немного меньше централизованного отопления. Жили 10 тысяч лет без отопления. Думаю, можно прожить 3 месяца. Вспомнить старые навыки".В принципе, если Украина отпрыгнет на 10 тысяч лет назад, то отопление, действительно, не нужно. И города не нужны. Не говоря уже про Академию наук – это точно никому на Украине не нужный "советский пережиток".* внесён в перечень экстремистов и террористов в РФ
https://ukraina.ru/20261023/pvo-ne-spravlyaetsya-kakie-rossiyskie-rakety-byut-po-obektam-na-ukraine-1084003026.html
https://ukraina.ru/20261011/otpravlyayut-paketom-voennyy-ekspert-raskryl-kak-i-otkuda-ukraina-zapuskaet-drony-1083695964.html
https://ukraina.ru/20261021/ekonomika-ukrainy-i-voyna-vostok-strany-teryaet-zavody-vinnitsa--korov-1083949879.html
https://ukraina.ru/20260317/1076892584.html
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Елена Мурзина
Елена Мурзина
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, украина, россия, киев, николай стариков, владимир зеленский, марьяна безуглая, вооруженные силы украины, рада
Эксклюзив, Украина, Россия, Киев, Николай Стариков, Владимир Зеленский, Марьяна Безуглая, Вооруженные силы Украины, Рада

Украину полностью разрушат. А Зеленский собрался править вечно

06:03 24.10.2026
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРазрушенная промзона в Рубежном
Разрушенная промзона в Рубежном - РИА Новости, 1920, 24.10.2026
© РИА Новости . Александр Гальперин
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Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
Все материалы
Всё ближе пятая военная зима. Как Украина будет её переживать – и что останется от страны? На эти вопросы дают ответы украинские эксперты, политики, историки и журналисты.
"Украина будет уничтожена полностью"
Украинский военный эксперт, "военный философ", полковник Олег Стариков прогнозирует, чем закончится война городов. Так он называет ситуацию, когда удары наносятся по инфраструктуре, и все дальше заходят в тыл Украины.
Вот что говорит Стариков об итогах противостояния:
"Мы вошли в войну городов. В этой войне Украина будет уничтожена полностью". Удары по инфраструктуре сейчас перенесены на территорию западной Украины. Уже не центральная и даже не Киев. Это значит, что под ударом уже вся территория Украины.
Украина тоже бьет по России. Но каковы будут последствия? Восстановит ли то, что будет разрушено, Россия? Безусловно. У них есть ресурсы на это. У Украины ресурсов на это нет".
Стариков утверждает: в войне побеждает тот, кто быстрее восстанавливается. Кроме того, в украинском обществе начинается деморализация.
Важнейший фактор в войне городов – это неопределённость. Нет необходимости, например, разрушать мост через Днепр. Нужно просто сделать невозможными перевозки. Достаточно даже только угрозы остановки транспорта.
Российские ракеты - РИА Новости, 1920, 23.10.2026
Вчера, 06:01
ПВО не справляется: какие российские ракеты бьют по объектам на УкраинеВ ночь на 22 октября по Киеву ударили три баллистические ракеты с кассетными боеголовками. Сообщается, что среди них была и новинка: ракета, которая взрывается над землей и используется для максимального поражения техники и военных на площади 400 на 400 метров.
Какими будут ограничения? Когда они произойдут? Когда будут исправлены? Наличие только самой угрозы неопределённости "начинает влиять на поведение города ещё до очередного ограничения", уверен Стариков.
"Будут атаковать всю страну в реальном времени"
Советник Зеленского по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов в интервью "Associated Press" прогнозирует технологическое превосходство России благодаря сети "Рассвет":
"Через полгода Россия сможет управлять "шахедами" в режиме реального времени благодаря спутниковой сети "Рассвет. Они смогут атаковать всю страну в реальном времени и делать это очень точно".
По словам Бескрестнова, "это опасность номер один среди технологических угроз".
Полноценное покрытие позволит операторам в реальном времени управлять дронами и даже ракетами типа "Бандероль". Украинская система радиоэлектронной борьбы станет бесполезной, считает советник Зеленского.
"Армия дронов" исчезает
Таковы перспективы у Украины на эту зиму. Если военные действия будут продолжаться, конечно.
