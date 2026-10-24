Друг Трампа, враг Москвы: зачем Европе Стубб-посредник? - 24.10.2026 Украина.ру
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Друг Трампа, враг Москвы: зачем Европе Стубб-посредник?
Друг Трампа, враг Москвы: зачем Европе Стубб-посредник? - 24.10.2026 Украина.ру
Друг Трампа, враг Москвы: зачем Европе Стубб-посредник?
Президент Финляндии Александр Стубб рассматривается как один из главных кандидатов на роль европейского переговорщика с Россией, пишет Berliner Zeitung
2026-10-24T10:36
2026-10-24T10:36
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россия
дональд трамп
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
украина.ру
александр стубб
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Издание отмечает его хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом, а также участие в недавних переговорах в Осло с Зеленским и спецпосланником Стивом Уиткоффом, что делает его знакомым с позициями Киева и Вашингтона."Да, я верю, что мы должны говорить Путиным", — ранее заявлял сам финский лидер, однако на вопрос о готовности лично выступить посредником он отвечать отказался.В списке кандидатов от Евросоюза также значатся премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Чехии Петр Павел, премьер Норвегии Йонас Гара Стёре и глава правительства Дании Метте Фредериксен, тогда как председатель Евросовета Антониу Кошта уже отказался от этой роли.В Москве к кандидатуре Стубба относятся скептически. Стоит вспомнить, что он открыто называл удары ВСУ вглубь России "разумной военной стратегией" для повышения "цены войны" для Москвы. Кроме того, именно Стубб ввел Финляндию в блок НАТО, превратив нейтральную страну в антироссийское государство. Подробнее о том, с кем стал бы разговаривать Путин, — в интервью политического эксперта, доцента исторического факультета МГУ Андрея Сидорова Денису Рудометову на сайте Украина.ру.
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новости, финляндия, москва, россия, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, украина.ру, александр стубб
Новости, Финляндия, Москва, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Украина.ру, Александр Стубб

Друг Трампа, враг Москвы: зачем Европе Стубб-посредник?

10:36 24.10.2026
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 24.10.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Президент Финляндии Александр Стубб рассматривается как один из главных кандидатов на роль европейского переговорщика с Россией, пишет Berliner Zeitung
Издание отмечает его хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом, а также участие в недавних переговорах в Осло с Зеленским и спецпосланником Стивом Уиткоффом, что делает его знакомым с позициями Киева и Вашингтона.

"Да, я верю, что мы должны говорить Путиным", — ранее заявлял сам финский лидер, однако на вопрос о готовности лично выступить посредником он отвечать отказался.

В списке кандидатов от Евросоюза также значатся премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Чехии Петр Павел, премьер Норвегии Йонас Гара Стёре и глава правительства Дании Метте Фредериксен, тогда как председатель Евросовета Антониу Кошта уже отказался от этой роли.

В Москве к кандидатуре Стубба относятся скептически. Стоит вспомнить, что он открыто называл удары ВСУ вглубь России "разумной военной стратегией" для повышения "цены войны" для Москвы. Кроме того, именно Стубб ввел Финляндию в блок НАТО, превратив нейтральную страну в антироссийское государство. Подробнее о том, с кем стал бы разговаривать Путин, — в интервью политического эксперта, доцента исторического факультета МГУ Андрея Сидорова Денису Рудометову на сайте Украина.ру.
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