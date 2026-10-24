https://ukraina.ru/20261024/drug-trampa-vrag-moskvy-zachem-evrope-stubb-posrednik-1084035516.html

Друг Трампа, враг Москвы: зачем Европе Стубб-посредник?

Друг Трампа, враг Москвы: зачем Европе Стубб-посредник? - 24.10.2026 Украина.ру

Друг Трампа, враг Москвы: зачем Европе Стубб-посредник?

Президент Финляндии Александр Стубб рассматривается как один из главных кандидатов на роль европейского переговорщика с Россией, пишет Berliner Zeitung

2026-10-24T10:36

2026-10-24T10:36

2026-10-24T10:36

новости

финляндия

москва

россия

дональд трамп

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

украина.ру

александр стубб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/09/12/1068836400_224:87:832:429_1920x0_80_0_0_964a521e4490cd6d0f3107d1bdbf44be.jpg

Издание отмечает его хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом, а также участие в недавних переговорах в Осло с Зеленским и спецпосланником Стивом Уиткоффом, что делает его знакомым с позициями Киева и Вашингтона."Да, я верю, что мы должны говорить Путиным", — ранее заявлял сам финский лидер, однако на вопрос о готовности лично выступить посредником он отвечать отказался.В списке кандидатов от Евросоюза также значатся премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Чехии Петр Павел, премьер Норвегии Йонас Гара Стёре и глава правительства Дании Метте Фредериксен, тогда как председатель Евросовета Антониу Кошта уже отказался от этой роли.В Москве к кандидатуре Стубба относятся скептически. Стоит вспомнить, что он открыто называл удары ВСУ вглубь России "разумной военной стратегией" для повышения "цены войны" для Москвы. Кроме того, именно Стубб ввел Финляндию в блок НАТО, превратив нейтральную страну в антироссийское государство. Подробнее о том, с кем стал бы разговаривать Путин, — в интервью политического эксперта, доцента исторического факультета МГУ Андрея Сидорова Денису Рудометову на сайте Украина.ру.

финляндия

москва

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, финляндия, москва, россия, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, украина.ру, александр стубб