Но не только РЭБ станет бесполезной. "Армия дронов", которой хвалились на Украине и предлагали купить всем желающим, в том числе монархиям Залива, тоже станет ненужной.
- РИА Новости, 1920, 11.10.2026
11 октября, 05:30
"Отправляют пакетом": военный эксперт раскрыл, как и откуда Украина запускает дроныДля запуска больших дронов нужны специально обустроенные фуры с направляющими и привязанными координатами. Их перемещение и концентрацию сил ПВО Россия тщательно отслеживает. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов
Все "потужные" планы, как Украина наделает тысячи дронов и завалит ими Россию, оказались пшиком. Стоило только выключить Старлинк, и где вся эта "непобедимая армада"?
Вот что об этом пишет The New York Times: "ВСУ потеряли десятки вооружённых БПЛА на сумму более $1 млн после ограничения спутниковой связи Starshield".
По словам неназванного украинского командира, на которого ссылается издание, подразделение было вынуждено почти полностью приостановить операции на три дня.
Виден бесславный конец "армии дронов", на которую были потрачены миллиарды долларов и евро.
"Теперь ты в армии!"
А тем временем скандально известная депутат Рады Марьяна Безуглая предлагает не только мобилизовать женщин, но и заставить всех выпускников школ независимо от пола служить 1-2 года в ВСУ после окончания школы.
Дельное предложение! С такими народными депутатами на Украине просто не останется школ – они закроются. Из страны уедут уже не только юноши, но и девушки.
А Марьяна, которая считает, что Украине не нужна Академия наук (это, по её мнению, "советский пережиток"), теперь радуется, что украинские дроны попадают по территории России.
– Горит в РФ! – пишет Марьяна в своём блоге.
Чему же она радуется? Ведь в это время разрушается Украина.
"Ресурсы исчерпаны, война ведется взаймы"
Украинский политолог Сергей Толстов анализирует сегодняшнее состояние Украины:
- РИА Новости, 1920, 21.10.2026
21 октября, 09:41
Экономика Украины и война: восток страны теряет заводы, Винница – коровГлавной темой минувшей недели стали систематические удары ВКС России по объектам на территории Западной Украины, области которой до недавних пор были относительно спокойными
"У нас стоит экономика. У нас исчерпаны ресурсы, война ведётся взаймы. У нас ограниченный человеческий потенциал.
У нас плохо с кадрами по управлению войсками. У нас умирает образование и сворачивается малый бизнес. У нас нет безопасной производственной территории в стране. Разрушенная энергетика. Подорвано коммунальное хозяйство и сектор теплоснабжения накануне зимы.
Идёт пятая военная зима. Вопрос: с чем мы выйдем из этой зимы? У нас ряд экономических и хозяйственных функций отойдёт в прошлое. Время работает не только против Украины в ходе этой зимы, оно вообще против Украины работает.
Переживет ли вообще эту зиму Украина?"
Тут и добавить нечего.
"Зеленский будет президентом вечно"
Историк и политолог Константин Бондаренко анализирует перспективы Зеленского:
"Зеленский дал понять, что война между Россией и Украиной – это экзистенциальная, вечная война. И он будет президентом до тех пор, пока эта война не кончится.
Вот в Северной Корее Ким Ир Сена (дедушку нынешнего лидера) объявили вечным президентом. В 1994 году он скончался, но формально является президентом и по сей день… Прецедент, однако".
"Вы должны пострадать!"
А известный украинский националист Дмитрий Корчинский* уговаривает население Украины еще пострадать:
Дмитрий Корчинский - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
17 марта, 17:24
"Неблагодарные твари": Корчинский* призвал депутатов "целовать задницу" ЗеленскогоЛидер националистической организации "Братство"** Дмитрий Корчинский раскритиковал украинских парламентариев, которые шикуют во время войны и не хотят благодарить за это руководство страны, пишет 17 марта телеграм-канал Украина.ру
"Тыл должен немного пострадать. Ну, будет немного меньше централизованного отопления. Жили 10 тысяч лет без отопления. Думаю, можно прожить 3 месяца. Вспомнить старые навыки".
В принципе, если Украина отпрыгнет на 10 тысяч лет назад, то отопление, действительно, не нужно. И города не нужны. Не говоря уже про Академию наук – это точно никому на Украине не нужный "советский пережиток".
* внесён в перечень экстремистов и террористов в РФ
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